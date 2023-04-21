快訊

法說會後台積電開盤520元！台股開15,776點 早盤漲逾70點

圖文教你做／LINE重要訊息總被淹沒？官方一招「客製化通知」：還能消除未讀數

早盤漲逾70點！台股開15,776點 台積電開盤520元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12星座「領到6000元怎麼花」！射手花在旅遊上、這些星座當緊急預備金

聯合新聞網／ 安妞星座
政府普發6000元現金，許多人的錢已經陸續入袋。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
政府普發6000元現金，許多人的錢已經陸續入袋。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

全民共享普發現金6,000元，你領了嗎？這筆錢雖然不會讓你致富，但不拿也是可惜，若你懂得善用這筆錢，也能為你日後創造不同的人生。當然12星座各有自己的善用方式，不妨就來看看，各個星座的可能運用吧！

牡羊座：

勇敢、熱情和行動力十足的牡羊座，會採取像是冒險且高風險的投資，以獲得更多的利潤；購買一些他們想要的物品，來得到即時的滿足感；參加一些娛樂或是刺激和挑戰的活動；放到銀行儲蓄帳戶，以備不時之需。總之，牡羊座通常會採取果斷和積極的方式來處理這錢。

金牛座：

踏實、穩定和實用主義者的金牛座，會採取像是存入定期存款，或投資理財金融產品，以增加自己資產和更多的利潤；購買可增加生活品質的家電或物品；拿給家人或朋友，以表達對他們的關心和愛。總之，金牛座通常會用實用和踏實的方式，而且能讓資產增值和長遠的投資回報，而非短暫的消費滿足。

雙子座：

好奇心和創造力的雙子座，會採取的方式，像是旅行，以滿足喜歡冒險和探索的心；報名一些課程或學習計劃，提升自己的能力；購買一些時尚和新潮的東西，實現自己的興趣；投資風險雖然高，但收益也相對較高的項目中，尋求更多的利潤。總之，雙子座不會做一些浪費這筆錢的事情。

巨蟹座：

非常注重家庭和情感的巨蟹座，會採取的方式，像是把錢存起來作為緊急備用金，才能穩定心中的安全感和穩定性；用於改善家庭生活，例如購買一些新傢俱或者進行一次家庭旅行；投資或理財，以獲得更穩定的回報；捐贈給慈善機構或支持家人及朋友。總之，巨蟹座會謹慎使用，以達到最大化的效益。

獅子座：

非常自信、熱情和有野心的獅子座，會採取的方式，像是用於自我獎勵或消費，以滿足自己的享受欲望；投資或創業，以實現自己的事業目標和財務自由；用於社交或公益活動，以展現自己的品味和慷慨大方的一面。總之，獅子座會將錢，用於實現自己的目標、滿足自己的欲望、展現自己的風采。

處女座：

注重細節和秩序，且擅長規劃和執行計畫的處女座，會採取存起來的方式，用於未來的投資或應急備用；學習或進修，以提高自己的技能和知識水準；用於家庭或生活改善；捐贈給慈善機構或社會公益事業，以幫助那些需要幫助的人們。總之，處女座會謹慎規劃使用這筆錢，減少浪費的可能。

天秤座：

在乎平衡、和諧和美感，同時又喜歡社交和交際活動的天秤座，會將錢用於社交或娛樂活動，和朋友或家人一起度過愉快的時光；購買高品質、美觀的物品或服務，以滿足自己的品味和美感；存起來，用於未來的投資或應急備用；捐贈給慈善或社會公益事業，以完成對社會的同情心和責任感。

天蠍座：

有很強的決策力、且冷靜而又沉著的天蠍座，內心是謹慎和穩健，所以可能會把錢存起來，以備未來的投資或應急情況；購買高品質的用品、旅遊或改善居住環境等，以提升自己的生活品質；投資事業發展或者學習，以實現更高的成就；捐贈給慈善事業或者做一些有意義的事情，幫助需要幫助的人。

