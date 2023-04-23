殺破狼週運勢／白羊小心金錢損失 金牛發現職場驚人秘密

殺破狼2023年4月24日～4月30日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星在面試、考試宮位行進，面試運佳，很快就可收到錄取通知。需要考公營企業或國家考試的白羊座，考試成績可跨越門檻，順利進入國家機關服務。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與命宮的木星呈現4分相，會因為一些倒霉的事件，被迫到警察局或是法院報到，與執法人員打交道請謹言慎行，一旦說錯了話，會被檢調人員盯上。

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，與太陽、冥王星呈現合相，當心掉錢包，或是重要的隨身物品，不但造成金錢損失，甚至因為個資外洩，帳戶遭到凍結，手上沒現金可用。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，家人之間有些不愉快的問題，氣氛不是很好。某些白羊座居住環境十分吵雜或髒亂，生活作息被討厭的鄰居所干擾，常常氣到要找對方理論。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的金星脫離不良相位影響，會有額外的收益進帳，手頭較為餘裕，會想購買一些奢侈品，或是吃較昂貴的餐廳犒賞自己一番。某些金牛座會接到額外的外快，工作時數短，並很快就能獲得高額報酬。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到在秘密宮位的木星影響，發現職場有些不可告人的秘密，許多同事都參與其中，自己卻無法獨善其身，也不希望同流合污，會因此感到社恐。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障率高，或是會與人發生行車糾紛，也需當心被開罰單，搭乘大眾運輸工具也會發生不愉快的事情，這段時間要特別注意交通安全。

感情運方面，在秘密宮位的木星受到冥王星影響，秘密戀情曝光，可能涉及不倫，或是以上對下的不對等關係，情感關係受到許多人關注，會承受許多道德與社會觀感的壓力，甚至踩到法律的紅線。

雙子座：

整體運勢

感情運佳，在命宮的金星脫離不良相位的影響，大膽對喜歡的人表示好感，可能會有意外的驚喜，戀情會快速獲得進展。感情穩定的雙子座，最近倍受對方寵溺，會覺得自己很幸福。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到日蝕能量與冥王星影響，會在此時退出一個團體，與一些人斷絕往來。某些雙子座可能突然接獲朋友驟逝的消息，感到震驚，難以接受。

工作運方面，土星與海王星齊聚在志業宮位，目前的職場或工作領域前景晦暗不明，正在騎驢找馬，想發展新的事業。某些雙子座正在嘗試經營副業，或創業，目前經營得很辛苦，很多事都必須事必躬親。

金錢運方面，火星在金錢宮位行進，各方面的開銷變多，積蓄都快花完了。某些雙子座不論什麼苦差事都願意接，只為了多賺一點錢，但賺錢速度趕不上金錢消耗的速度。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在心靈宮位行進，對某個人產生莫名的好感，默默觀察對方，越看越喜歡，但目前還在暗戀階段。某些巨蟹座在最近確認了心中的靈魂伴侶，感到很幸福。

本週須注意的部分

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，會有很久沒聯絡的朋友突然在社群軟體傳訊息給你，然而同在人際關係宮位的太陽受到在財務宮位的冥王星影響，對方是希望你加入直銷，或是來拉保險，對於人性感到失望。

工作運方面，在志業宮位的木星受到冥王星影響，目前的職務雖然表面看似風光，暗地裡卻充滿了許多風險，特別是需要管理財務的巨蟹座，要謹慎管理公共資產，稍不謹慎，會被捲入官非之中。

健康運方面，火星持續在命宮行進，忙碌的生活，每天體力大量消耗，回到家都十分疲憊，嚴重過勞。這段時間需特別當心血光之災，容易發生意外傷害，同時要特別注意人身安全，勿涉足危險的行為與區域。

獅子座：

整體運勢

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的金星脫離不良相位的影響，交際應酬的邀約較多，會因此認識有好感的對象。某些獅子座不論需要任何幫助，都能獲得貴人伸出援手。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位退行，受到日蝕能量與冥王星影響，剛承接新的職務，有些小人在背後做些小動作，故意讓你難堪，或需要不斷需要修正資料，必須保持低調與穩定，默默證明自己的專業能力。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在遠行宮位的木星影響，會暫時與伴侶遠距一陣子，每天回到家會感覺空虛寂寞覺得冷。某些獅子座則是會因為對未來沒有把握，與情感對象的關係陷入冰點。

金錢運方面，海王星與土星齊聚在財務宮位，戶頭雖然存有不少資金，但暫時不能動用，開銷要節制一些，覺得花錢受到限制，感到貧窮。有投資習慣的獅子座，目前投資標的還在虧損狀態，被套牢在高點中。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星脫離不良相位影響，會承接一個十分光鮮亮麗的案件，可能會接觸知名廠商或人士，然而在工作宮位的冥王星受到木星與太陽影響，相對而言也面臨輸不起的壓力。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與遠行宮位的天王星有良好連結，會參與許多文化交流活動，有很多機會與海外人士接觸，甚至交到許多異國的朋友，會是很奇妙的緣分與體驗。

本週須注意的部分

學業運方面，水星在學業宮位逆行，同時在學業宮位的太陽受到冥王星影響，報告或作業被退件，需要重新修改。某些處女座重要的課程點名不到，被指導者當掉，這段時間千萬不要翹課或請假為佳。

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，會發現曖昧對象同時與很多人的關係都不單純，卻貪圖一時半刻的歡愉，容易被騙。某些處女座正處在開放式關係中，戀情一直不穩定。

