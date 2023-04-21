12星座「不說真心話」排行榜！金牛為大局能忍、這星座「聊天最重氣氛」

有的人個性心口直快，喜歡想到什麼就說什麼。也有人謹言慎行，會根據當下的狀況，再考慮該不該發言。日本網站「占TV」近來就排行十二星座，分析哪些星座最容易把話憋在心裡。

第12名 牡羊座

牡羊座性格直來直往，想到什麼就會立刻說出口。

第11名 獅子座

獅子座做事喜歡光明正大，有什麼話都會堂堂正正地表達。

第10名 雙子座

雙子座本來就喜歡談天說地，難免講著講著，一不小心就說出內心話了。

第9名 射手座

射手座喜歡議論，容易在言談中強烈表達自己的看法。

第8名 天蠍座

天蠍座平常沉默寡言，不過如果有人問起，就願意說出自己的觀點。

第7名 水瓶座

水瓶座是和平主義者，如果顧慮到話說出來有可能傷人，就會選擇緘默。

第6名 魔羯座

魔羯座習慣評估利害得失，如果話講出來會有負面效果，寧願選擇迴避不說。

第5名 雙魚座

雙魚座個性比較溫和，不會正面回答自己的看法是什麼。

第4名 處女座

處女座和人談話時容易緊張，結果即使有想說的話，也常常沒能順利表達。

第3名 巨蟹座

巨蟹座習慣察言觀色，而且害怕自己被群體排擠。因此平時會小心翼翼地說出融入群體的意見，就算有內心話想表達，但如果認為講出來會被討厭，就會因為害怕的關係，覺得乾脆不要說出來。

第2名 金牛座

金牛座擅長忍耐，即使聽到別人胡說八道，自己再怎麼不認同，也很少會當面拆穿對方。他們認為比起產生爭執，不如顧慮整體的和諧，自己忍一步就能海闊天空。

第1名 天秤座

重視平衡的天秤座，聊天時也會評估當下的氣氛，慎重選擇發言內容。在旁人眼裡，會以為天秤座好像什麼都能聊，其實是天秤座會為了對方著想，以讓對方能夠順暢表達的方式應對，所以才會聊什麼都沒問題。