每日星座運勢／天秤事業易得貴人助 扮演軍師角色

2023-05-22

牡羊座

短評：留點時間經營感情。

【整體運★★☆☆☆】

自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。

【愛情運★☆☆☆☆】

希望被伴侶肯定、鼓勵，可是往往等來的是對方的挑剔，應適時表達需求。

【事業運★★★★☆】

英明果決與膽識過人能使你做任何事皆可勢如破竹、進展神速，但切不可讓勝利和慾望沖昏頭腦。

【財富運★★☆☆☆】

危險之運，經商者有暴發暴跌的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 珊瑚橙

開運方位：西南方向

金牛座

短評：端正理財態度。

【整體運★★★☆☆】

詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。

【財富運★★★☆☆】

出門少帶現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 脆梅青

開運方位：正西方向

雙子座

短評：注意事情的逆轉性。

【整體運★★☆☆☆】

給他送個小禮物，讓對方明白你還非常在乎他；加大投資額度不見得有明顯的收效，反而還會影響你的投資效率；從事服務性行業的人表現機會特別多，因太過緊張而顯得有些吃力。

【愛情運★★★☆☆】

與另一半會小有不快，應注意避免爭吵，相互體諒對方的心情，才能維繫良好的戀情。

【事業運★★★☆☆】

對於具有挑戰性的工作特別感興趣，也能激發你的思維，容易有不錯的創意與想法喔！

【財富運★★☆☆☆】

易有因誤信奸臣、或因感情引發的財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：喜悅不知不覺便洋溢在臉上。

【整體運★★★★☆】

已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤其濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便有難關亦能順利度過。今天的工作可得用心一點，上司正在看著你喔！

【愛情運★★★★☆】

想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上或許有些流言蜚語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒唷！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜保守。當有金錢入帳時，要快點存起來，自然可以規避風險。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

獅子座

短評：多注意休息。

【整體運★★★☆☆】

借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑藉對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款數字有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。

【愛情運★★☆☆☆】

今天不是約會的好時機，小心不要聊到彼此都敏感的話題。

【事業運★★★☆☆】

上班族加強人際關係，可為事業發展鋪路。

【財富運★★★★☆】

主動與人合作，你會獲得更多的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 琉璃銀

開運方位：西北方向

處女座

短評：壓力過大，讓你的情緒有些低沉。

【整體運★★☆☆☆】

今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣較弱，單身者少想戀愛的事，有時間獨自到自己喜歡的地方玩樂，會很有收穫。

【事業運★★☆☆☆】

想法頗多，並且藏不住話，但在工作會議中就應把握重點，要知道言多必失，以免給上司留下不好的印象。

【財富運★★★☆☆】

投資股票時往往在觀望的過程中錯失良機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 青金石藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：心態好，自然覺得事事盡如人意。

【整體運★★★★★】

另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審視對方。有機會參加朋友的派對，由於你出色的言詞，引來眾人目光的投注；可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！

【愛情運★★★★☆】

羅曼蒂克色彩濃厚的日子，在咖啡廳、舞廳等娛樂場所易遇到有緣人。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演軍師的角色，能提供專業資訊或是創意靈感給同事參考。

【財富運★★★★☆】

有點傷神的日子，可是遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 玫瑰紅

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：應對事業人際交往。

【整體運★☆☆☆☆】

工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。

【事業運★☆☆☆☆】

好好學習、努力工作，別輕易承諾，或是假裝很努力，那都會讓你摔跟頭。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，別碰觸金錢遊戲。有破財之傾向，不宜購物，容易買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

射手座

短評：關心一下身邊的人。

【整體運★★★★☆】

與戀人之間的矛盾要及時解決，不然會走到難以挽回的局面；經濟上的問題，可找你的父親商量，他是你今天的招財福星；把你的方案呈給你的上級看看，他不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲！

【愛情運★★★☆☆】

平和的愛情運，多與人接觸互動，可以提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雖然不太想工作，可還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

【財富運★★★★☆】

在朋友的引介下，有機會了解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集一些資料。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：心情舒暢的一天，適合外出尋找靈感。

【整體運★★★☆☆】

已婚者易得到另一半的呵護與關愛，顯得格外有活力，生活甜蜜得讓你感覺喝白開水都覺得甜。心情好，工作自然也特別賣力，積極性較高，迅速完成上級交辦的任務，讓大家刮目相看。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人容易有被需要的感覺，對方有什麼事都喜歡與你分享，會讓你感覺很滿足喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係的妥善處理可使你的事業順暢，尤其與上司的協調關係要多下功夫，不能一昧的吹捧拍馬屁。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 杜鵑粉

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：態度很重要。

【整體運★★★☆☆】

加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式，小心會惹來麻煩。

【財富運★★★☆☆】

生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：有想法才能有突破。

【整體運★★★★☆】

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

【愛情運★★★☆☆】

有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。

【事業運★★★★☆】

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，進財的機會不多。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：西北方向

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