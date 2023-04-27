怎樣拿下12星座？火象喜歡「欲拒還迎小白兔」、和水象養成小默契

要怎樣擄獲12星座的心，招數大不同。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』輕鬆拿下12星座💓跟你原地戀愛🌟🌟，建議參考太陽星座、月亮、金星。

▎火象星座 要當會做球的小白兔

牡羊、獅子、射手

火象星座是獵人型的星座，他們喜歡追捕獵物，跟他們相處，要拿捏好你們之間的節奏。火象星座不是靠「追」就能到手，請記住他們是獵人，而你只是小白兔，所以當獵人來的時候，你要跑但又不能跑太遠，還得跑在他們的視線裡。

你要滿足火象星座征服的慾望，讓他們覺得你不是能輕鬆簡單拿下的人，但你也不能矯枉過正，一直擺架子擺譜。

你要先做球給火象星座，讓他們主動來找你，你再一點點欲拒還迎，讓他有點搞不清楚你想什麼，但是對他的熱情還是有回應，這樣就能勾出火象星座的感情。

火象是「遇強則強」的人，他們欣賞崇拜有能力的人，記得大前提是火象星座非常愛面子、愛自尊，你強歸強，同時也要顧及他們自尊。火象在感情裡需要多一點主控權，如果你氣焰壓過他們，請你收一點、做一點面子給他們。如果讓他們覺得自己比你低很多，他們會打退堂鼓。要知道，「獵人是不會追巨兔的。」

火象星座是孩子王，內心永遠像小孩，所以對方要可以陪他們瘋、陪他玩，對火象來說，生活不快樂會讓他們窒息，記得該正經的時候正經，該瘋的時候要比他們更瘋。

火象星座的感情很簡單，喜歡就喜歡，喜歡也不需要理由，很容易喜歡跟你在一起的氛圍，可以一起輕鬆哈哈大笑，會讓他們更喜歡和你在一起。對火象星座只要維持熱度，不要扭捏自然大方，就能輕鬆拿下他們原地戀愛。

▎土象星座 要有耐心滲透他們生活

金牛、處女、魔羯

要拿下土象星座，你要先有心理準備，要追土象星座要有耐心，他們是馬拉松選手，進入愛情前會有很長的觀察期。偶而有人會遇到很主動、很直接的土象，那是因為「黑化」後的土象性和愛是可以分開的，或是你身上可能有他們想要的東西。

如果你想拿下土象星座，千萬不能猴急。土象星座在進入戀愛前，之所以要很長的觀察期，是因為土象在感情裡有一點點玻璃心，他們細膩敏感，很愛又很怕，在感情裡跳恰恰，他們明明往前了，當你主動一點他們又往後退，會自己跟自己拔河。他們需要一點時間，你要想辦法滲透他們的生活。

土象星座對很多甜言蜜語無感，也很討厭只有一張嘴巴很會說，他們要看到你實際付出，實際為他們做了什麼。

如果你可以在生活中小地方，讓土象星座覺得你什麼事情都想到他，處處替他們找想，他們對你的好感度會加分，也會覺得你對感情是認真的。

土象星座通常不是找戀愛對象，要找的是可以穩定生活的人。土象星座很容易愛上傻白甜的人，簡單說就是沒有心機的人。土象星座心思縝密，你不要想在他們面前玩花樣，跟他們相處，你要單純一點，不要讓他們覺得你心機很重。

土象星座關心人講出來的話，聽起來很像在嫌棄挑毛病，其實只是他們不會表達，常常心中很關心，但說說出來的話卻像是找人麻煩。基本上土象話不多，願意跟你說話開玩笑已經很不一般了，有些土象是對你現況不滿意，藉由開玩笑提醒你。

土象星座談戀愛是要共好的，如果你願意為了他們，願意為了兩人變更好，會讓他們有安全感。

▎風象星座 做自己且不要太黏

雙子、天秤、水瓶

要拿下風象星座，你的心和格局要夠大。他們給人的感覺有點花，有點飄，好像對什麼事情都不在乎，其實這只是偽裝。風象星座很討厭被人看穿，所以他們會隱藏最真實的情緒，但是又希望有一個能懂他們的人出現。

風象星座是以交友廣闊出名的，當你看他們跟別人交際不要吃醋，在還沒確認關係前你就亂吃醋，會讓他們覺得你想要控制、情勒他們，他們不吃這一套。

風象星座比誰都怕寂寞，雖然能和自己獨處，但是也很喜歡和人家交際聊天，風象星座需要非常大的獨立空間，要和他們戀愛，你最好是很獨立的人，就算交往後，平常也是各自做各自的事情，簡單的問候不要打擾，等到約會見面再燒起愛火。風象星座非常在意見面時候的感覺，平常用line聊天就好，要給他們空間不要太黏，這是最舒服的關係。

如果喜歡風象星座，你一定要盡量保持你原有的個性，因為你的特別之處，正是你吸引他們的地方。千萬不要因為喜歡上風象星座，就改變自己去迎合他們，當你喪失你的獨特性，風象星座絕對會頭也不回離開。

▎水象星座 創造共同記憶點

巨蟹、天蠍、雙魚

水象談起戀愛真的就像水，他們情感綿密且是流動的，喜歡你不需要理由，全憑感覺。他們很容易因為陪伴相處，陪著陪著就陪出一段感情，如果一開始完全沒感覺，水象是很難攻下的。

想拿下水象星座，你要跟他們創造共同的記憶點，水象星座很容易被感動，你要花時間去了解他們喜歡什麼、不喜歡什麼。當水象星座發現你很了解他們的時候，他們會覺得你很用心，那怕只是很小一件事情，都會感動到他們。

水象星座在感情裡需要很大的安全感，談戀愛的時候佔有慾也強，你要讓他們知道你是認真的，該說的承諾要說出口，就算還沒真的交往，你去哪裡也要稍微報備行程，這一開始會讓他們困惑，但是當你一直報備，講到他們養成習慣，一切就順理成章。

你要跟水象星座創造共同的記憶點，所謂「記憶點」可能是你們兩個人共同的暗號，或是一群人聊天，但某句只有你們兩個人聽得懂的話，一點小默契、小祕密，這會讓他們覺得你們兩人關係很特別。

水象星座是很需要驚喜的星座，你在約他們的時候要時常準備特別橋段，給他們小驚喜，他們絕對會對你念念不忘。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。