天秤座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的金星脫離不良相位影響，論文與報告受到指導者重視，甚至登上重要的學術期刊，某些天秤座期中考試成績頗佳，即便不拿手的題目都能跨越門檻。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在志業宮位行進，同時土星與海王星齊聚在工作宮位，工作內容十分繁雜，吃力不討好。某些天秤座承接的業務上出了一些麻煩，若是沒有妥善處理，可能會被資遣。

金錢運方面，水星在財務宮位逆行，並受到日蝕能量以及冥王星影響，個資被盜用，戶頭被凍結，會有一些資金無法動用，必須要跑完繁雜的手續才能解除封鎖。有投資習慣的天秤座，投資標的指數一直在跌，套牢在高點。

健康運方面，水星在疾厄宮位退行，並受到日蝕能量影響，當心著涼感冒或病毒感染，造成呼吸系統發炎，痊癒之後會留下難以想像的後遺症。或是有某些老毛病舊疾復發，嚴重影響日常生活狀況。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的金星脫離不良相位的影響，消費購物會因為特殊節日活動，買到物超所值的好東西，省下很多錢。有投資習慣的天蠍座，短線可期，不要太貪心，標的指數上揚到自己覺得適合的價錢就收手。

遠行運方面，在遠行宮位的火星與伴侶宮位的天王星有良好連結，遠行會遇到合得來的旅伴，兩人會有共同想挑戰的景點，甚至在旅程中萌生情感。某些天蠍座有很多機會與來自異國的人士交流，甚至會與外國人滋生愛苗。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在感情宮位逆行，受到日蝕能量影響，與前情人會再度碰面，此時會是雙方關係是否能修復的關鍵，取決於對方的態度。還在交往狀態的天蠍座，雙方之間的爭執一再重蹈覆轍，而閃電分手。

工作運方面，在工作宮位的木星受到冥王星影響，雖然坐上了十分光鮮亮麗的位置，但其實處處受到高層主管的限制，很多事情綁手綁腳，即便有很強的能力也施展不開。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星脫離不良相位的影響，受到情感對象寵溺與疼愛，感覺幸福，某些射手座，曖昧對象終於對你表白，雙方決定交往，關係更進一步。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，受到日蝕的能量影響，某個業務進展不順，合作破局，會終結與客戶之間的關係。某些射手座的工作單位正在整併與裁員，很多塵封已久的資料需要回溯與清點。

金錢運方面，火星在財務宮位行進，信用資料被盜用，金額被人盜刷，需挪出時間處理帳務的問題。有投資習慣的射手座，不斷把資金投入風險性高的標的，卻不見指數成長，落得血本無歸的下場。

健康運方面，火星在疾厄宮位行進，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時需特別注意人身安全。水星在健康宮位退行，當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統疾病，並要當心舊疾復發的問題。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星脫離不良相位的影響，目前的工作十分輕鬆，並掌握許多資源，許多人要看你臉色做事。某些摩羯座則是暫時呈現放長假休息的狀態，但因為名聲響亮，獲得很多工作邀約。

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，受到日蝕的能量影響，與前任有機會再度見上一面，雙方有機會言歸於好，做不成戀人也能當朋友。有些摩羯座和舊情人見面，只是想了結掉一段牽掛，然後放下。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到冥王星影響，家人在金錢上對你的限制太多，無法自由使用自己的零用錢，會覺得自己很貧窮。某些摩羯座正在重新整修自己的房子，但資金拮据，必須能省則省。

學習運方面，土星與海王星齊聚在學習、考試宮位，對目前的學習的科目感到茫然，不知學成之後能做什麼工作。期中考的成績不太理想，可能萌生轉換科系的想法。

水瓶座：

整體運勢

感情運佳，金星在戀愛宮位行進，與喜歡的對象相處甜蜜，會是十分幸福的時期。單身的水瓶座會煞到有個性的明星，或是被毛小孩收編，生活都關注著偶像和寵物。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，受到在命宮的冥王星影響，和家人溝通不良，許多問題不太愉快，與家人正在冷戰狀態。某些水瓶座正在修繕居住環境，發現有太多問題需要解決。

學習運方面，在學習、考試宮位的木星受到冥王星影響，會遇到較為嚴格的老師，對報告、論文、作業評分較為苛刻，需要重新整理內容，再補交作業。參加任何考試或認證，成績不太理想，得再重考。

工作運方面，火星在工作宮位行進，業務量繁雜，每天都十分忙碌，加班都無法把進度趕完，有過勞的傾向，每天都覺得很疲累。這段時間要當心太過操勞而生病，有空多休息。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，會添購新的傢俱，或是整理住宅環境，居住環境因此煥然一新，某些雙魚座則是有很多時間可以宅在家放長假，盡情追劇、打電動。

本週須注意的部分

旅遊運方面，水星在旅遊宮位退行，受到日蝕能量影響，外出旅遊需特別當心交通方面的突發事件，可能因此受困在某些地方無法回家，某些雙魚座則是因為自己粗枝大葉，忘了重要的證件、票券，旅遊計畫被迫取消或延遲。

感情運方面，火星在戀愛、子女宮位行進，對於戀愛對象或喜歡的人容易感到不耐煩，對方有許多習慣會惹你生氣，雙方爭執不斷。某些雙魚座的寵物或小孩很不受控，對孩子感到心煩。

工作運方面，水星在面試、考試宮位退行，面試新工作雖然錄取了，內容卻跟面試的職位完全不同，感覺進入到一間掛羊頭賣狗肉的公司。參加各種資格認證，或是國家考試的雙魚座，考試遇到一些麻煩，成績不算數，需要再補考。

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