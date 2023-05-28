每日星座運勢／金牛當賺的錢能留住 才能成為資產

2023-05-28

牡羊座

短評：向他人表示愛心的好時候。

【整體運★★★★☆】

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。

【事業運★★★★☆】

快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。

【財富運★★★☆☆】

錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 嫩芽綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：賺多少不重要，留多少才重要。

【整體運★★★★☆】

今天重點不是能賺多少錢，而是能留下多少，只有當賺的錢能留住才能成為你的資產；兩人關係一旦確定下來，就別怕人知道，能得到大家認可會讓他安心不少；今天要特別注意心臟，別做刺激性運動，情緒也不宜有太大波動。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

【事業運★★★★☆】

別讓自己太閒，多利用時間進修或是接觸一些新鮮事物，會很有收穫！

【財富運★★★★☆】

如果你積蓄豐厚，可以擴大投資，錢滾錢能讓你更快獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 淺海藍

開運方位：正北方向

雙子座

短評：前方困難不是很大。

【整體運★★★★☆】

今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得有些固執，已經決定的事情不會輕易妥協、放棄，不易得人助喔！

【財富運★★★★☆】

偏財不多，正財旺盛，只能靠正義之道來取財，不宜投機取巧。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：神清氣爽的日子。

【整體運★★★★★】

貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。

【愛情運★★★★★】

容易遇到主動向你示好的異性，曖昧的氣氛濃郁，只要稍稍主動就易催生出戀情。

【事業運★★★★☆】

做事情很有方向感，一旦確定了工作的目標，各項事務便能井然有序的順利進行。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 翡翠綠

開運方位：東北方向

獅子座

短評：用壓力化為動力。

【整體運★★★★☆】

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精彩；少吃熱性食物，以免上火。

【愛情運★★★☆☆】

要懂得控制自己的感情，做到收放自如，要不然很容易被感情支配，讓你煩惱。

【事業運★★★★☆】

有機會參加各種重大的活動，接觸到許多新鮮的人和事，讓你收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有新的投資當然不能放過，在新領域中會讓你有新的發現。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 雪花銀

開運方位：東南方向

處女座

短評：嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。

【整體運★★★☆☆】

愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

【愛情運★★★★☆】

魅力百分百，有心儀對象的人可以找機會和對方說說話，拉近兩人的距離。

【事業運★★☆☆☆】

顯得有些孤傲，易畫地自限，少了與人交流、互動的機會，會讓人有難以親近的感覺。

【財富運★★★☆☆】

失之東隅，收之桑榆，有失亦有得，雖然得到的不一定是金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 墨玉綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：時間充裕，適合整理思緒的一天。

【整體運★★★★☆】

今天可以放下學習與工作，靜下心來感受生活，思考的時間增多，也會有不一樣的感受與體悟，讓你看清了一些事態。晚上有機會結識各種職業的新朋友，其中不乏優秀的異性朋友，單身者多留意，有機會發展一段戀情。

【愛情運★★★★☆】

伴侶顯得更浪漫感性，會製造生活情趣，相對地，對方也希望你有所回應，而非對牛彈琴！

【事業運★★★☆☆】

許多事情都需要你親自處理，有些忙不過來，注意調整思緒，別讓繁雜事務影響了心情。

【財富運★★★★☆】

財運極佳，不用為金錢擔心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 鈦晶金

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：來點新創意，讓生活有點改變。

【整體運★★★☆☆】

一成不變的打扮讓人有點乏味，不妨去做一個形象設計，另一種風格的造型也別有一番風味。與人相約要守時，若臨時有事也要打個電話告訴對方一聲，讓人對你的言行產生質疑可就不好了。

【愛情運★★★☆☆】

別過分依賴另一半，有些事你完全可以自己做主；單身者有機會邂逅優秀的異性。

【事業運★★☆☆☆】

有好多事情需要你去處理，顯得忙碌起來。不過，有時間你也會找些樂子輕鬆一下。

【財富運★★★☆☆】

在錢財上，自己保管為宜，便於資金周轉。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 羽絨白

開運方位：正北方向

射手座

短評：切忌含糊其辭，以免發生誤解。

【整體運★★★★☆】

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

【愛情運★★★☆☆】

在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！

【事業運★★★★★】

頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。

【財富運★★★★☆】

儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 淺海藍

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：享受閒暇。

【整體運★★★★☆】

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

【愛情運★★★★☆】

想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！

【事業運★★★★☆】

朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 可可棕

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：面子大於裡子。

【整體運★★★☆☆】

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

【愛情運★★★★☆】

桃花運強，會有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會。

【事業運★★★☆☆】

忙碌的狀態，比較容易讓你產生成就感，而今天乃清閒之日，就會讓你有些無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

不要放太多的現金在身邊，少點玩樂機會方可降低散財指數。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 蕃茄紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：較平淡的一天，適當放鬆精神。

【整體運★★★☆☆】

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

【愛情運★★☆☆☆】

很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。

【事業運★★★★☆】

展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。

【財富運★★★☆☆】

在金錢利益上易與人發生衝突。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 翡翠綠

開運方位：正東方向

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