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水逆開始！「4星座」注意衝動壞事 天蠍感到焦慮、TOP1生活不順

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／canva
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水星今天開始逆行！這次影響的時間是4月21日至5月15日，在這段時間裡，你可能會感到事事不順，出現溝通障礙、訊息不夠清晰等問題，水星逆行更可能讓特定星座陷入衝動和做出錯誤決定的風險中。塔羅牌專家艾菲爾老師也點名了這次有「4星座」特別容易因為水星逆行而「衝動壞事」，艾菲爾也提醒在這段時間內，要特別注意自己的情緒和行為，避免不必要的後果，請同時參考太陽、上升星座。

第四名：天蠍座

擅長掌控和管理，但是在水星逆行期間，可能會面臨到一些無法預料的變化和挑戰，這會讓你感到非常焦慮和緊張。由於你喜歡掌握主導權，所以當你感到事情不受控制時，你可能會做出不明智的決定。此時，你需要冷靜下來，深呼吸幾次，並試著放鬆自己。尋求朋友或家人的幫助和支持也是很重要的。別忘了，有時候接受改變是必要的，放下控制的慾望，對於未知的挑戰，以開放的心態去迎接。

第三名：獅子座

你通常為了追求成功和光耀而不懈努力。然而，當水星逆行時，你可能會遇到許多阻礙和挫折，這可能會使你的情緒受到影響，讓你感到失落和沮喪。這些情緒可能會影響你的判斷力，導致你做出不理智的決定。因此，當你遭遇挫折時，請試著放慢腳步，冷靜思考，不要被情緒所左右。同時，記住尋求支持和幫助，不要獨自承受壓力。調整你的心態，相信自己可以克服任何困難。這樣你就能夠以更積極的態度面對未來的挑戰。

第二名：水瓶座

你是一個擅長思考和創新的人，但是在水星逆行的時候，你可能會遇到一些通訊和溝通上的困難，導致你的思緒不夠清晰或訊息不夠完整，進而做出錯誤的判斷和決定。因此，這個時期你需要更加謹慎和細心地處理你的工作和生活事務，避免因為疏忽而引發問題和麻煩。此外，不要害怕向他人尋求幫助和建議，適時的交流和溝通可以幫助你減少誤解和疑慮，確保事情能夠順利進行。

第一名：白羊座

白羊座的人，你可能知道自己的個性火爆，衝動性強。當你遇到挫折或者情緒受到影響時，你很容易做出一些冷靜不下來的決定，導致不必要的後果。這可能會對你的生活造成負面的影響。因此，在水星逆行的時候，請務必保持冷靜，先停下來休息一下，再做決定。不要讓情緒控制自己，可以向朋友或家人尋求支持和幫助，聽取他們的意見和建議。只有保持冷靜和理性，才能更好地解決問題，避免不必要的後果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

水星逆行 星座

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