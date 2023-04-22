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下周生肖運勢／羊職場桃花開、貴人招財 這生肖迎來新戀情

旺好運／ 曼樺老師
生肖屬羊的職場單身女性，本周桃花盛開，人緣很好，會有欣賞你的異性出現。圖為示意圖。圖片來源/ingimage
生肖屬羊的職場單身女性，本周桃花盛開，人緣很好，會有欣賞你的異性出現。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，0423~0429各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.羊

本周運勢非常旺，為第一名。驛馬星動，把握出差或短暫洽公外出機會，有利於財源開拓，創造下一個優勢。

NO2.龍、狗

龍：本周運勢穩定中向上發展，為第二名。對於新官上任者而言，要把位置坐穩，可得多費些檯面下功夫。

狗：本周運勢不俗，同為第二名。努力工作是為了證明你可以，同事關係微妙，適可而止，無須過從甚密。

NO3.虎、兔

虎：本周運勢小升，為第三名。目前整體工作狀況在進步中，越發能感受到自信心與技術純熟中，加緊腳步趕上進度。

兔：本周運勢向上，同為第三名，企劃人員絞盡腦汁，可以考慮目前市場多元重複變化方式，多維度體驗，讓客戶滿意。

【財運前三名】

NO1.羊

本周財運來自遠方財，有貴人提拔，有專業技術在身，造就恰巧時機的機緣，名利雙收，口袋滿滿。

NO2.虎

專業能力的日積月累，沒有特別的爆發財，卻也是源源不絕的持續收入。最近日子過得開心又滋潤。

NO3.狗

二點一線的努力工作，少不了的加班，雖然行業特殊，卻也是全球市場不景氣，通貨膨脹下，當中唯一的穩定。

【感情運前三名】

NO1.羊

職場單身女性，本周桃花盛開，人緣很好，活動應酬多，相對帶動桃花運勢，生活多姿多彩，會有欣賞你的異性出現。

NO2.狗

未婚女性本周有機會展開新戀情，但別急於表態，雖屬近水樓臺緣，也得注意男女互動的禮貌。

NO3.牛

愛情運向上，心情小鹿亂撞的一周，朝思暮想的她終於出現在你面前，你只想好好把握這短短的相聚時光。

【健康運前三名】

NO1.羊

健康運不錯，越來越喜歡在下班後去大羽毛球健身，也漸漸找到同好，生活充滿能量，感覺自己年輕了。

NO2.狗

健康運不俗，天氣漸熱，前往戶外騎車，跑步機會多，也要注意空氣品質影響呼吸道，保護好自己。

NO3.龍

健康運尚可，神清氣爽，但老年人要注意心臟，血管方面的毛病，不要還以為自己年輕氣盛。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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