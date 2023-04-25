十二星座「最愛拔刀相助」排行榜！巨蟹相挺到底、這星座是超神隊友

有的人個性雞婆、急公好義，看到別人身陷困難時，就會毫不猶豫出手相助，雖然是種美德，但也因此容易給自己找上麻煩。日本網站「占TV」近來就分析十二星座的人，誰最有愛插手別人糾紛的性格。

第12名 魔羯座

不管是再要好的朋友相求，只要是魔羯座不感興趣的事情，也只會回一句「那有什麼好爭的」而已。

第11名 金牛座

金牛座愛好和平，在發覺有糾紛產生前，就會想辦法讓自己先行脫身。

第10名 水瓶座

就算朋友之間大吵起來，水瓶座仍然會覺得事不關己。

第9名 處女座

儘管本人想安穩過活，不過天生散發容易聊煩惱的氣質，因此常常被他人委託。

第8名 射手座

即使場面已經吵得一團糟了，粗神經的射手座還是可能毫無遲疑的踏入戰場，結果讓一切變得更混亂。

第7名 天蠍座

天生俱來的獨特氣質，讓他們簡直就是天然的衝突製造機，即使沒做什麼，也容易被他人嫉妒或憎恨。

第6名 獅子座

獅子座屬於若是被他人拜託，通常就不會拒絕的性格。因此容易捲入糾紛中。

第5名 雙魚座

雙魚座容易產生同理心，可能聽別人訴苦沒多久，就會在感同身受下採取行動。

第4名 天秤座

天秤座屬於會積極處理糾紛的性格。不過他們主要注重在表面氣氛，並不會再進一步解決內在原因。

第3名 雙子座

雙子座本身就對仲裁爭執有興趣。當糾紛發生時，他們會找來雙方一一探詢意見，瞭解到問題點在哪，並且提出解決方案，是非常優秀的仲裁者。不過有時也只是一時興起，才會介入在爭執當中，結果就比較容易虎頭蛇尾。

第2名 巨蟹座

同伴意識比誰都強大的巨蟹座，只要碰到親友遇上問題，就願意仔細傾聽，並且為了解決對方的困難，深入瞭解爭端的核心在哪。不過，因為心腸比較軟，容易受到影響，所以有時想法也容易產生變化。

第1名 牡羊座

牡羊座自我主張強烈，也看不慣優柔寡斷的人。當發現其他人抱持煩惱時，他們就會覺得不能放著不管而插手介入。儘管經常捲入糾紛之中，不過靠著幹練的辦事性格，讓他們也是強而有力的夥伴，對處理困難非常有幫助。