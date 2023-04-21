超級被動！3星座「佛系經營友情」感情再好也不會主動聯絡

每個人對於交友的觀念不同，有人天生熱情，很主動，不管發生什麼事情都會想和朋友分享，但相反地，有人就是比較被動，喜歡等著別人主動聯繫，大陸命理專欄「星座上上簽」點出了有三星座「耐得住寂寞」，就算想也不太會主動聯繫，包含了天蠍座、巨蟹座、水瓶座。

天蠍座

天蠍座其實不是天生就喜歡寂寞的人，他們反而是很害怕寂寞的，寂寞的環境常常會讓他們難過多想，不過不管他們喜不喜歡，最後都會習慣，但他們很難建立安全感。

比起一個人，有時候天蠍座更害怕的是被傷害，所以天蠍座很少會主動，因為他們害怕自己是一廂情願，害怕感受到對方的忽視和冷漠。

巨蟹座

巨蟹座的人很宅，他們也是很敏感又膽小的個性，所以一個人的時候反而是他們最自在的時候，巨蟹座耐得住寂寞，其實和人相處才是巨蟹最害怕也覺得最累人的，所以巨蟹遠離人群越久會惡性循環，很多心情變成了自己內心最深處的一種感受，就算想念也絕不會真的打擾對方。

水瓶座

很多人都認為水瓶座的思想獨特，大多數的人都跟不上水瓶善變的氣質，所以水瓶座這輩子很難找到一個和自己精神相依的人。

水瓶座不介意孤獨，即使孤獨也能高傲的維持著自己的姿態，不想和這個格格不入的世界妥協，所以會下意識的把自己藏起來，不和外界聯繫。

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