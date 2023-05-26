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每日星座運勢／獅子投資宜採多元化 工作效率頗高

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2023-05-26

牡羊座

短評：嚴於律己，寬以待人。

【整體運★★★☆☆】

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，宜耐著性子、別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

有些許鬆散，積極心態逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧！

【財富運★★☆☆☆】

不要整天做著發財夢，也不要為了一點小小損失而苦惱，務實一點才好。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 淺海藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

【整體運★★☆☆☆】

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

【愛情運★★★☆☆】

單身者喜歡沉浸在被愛的感覺中，但你卻不會輕易付出感情，給人遊戲愛情的感覺。

【事業運★★☆☆☆】

有被人忽略的感覺，付出得不到回報，積極的表現也常被人誤會，不要太在意才好。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，投資勿貪多，以免分散精力。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 蘋果綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：懂得合理分配錢財。

【整體運★★★★☆】

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

【愛情運★★★★☆】

今日是表達愛意的好時機。有伴侶的人，彼此多說些甜言蜜語；單身者可向心儀對象表白。

【事業運★★★★☆】

工作上的收穫頗豐，上班族易受到重視，生意人有機會遇到不錯的合作夥伴。

【財富運★★★☆☆】

金錢流量頗大，但收入還不錯。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 水鑽藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：今天是適合趕工的日子。

【整體運★★★☆☆】

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就別太被動，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

【事業運★★★★☆】

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

【財富運★★☆☆☆】

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，錢財難留住。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 硃砂紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：想到就能做到。

【整體運★★★★☆】

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶溝通應注意技巧，語氣平和，避免說教，多說甜言蜜語可增進感情。

【事業運★★★★★】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利推動完成。

【財富運★★★☆☆】

適合靈活運用財務的一天。例如：投資宜採多元化的策略進行，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

處女座

短評：過分謙虛已不是優點。

【整體運★★☆☆☆】

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

【愛情運★★★☆☆】

對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！

【事業運★★☆☆☆】

執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 水鑽藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：陷於內鬥讓你吃不到好果子。

【整體運★☆☆☆☆】

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★☆☆☆☆】

花費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 水鑽藍

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：對待身邊的人應真心。

【整體運★★☆☆☆】

戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再給出答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。

【愛情運★★★☆☆】

與其讓時間消磨夫妻感情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

冒險心理很重，對剌激性強、有挑戰性的事物特別感興趣，適合嘗試一些新的項目。

【財富運★★☆☆☆】

財神隱遁，求取正財不易之運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 咖啡棕

開運方位：正東方向

射手座

短評：有幹勁，運道順。

【整體運★★★★★】

今天的你顯得很有親和力，在不知不覺中就能成為大家聚集的焦點；在異性朋友圈裡，你也會變得很受歡迎；今天的工作運頗好，可說是順風順水，從事拜訪工作的人，易獲得成功；財運並無大的波動，基本保持收支的平衡。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象；戀愛中人也能有快樂充實的一天。

【事業運★★★★★】

今日事業走在激烈競爭的軌道上，所以會異常地忙碌，但所遇貴人頗多，辦事順利。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊綽！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘑菇灰

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：從實際出發。

【整體運★★★☆☆】

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

【愛情運★★★☆☆】

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

【事業運★★★★☆】

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

【財富運★☆☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 蘑菇灰

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：在生活中做個有心人。

【整體運★★★★☆】

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，而缺乏責任心將讓你很難獲得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快哦！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮、不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，情緒上有些波動，態度上顯得被動，運作時想要快也快不起來。

【財富運★★★★☆】

財運佳，缺錢時可向熟識的好友調頭寸。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 萊姆黃

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：心態決定發展。

【整體運★★★☆☆】

莫妄想將自己的意志強加給對方，否則易引起對方的不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的回饋。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾也挺多的，要耐著性子別動怒。

【事業運★★★☆☆】

過分相信自己的直覺，很容易因為直覺錯誤而導致失誤的出現，憑藉自我感覺的同時，也要稍微的結合實際狀況。

【財富運★★☆☆☆】

今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 薰衣草紫

開運方位：正北方向

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