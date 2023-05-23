每日星座運勢／處女言辭不宜太尖銳 小心禍從口出

2023-05-23

牡羊座

短評：行動力不足的一天，適合腦力勞動。

【整體運★★☆☆☆】

愛情上比較衝動，單身者的勇氣讓你擁有更多的機會，但不可以太過盲目，當心弄巧成拙。財運上直覺比較敏銳，對投資的判斷很準，有很不錯的機會等著你。工作上比較懶散，任務難以順利完成，要多加注意。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半要求較多，希望對方能順從你，但是另一半也顯得強勢，小心吵架！

【事業運★★☆☆☆】

心情有些浮躁，對重複、瑣碎的事務很容易感到厭煩，出錯的機率也比較大。

【財富運★★★☆☆】

想省錢呢，就要少吃喝玩樂。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 白鋼銀

開運方位：東北方向

金牛座

短評：時間觀念有待加強。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

【愛情運★★★☆☆】

渴望被關心，戀愛中的人不妨動手去做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會高。

【財富運★★★★☆】

有機會進財，不過天上不會掉下金幣。想賺錢的話，就應主動開發財源，多向外發展。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 嫩芽綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

【整體運★★★☆☆】

運勢不錯，別總是一個人躲在家中感歎愛情不屬於自己，多出去給自己製造些機會。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運有點低沉，不適宜逛商場，容易破財。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣不錯，保持天真的笑容和熱情的態度，可提升戀愛運喔！

【事業運★★★☆☆】

雖然在工作上可做出驕傲成績，也不要因此而拿出來炫耀，小心你自以為是的表現，會惹來同事的反感。

【財富運★★☆☆☆】

容易有金錢損失的一天，不要亂買東西，免得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 淺海藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：富有幽默感，讓你人際關係極佳。

【整體運★★★☆☆】

即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，進而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。

【愛情運★★★★☆】

在跟伴侶相處時，大方分享你的想法和情緒，可迅速增進彼此感情。

【事業運★★★☆☆】

多參加同事間的互動活動，會讓你快速融入群體，這樣也更有利於團隊精神的發揮。

【財富運★★☆☆☆】

今日金錢上恐受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：被人慫恿等等。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 墨玉綠

開運方位：正西方向

獅子座

短評：挑戰高難度易有進步。

【整體運★★★★☆】

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借錢給別人，小心遭人算計。

【愛情運★★★☆☆】

外表上看似很灑脫，內心卻有一點寂寞、孤單的心境。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標，可是最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的部分被上司要求不斷的修修改改。

【財富運★★★☆☆】

出手大方、慷慨的一天，荷包有錢卻不容易留住，適合請客來經營人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

處女座

短評：財不可外露。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人可以考慮帶戀人回家見見家人，也順便安排個短程的甜蜜旅行！

【事業運★★★☆☆】

有些許鬆散，工作積極性逐漸減弱，工作效率出現明顯的下降趨勢， 應及時的做好心理調整，鼓起勁來。

【財富運★☆☆☆☆】

言辭不宜太過尖銳，小心禍從口出，錢財受損。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 碧空藍

開運方位：西北方向

天秤座

短評：多關注人際關係上微妙的變化。

【整體運★★★☆☆】

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 薰衣草紫

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：頭腦清醒，分析事情相當有理性。

【整體運★★★★★】

今天愛情平淡而和睦，雙方都以一種平和的心境來相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會就能一飛衝天。在投資方面，風險與機會共存，理性思考多能發現更多的商機，讓風險減到最低，獲得更豐厚的回報。

【愛情運★★★★☆】

感情生活豐富多彩，有利與伴侶一起探索新餐廳、新玩法，製造小驚喜。

【事業運★★★★★】

今日的事業運棒呆了！既有掌握主導權的機會，也能同時進行許多事務，但要記得耐著性子來處理喔！

【財富運★★★★☆】

有利交易、簽約等，成功的機率頗高，也易獲得一筆不小的額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 香檳金

開運方位：正北方向

射手座

短評：心情明朗，好運隨身。

【整體運★★★★☆】

新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情持續升高，默默地跟自己奮戰。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，有伴侶者偶爾會有爭吵，但多為小打小鬧，很快就能雨過天晴。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，可卻是個忙碌的日子。如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。所以，仍要秉持備戰的態度，迎接繁雜的工作。

【財富運★★★★☆】

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者；一般內勤、行政則沒有特別的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 脆梅青

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：運勢佳，與人分享快樂心情會很滿足。

【整體運★★★★☆】

異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。財運不錯，適合投資，有機會獲得豐厚回報，讓你笑得合不攏嘴。晚上有喜事降臨，可以約朋友慶祝一番，讓大家分享你的喜悅之情。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛但眼光太高，有不錯的異性靠近卻難看上眼；已婚者對伴侶的期待越高失望也越大。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個忙碌的一天。少有機會閒下來，那就去忙吧！

【財富運★★★★★】

財運好到讓人羨慕、眼紅，是適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆咧！千萬別錯過今日的大好財運喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 檸檬綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：小心謹慎，以為上上之策。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運一般，容易被異性的花言巧語所迷惑，受到欺騙，需多花點心思來辨別對方的真偽；今天投資風險比較高，若資金充裕的話只需少量的資金注入比較好；工作上表現積極，極易受到老闆的讚賞。

【愛情運★★☆☆☆】

想引起異性的注意嗎？不妨在服飾打扮上下點功夫，穿出獨特的風格可提升異性緣！

【事業運★★★☆☆】

雖然工作上會遇到一些阻礙的人事，但只要你顯示出自己的氣勢來，就能化險為夷，扭轉局勢。

【財富運★★☆☆☆】

在應酬中緩緩流失辛苦賺得的血汗錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 朝霞紅

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：委曲求全也需要適時表達出來。

【整體運★☆☆☆☆】

為了顧慮到對方感受而壓抑自己，卻不能得到情人的理解，有些灰心喪氣；商務洽談者與人談判交涉時，最好採取低姿態，比平常顯得恭敬的態度更能讓CASE進展順利；財運不錯，有錢財進帳。

【愛情運★☆☆☆☆】

情感需求強烈，但是不易獲得滿足，容易對伴侶有太多挑剔，小心惹怒對方。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業上呈現低潮狀態，除了腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

【財富運★★★☆☆】

對金錢易看不開，輸不起，還是少點金錢遊戲方能遠離焦慮。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

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