射手座：

熱情、積極和樂觀，喜歡冒險和挑戰的射手座，對於這筆錢，可能會用於旅遊或探險，尋找新的體驗和挑戰，探索新的機會和可能性；購買學習或工作相關的物品，以提高自己的能力和技能；投資於個人事業或創業，以實現自己的夢想和追求；分享給朋友或家人，幫助他們解決問題或實現夢想。

魔羯座：

謹慎、務實，凡事有計畫的魔羯座，通常會選擇將錢存入儲蓄帳戶，以備不時之需；用於改善生活品質，例如旅遊、購買心儀的物品、參加興趣班等，為自己和家人帶來一些享受；理財和投資，例如股票、基金、房地產等，以增加財富增值的機會；償還債務，減輕負擔，提高個人的財務狀況。

水瓶座：

極度理性、創新和獨立的水瓶座，可能將這筆錢用於滿足自己的好奇心和需求，像是購買科技產品或器材；參加社交活動或旅遊，以擴展自己的社交圈子和瞭解更多的文化；支持公益事業或社會問題，以幫助那些需要幫助的人；學習新知識或技能，以增加自己的能力和技能，來完成追求的目標。

雙魚座：

敏感、富有想像力和創造力的雙魚座，可能會把錢用來購買藝術品或文化產品，以滿足自己的審美需求和藝術欣賞；參加旅行或度假，藉此放鬆身心、探索世界和體驗不同的文化；慷慨捐贈給慈善團體，以幫助那些需要幫助的人；學習或參加培訓，以提高自己的知識水準和技能能力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

理財 星座 普發6000 普發現金

延伸閱讀

24節氣穀雨報到！3星座「財運爆棚」 把握機會拚財富自由

甜言蜜語好困難？越愛越難說出「我愛你」的星座 花心代表意外上榜！

求好心切「和他當同事」有夠累的星座！獅子常在瞎忙、這星座總拉別人入坑

12星座「貴族氣質」排行榜！金牛追求品質、這星座一現身「到哪都是上流社交圈」

相關新聞

水逆開始！「4星座」注意衝動壞事 天蠍感到焦慮、TOP1生活不順

水星今天開始逆行！這次影響的時間是4月21日至5月15日，在這段時間裡，你可能會感到事事不順，出現溝通障礙、訊息不夠清晰等問題，水星逆行更可能讓特定星座陷入衝動和做出錯誤決定的風險中。塔羅牌專家艾菲爾老師也點名了這次有「4星座」特別容易因為水星逆行而「衝動壞事」，艾菲爾也提醒在這段時間內，要特別注意自己的情緒和行為，避免不必要的後果，請同時參考太陽、上升星座。

12星座「領到6000元怎麼花」！射手花在旅遊上、這些星座當緊急預備金

全民共享普發現金6,000元，你領了嗎？這筆錢雖然不會讓你致富，但不拿也是可惜，若你懂得善用這筆錢，也能為你日後創造不同的人生。當然12星座各有自己的善用方式，不妨就來看看，各個星座的可能運用吧！

每日星座運勢／處女加強團隊的合作 切勿獨斷專行

2023-04-21牡羊座短評：頗為順心如意的一天。【整體運★★★☆☆】已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門

24節氣穀雨報到！3星座「財運爆棚」 把握機會拚財富自由

今(20)日是24節氣中的穀雨，代表寒潮天氣已經結束，雨水會明顯增多、氣溫逐漸回升，是適合農夫播田耕種的好時機，同時也是春季的最後一個節氣。命理專家小孟老師就分享有3個星座的朋友會在今天財運爆棚，想拚「財富自由」，就把握機會樂透趕緊買起來！

今天下午4時入「穀雨」 4生肖易有血光、損財

今天下午4時14分進入「穀雨」節氣，雨量豐沛，適合農作物生長，不過命理師楊登嵙提醒，有鼠、龍、猴、狗個生肖要特別注意，易...

好傻好天真...對熟人毫無防備心星座！看誰容易被閨密奪愛？

都說防人之心不可無，有些人只要對親近的人就會毫無防範，很容易被害到。命理網站旺好運分享「對熟人，真的沒有警覺心的三星座」，快來那些星座最容易栽在自己人手上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