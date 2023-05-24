每日星座運勢／摩羯注意自己的態度 不要莽撞行事

2023-05-24

牡羊座

短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

【整體運★★★☆☆】

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

【愛情運★★★☆☆】

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

【事業運★★★☆☆】

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。

【財富運★★★★☆】

有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

金牛座

短評：正視適應群體的重要性。

【整體運★★★★☆】

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！

【事業運★★★★★】

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 芒果黃

開運方位：東北方向

雙子座

短評：合理利用有利時機。

【整體運★★★☆☆】

錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。

【愛情運★★☆☆☆】

你與戀人愛起來如火如荼，但只要一方感到不悅，就會互相馬上跌入感情的冰雪中，過了很久才能重歸於好，甜蜜如初。

【事業運★★☆☆☆】

疑心過重，過於敏感，缺乏必要交流，工作中會出現阻礙。信任拍檔，你們的工作才會順利進行。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，會有所積累，但是過程會比較辛苦。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 珊瑚橙

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：消費應該適可而止。

【整體運★★☆☆☆】

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。

【事業運★★★☆☆】

會被惰性纏繞，明知道這樣不好，卻又不知從何改變。

【財富運★★☆☆☆】

莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 香檳金

開運方位：正東方向

獅子座

短評：謹慎交友，切忌輕信。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

【事業運★★★☆☆】

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

【財富運★★★☆☆】

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 玫瑰紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：工作熱情高漲，樂在其中。

【整體運★★★★★】

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

【愛情運★★★★★】

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人，可以感受到被人呵護的滋味。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個挑戰自我膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★★☆】

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

天秤座

短評：把握眼前最重要。

【整體運★★★★☆】

可不要因為對方的幾個意外驚喜和幾句甜言蜜語就把自己拱手送上門哦，還是先觀察看看才好！財運日漸明朗，會有不錯的商機找上門；工作難度加大，同事叫苦連天，唯獨你能冷靜應對，且得益於身邊的良師益友，令你發揮得更加出色。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人與另一半能站在同一陣線，齊心協力又相互支持，共同抵抗外來的壓力。

【事業運★★★★☆】

學習動力強，心態平和，有利進修，可多閱讀專業技術方面的書籍，能快速領悟，對目前的工作也有明顯的促進作用。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機核算近日的收支狀況吧。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 芒果黃

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：受他人影響，愛情顯得較被動。

【整體運★★★☆☆】

有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。

【愛情運★★☆☆☆】

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。

【事業運★★★☆☆】

易受到情緒的影響，工作費時費勁，但收效甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

射手座

短評：認真做事，真誠待人。

【整體運★★☆☆☆】

戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能瞄準目標。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，有伴侶的人容易引發面對面的衝突，採取聚少離多的方式相處比較好。

【事業運★★★☆☆】

比較敏感，做事也會特別的謹慎，就算有想法也不敢提出，怕傷了同事間的和氣。

【財富運★★☆☆☆】

有錢別太外露，小心破財！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 珍珠白

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：未雨綢繆。

【整體運★☆☆☆☆】

與其搏風險投資，還不如待在家中理清自己或是家庭的財務狀況，以便以後能瞄準目標地安排理財規劃；已確定下來的事卻反覆變更，會讓你的下屬或協助者無從下手；珍惜、享受生活，能讓你從心底感到滿足和美好。

【愛情運★☆☆☆☆】

已有伴侶的人易因外務繁忙而對感情欠缺經營，不過人際關係可更活躍。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。

【財富運★★☆☆☆】

隨波逐流可是今天的大忌，還是自己多分析吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 臘梅白

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。

【整體運★★★☆☆】

今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。

【愛情運★★★★☆】

容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所，可有桃花際遇。

【事業運★★★☆☆】

工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。

【財富運★★☆☆☆】

對錢財的判斷不準，易出錯。不適合與人有大筆資金來往，易蒙受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 可可棕

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：愛情發揮了奇特的魔力。

【整體運★★★★☆】

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

【愛情運★★★★★】

熱情如火又感性的一天，把你的滿腔熱情讓對方知道吧，他會很感動的！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念越重壓力也越大！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 遠洋藍

開運方位：西北方向

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