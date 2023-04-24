本週「生肖+血型」財運最旺TOP5！B型這生肖壓力大「報酬超豐盛」

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人適合國內投資，賺取報酬，有人則會遇到花錢不手軟的客戶，專售高單價商品，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬牛

這週在一般上班族的運勢上，有機會獲得額外的專案工作，特別是領導階級的人，能夠帶領團隊進行新的計畫，在努力之下，將會獲得額外獎金，如果公司沒有獎金制，那麼這些成果會併入到自己的考績上，雖然無法立即獲得財富，但對於年度的評價會有很大的幫助，所以絕對要拿出自己的能力來表現。

第四名：血型A型+生肖屬蛇

這一週的你，會接獲到許多投資訊息，就像無孔不入的風，時時刻刻包圍著你，讓你也開始想要嘗試看看，但本週憂喜參半，喜的是你真的能夠得到最適合獲利的投資方案，憂的是你會想獲取暴利而選錯方法，掉入投資陷阱，雖然本週的財運確實不錯，但只要你不貪心，就能避過風險，平穩入財。

第三名：血型AB型+生肖屬豬

金錢不是裝飾品，留得再久，也只是一堆數字而已，而本週的你，財運緩步上升，有將數字開始變大的本事，你可以嘗試各種短期的投資理財，國外的運勢較弱，必須以國內的投資為主，例如入場買股票，但請千萬記住，見好就收，要懂得獲利了結，絕對不可戀戰。

第二名：血型A型+生肖屬羊

專營販售高單價商品的人，例如豪宅、跑車，或是奢侈品牌的人，本週財運非常強盛，所以請你打起精神，用最柔和謙卑的態度去面對每一位客戶，你將會遇到花錢不手軟的消費者，在短時間內，就能銷售好幾樣商品，但請你一定要以誠信為本，因為你所遇到的客戶，最討厭被人當羊宰。

第一名：血型B型+生肖屬龍

吃飽睡，睡飽吃，凡事按部就班的日子要結束了，如果你是從事研發、設計相關的工作，這週可要把皮繃緊一點了，因為有機會接到緊急訂單，客戶的要求特別多，需要在短時間內完成，龐大的壓力隨之而來，雖然辛勞，但請你一定要堅持下去，因為這將會是一筆相當豐盛的報酬。

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