許願先做這三件事！確認「你的願望...真的是你的渴望」

確認個人需求的願望是很重要的，避免許錯願望，導致一連串不好的後果發生，這樣的觀念的確是很多人在許願時容易忽略的細節。

接下來跟讀者分享三個步驟，可以確認許下的願望是否為真正的渴望？利用這三個步驟檢視願望合適與否，如果發現並不是那麼合適，也看到問題的所在，就可以調整一下願望的方向。

步驟1：許願的動機是什麼—

思考你為什麼要許這個願望，其實很多願望都不一定是你需要的。

案例分享

「老師，我好想脫離單身，找到一個陪我的伴侶這個願望，為什麼這麼難？ 」曾經有一個學員問我。

我反問他，「你想找伴侶的動機是什麼？ 」

「我覺得很寂寞，很想要有人陪。」

「你的動機是要有人陪，代表你日常的生活社交太少，並不是一定要進入一段關係。你是不是可以想一下，你到底是要一個長期的伴侶陪伴，還是只是需要朋友？ 」我再進一步詢問。

「老師，你這樣講起來，我覺得自己的動機好像只是需要有朋友跟參與活動而已，因為我一想到建立關係，其實是有點覺得麻煩的情緒就會跑上來耶！ 」學生恍然大悟。

「所以，或許你的願望改成『我想要找到一群志同道合的朋友，陪我做我喜歡的活動』，是不是更符合你現在想要的呢？ 」

學員：「好像是耶，況且這個願望簡單多了！ 」

上述這個例子，學員疑惑為什麼許下脫離單身的願望，要實現會這麼困難？於是我請他換個角度跟方式去思考：

→先尋找動機 →再確認動機 →發現實現願望有更簡單的方法 →明白內在渴望的不是經營伴侶關係 →最後確認想要的是拓展志同道合的人際關係

當許願方向錯誤，自然就像石沈大海般毫無音訊。檢視一下你願望背後的機，因為每個願望都有它的動機在，當你許下一個願望時，可以再思考一下，我為什麼要許這個願望？我的動機是什麼？為了滿足這個動機，我是不是有更簡單能執行的方式？了解動機之後，能夠許下的願望就更多了，而不再只是限制於狹隘的思考中，覺得想要達到某個目標， 一定就是這個願望， 還能激發你的創造力，用更省力簡單的方法，完成你的心願。

步驟2：感受你的心—

拋開大腦的邏輯思考，願望成真，會感覺幸福嗎。

「願望成真怎麼會不開心，這個還需要感受嗎？」這的確是會讓人疑惑的，如果用大腦思考這個願望的好處，以及別人看到你擁有這些的羨慕眼光，的確會以為實現這個願望是非常開心的。我希望大家去感受的是情緒、感覺、內在那股隱隱約約的心情，而不是用大腦邏輯去思考願望是否是合理的。

這個步驟，的確不容易，如果平時你是很常用邏輯理性去判斷事物的人，一定會覺得很難做到，因為習慣用這樣的模式去面對，自然很難習慣用感性的那一面去感受。如果你有這樣的困難，反而就更要小心警覺，你的願望是不是時常來自於別人的期待，因為這是比較容易忽視的。

《許願I wish：從起心動念到得償所願的10堂課》。圖／尖端出版提供

步驟3：利用各種工作做最後確認—

使用各種靈性技巧的再次核對，增加你的信心，這是你的真的需要。

當前面的步驟都已經思考過也感受後，許下了應該合適的願望，不過似乎還是有點沒信心時，再次的核對可以幫助個人往願望與目標勇敢地前進，是一個很好的方式。

(本文摘錄自《許願I wish：從起心動念到得償所願的10堂課》，尖端出版，未經同意禁止轉載。)