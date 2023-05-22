每日星座運勢／天秤事業易得貴人助 扮演軍師角色
2023-05-22
牡羊座
短評：留點時間經營感情。
【整體運★★☆☆☆】
自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。
【愛情運★☆☆☆☆】
希望被伴侶肯定、鼓勵，可是往往等來的是對方的挑剔，應適時表達需求。
【事業運★★★★☆】
英明果決與膽識過人能使你做任何事皆可勢如破竹、進展神速，但切不可讓勝利和慾望沖昏頭腦。
【財富運★★☆☆☆】
危險之運，經商者有暴發暴跌的跡象。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00pm 珊瑚橙
開運方位：西南方向
金牛座
短評：端正理財態度。
【整體運★★★☆☆】
詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。
【財富運★★★☆☆】
出門少帶現金，小心破財。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-10:00pm 脆梅青
開運方位：正西方向
雙子座
短評：注意事情的逆轉性。
【整體運★★☆☆☆】
給他送個小禮物，讓對方明白你還非常在乎他；加大投資額度不見得有明顯的收效，反而還會影響你的投資效率；從事服務性行業的人表現機會特別多，因太過緊張而顯得有些吃力。
【愛情運★★★☆☆】
與另一半會小有不快，應注意避免爭吵，相互體諒對方的心情，才能維繫良好的戀情。
【事業運★★★☆☆】
對於具有挑戰性的工作特別感興趣，也能激發你的思維，容易有不錯的創意與想法喔！
【財富運★★☆☆☆】
易有因誤信奸臣、或因感情引發的財務問題。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-9:00pm 大理石灰
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：喜悅不知不覺便洋溢在臉上。
【整體運★★★★☆】
已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤其濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便有難關亦能順利度過。今天的工作可得用心一點，上司正在看著你喔！
【愛情運★★★★☆】
想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上或許有些流言蜚語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒唷！
【財富運★★★★☆】
財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜保守。當有金錢入帳時，要快點存起來，自然可以規避風險。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-8:00pm 芒果黃
開運方位：正東方向
獅子座
短評：多注意休息。
【整體運★★★☆☆】
借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑藉對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款數字有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。
【愛情運★★☆☆☆】
今天不是約會的好時機，小心不要聊到彼此都敏感的話題。
【事業運★★★☆☆】
上班族加強人際關係，可為事業發展鋪路。
【財富運★★★★☆】
主動與人合作，你會獲得更多的回報。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00am 琉璃銀
開運方位：西北方向
處女座
短評：壓力過大，讓你的情緒有些低沉。
【整體運★★☆☆☆】
今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。
【愛情運★★☆☆☆】
異性緣較弱，單身者少想戀愛的事，有時間獨自到自己喜歡的地方玩樂，會很有收穫。
【事業運★★☆☆☆】
想法頗多，並且藏不住話，但在工作會議中就應把握重點，要知道言多必失，以免給上司留下不好的印象。
【財富運★★★☆☆】
投資股票時往往在觀望的過程中錯失良機。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：2:00-3:00pm 青金石藍
開運方位：正北方向
天秤座
短評：心態好，自然覺得事事盡如人意。
【整體運★★★★★】
另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審視對方。有機會參加朋友的派對，由於你出色的言詞，引來眾人目光的投注；可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！
【愛情運★★★★☆】
羅曼蒂克色彩濃厚的日子，在咖啡廳、舞廳等娛樂場所易遇到有緣人。
【事業運★★★★★】
事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演軍師的角色，能提供專業資訊或是創意靈感給同事參考。
【財富運★★★★☆】
有點傷神的日子，可是遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00am 玫瑰紅
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：應對事業人際交往。
【整體運★☆☆☆☆】
工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。
【事業運★☆☆☆☆】
好好學習、努力工作，別輕易承諾，或是假裝很努力，那都會讓你摔跟頭。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不如意，別碰觸金錢遊戲。有破財之傾向，不宜購物，容易買到瑕疵品。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00pm 蜜瓜黃
開運方位：正南方向
射手座
短評：關心一下身邊的人。
【整體運★★★★☆】
與戀人之間的矛盾要及時解決，不然會走到難以挽回的局面；經濟上的問題，可找你的父親商量，他是你今天的招財福星；把你的方案呈給你的上級看看，他不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲！
【愛情運★★★☆☆】
平和的愛情運，多與人接觸互動，可以提升戀愛運。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，雖然不太想工作，可還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！
【財富運★★★★☆】
在朋友的引介下，有機會了解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集一些資料。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00am 葡萄紫
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：心情舒暢的一天，適合外出尋找靈感。
【整體運★★★☆☆】
已婚者易得到另一半的呵護與關愛，顯得格外有活力，生活甜蜜得讓你感覺喝白開水都覺得甜。心情好，工作自然也特別賣力，積極性較高，迅速完成上級交辦的任務，讓大家刮目相看。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人容易有被需要的感覺，對方有什麼事都喜歡與你分享，會讓你感覺很滿足喔！
【事業運★★★☆☆】
人際關係的妥善處理可使你的事業順暢，尤其與上司的協調關係要多下功夫，不能一昧的吹捧拍馬屁。
【財富運★★☆☆☆】
財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-10:00am 杜鵑粉
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：態度很重要。
【整體運★★★☆☆】
加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式，小心會惹來麻煩。
【財富運★★★☆☆】
生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：2:00-3:00pm 玫瑰紅
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：有想法才能有突破。
【整體運★★★★☆】
今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。
【愛情運★★★☆☆】
有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。
【事業運★★★★☆】
思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，進財的機會不多。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00am 萊姆黃
開運方位：西北方向
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