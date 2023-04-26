是鬧脾氣？還是鐵了心要切？看穿12星座「假分手」vs. 「真分手」

有些人吵架容易脫口而出「分手」，到底是認真還是說氣話？要怎樣分辨12星座是「真分手」或「假分手」？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』秒懂‼️《12星座》的真分手跟假分手💔，建議參考太陽和月亮星座。

▎火象星座 當他們不再跟你吵架

牡羊、獅子、射手

和火象星座談戀愛相當精彩，甜蜜時甜到讓人羨慕，吵起架來，也絕對是最具聲光效果的一組。火象星座可能嗓門比較大，或是武器飛來飛去，甚至甩門。火象星座有時候情緒上來壓不住，也容易衝動說出「分手」兩字。

火象星座的假分手、真分手很好分辨，當他們一邊喊著分手，一邊不停罵你，還要繼續吵架，這種分手不用太當真，他們只是在發洩情緒，希望你哄他們而已，當他們氣消了就沒事了。

要注意的是，當火象星座對你態度極冷淡，對你不吵不鬧，看起來不在乎你，就是真的想分手了。當火象星座不想再為一段感情努力，他們最直接的表現就是熱度減退，好像冰塊，臉上寫著「生人勿近」。火象星座會漸漸脫離你的生活圈，和你保持距離，就算你做一些惹他們生氣的事，他們也視你為空氣。

當火象星座願意跟你吵架，代表他們還在乎你，代表感情沒有太大問題。如果火象星座不吵不鬧，把你當隱形人且維持一段時間，就是真的想要分手的徵兆。

▎土象星座 當你再也找不到人

金牛、處女、魔羯

很多人不解，土象星座吵架說要分手，但卻沒有真的封鎖對方。土象星座的的假分手，是會讓你找到他們的那種，不會真的斷了所有聯繫。土象星座暫時不想跟你吵架，先用冷戰處理，那並不是真的要分手，他們只是覺得他們是對的，在等你認錯道歉，所以他們不會封鎖你的IG、臉書，甚至還會偷偷觀察你過得如何。

土象星座不會常把分手掛嘴邊，一旦他們說出口，就會真的做到。土象很重情重義，對每段感情都很認真，當他覺得感情沒必要繼續下去，他們要跟你切八段，就算很難過再淌血，也不會留情面。

當你再也找不到土象星座，他們拒絕互動、拒絕回應，像是人間蒸發，這就是土象星座真分手的表現。

▎水象星座 當他們不停和別人曖昧互動

巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座說「出分」手兩字，有時只是因為不滿你長期冷落他們，想要你多一點關心。他們只是想刺激你，這時水象星座會抱怨你，在社群發討拍文或是心靈雞湯，這些都是發給你看的，想要你知道，你對他們不夠好，這種情況代表他們還在乎你，只是要討愛的呼呼，只要你哄哄他們，好好溝通，很快就沒事了。

水象星座吵架很激進的時候，他們會封鎖你，但又會偷偷打開，偷偷看你的近況。這種情況都是討拍，都是假分手。當水象星座願意跟你一哭二鬧三上吊，還有情緒表現，代表感情可以挽回。

若是水象星座不在乎你的感受，甚至故意讓你看到跟曖昧對象的互動照片，完全不顧忌你的想法，且這行為一直持續頻繁出現的話，就要當心了。

水象星座可能會用這種方式激怒對方，通常不會做太過頭，當他們完全不在意對方感受時，真的想要分手或想讓你死心，這種曖昧戲碼就一直上演。他們覺得你既然不珍惜我，我也是很有行情，沒有你不會活不下去。

▎風象星座 當他們態度客氣到像陌生人

雙子、天平、水瓶

風象星座吵架也是等著別人哄的人，風象和火象一樣吵架是戲精，吵架時如果對方太強勢，他們也是會衝動講出「既然這麼不適合，不如切了」的那種人。但是他們講完，常常會後悔，然後等你主動求饒，等著你哄他們。

但是如果是真分手，你會明顯感受到疏離感，風象星座的態度也會變得異常的客氣。風象星座對自己人是很做自己的，沒有在管禮數的，只有把你當陌生人的時候才會特別客氣，這是要拉開兩人關係，藉由客氣的態度，讓你知道你們回不去了。

風象星座吵架很容易神隱，但是他們就算今天分手，也不是會切很乾淨，老死不相往來的人。要從風象星座對你的態度，是否特別客氣、特別見外來觀察，他們是不是真的想分手。

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