每日星座運勢／天蠍交易場所降運勢 避過今天行動

2023-05-21

牡羊座

短評：擅於發現生活中的亮點。

【整體運★★★★★】

與另一半一起去知性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。

【愛情運★★★★☆】

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話。單身者多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

憑藉你的專業技能，會有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要不耽誤自己的本職工作就好。

【財富運★★★★★】

今日在人際投資上應大方，太過小氣會阻擋不少財路。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 苔蘚綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：財運不錯。

【整體運★★★★☆】

正與戀人分隔者，今天的思念之情會特別濃烈，做什麼事都感覺提不起精神，與長輩的溝通有所減少，今天適合進偏財，在牌桌上贏錢的機率很大，但要注意牌品，否則易為小錢傷了大家的和氣。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可從伴侶的懷抱中得到舒緩與慰藉。

【事業運★★★★☆】

與藝術、創作等活動接觸的機會增加，對事物的看法有煥然一新的感受。

【財富運★★★★★】

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 薰衣草紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：運勢旺盛，及時把握別錯過。

【整體運★★★★☆】

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

多與人交往，交流想法，彼此了解，彼此互動，這樣對你會很有利。

【財富運★★★★☆】

經濟壓力減小，賺錢管道多。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 香吉士黃

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：重視環境的清潔衛生，可提升好運。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

【愛情運★★★☆☆】

單身者會有些不順，容易遇到不適合的桃花，讓你費心勞神；已婚者暫時小別，以免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會忙著私事，忙碌的同時多少會讓你有點疲憊，要多注意身體。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，不過錢財花在自己身上居多。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 深茄紫

開運方位：東北方向

獅子座

短評：愛情甜美的日子，心情舒暢。

【整體運★★★★★】

單身女性外出閒逛之時，一個不經意的回眸就容易被電倒，邂逅心目中的白馬王子！財運不錯，若想管好家庭經濟，不妨上網搜索一番，能找到不少好的理財小竅門，靈活地用到你的生活中來，是累積財富的好幫手哦！

【愛情運★★★★★】

熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的回饋。

【事業運★★★☆☆】

與長輩交談的機會多，但彼此不同的理念會產生一些分歧，你得多忍讓才行。

【財富運★★★★☆】

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣要見好就收，不要貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 睡蓮紫

開運方位：正北方向

處女座

短評：凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。

【整體運★★★☆☆】

多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的問題，衝突自然能大大減少。

【愛情運★★★★☆】

容易陷入悲傷的回憶中，情緒容易低落。閒暇之時不妨聽音樂，與朋友聊天，心情會好些。

【事業運★★★☆☆】

很有優越感的一天，同事、朋友紛紛前來請教你，聽取你的建議，讓你高興不已。

【財富運★★★☆☆】

心能平靜者，方能有不錯的進財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 萊姆黃

開運方位：正南方向

天秤座

短評：試著改變一下自己。

【整體運★★★☆☆】

裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半和諧相處的能量增加，願意付出更多的愛；單身者在社交活動中大有收穫。

【事業運★★★☆☆】

平順安穩的一天，多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。

【財富運★★☆☆☆】

莫讓他人知道你有私房錢，自可避免不必要的紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 古銅青

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：在壓力中成長。

【整體運★★★☆☆】

交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半別太嚴苛，應懂得將心比心，多站在對方的角度思考，彼此的關係會更和諧。

【事業運★★★☆☆】

忙碌的一天，恨不得長出三頭六臂來。事情雖多，但很充實，如此去想你就會更快樂。

【財富運★★☆☆☆】

易發生省小錢花大錢的狀況，買東西莫貪小便宜。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 蘑菇灰

開運方位：東北方向

射手座

短評：人緣佳，人情往來頻繁。

【整體運★★★★★】

戀愛中的你今天有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買點彩券或許能小小的樂透一下。周圍如果有溫水泳池今天可以去游游泳，輕鬆一下。

【愛情運★★★★★】

一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的不是嗎？想談戀愛的人，趁今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！

【事業運★★★★☆】

與不同階層、不同類型的人接觸機會增多，不僅會給你帶來廣闊人脈，還會讓你得到新的啟發。

【財富運★★★★☆】

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂型得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 玳瑁棕

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：運勢趨於平順。

【整體運★★★★☆】

愛情依然看好，單身者在人多的場所有機會邂逅不錯的異性；學生族今天有機會得到家人經濟上的支持；按部就班的做事方式，將會束縛你的思維創意，難以讓你的能力得到充分施展。

【愛情運★★★★☆】

和伴侶溝通要能敞開心胸，心裡有話應挑明了說，不說出來對方很難了解你的心意唷！

【事業運★★★☆☆】

需要耐心靜候，多靠腦力去爭取機會，要捨得放棄一些影響你發展主線及情緒的雜務。

【財富運★★★★☆】

零散支出減少，花錢有節制，可適時投資頗有前途的領域。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 嫩芽綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：運勢上揚，各方面表現都很不錯。

【整體運★★★★☆】

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。

【事業運★★★★★】

精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。

【財富運★★★★☆】

適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 翡翠綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：思緒飄渺，不要做幻想主角。

【整體運★★★☆☆】

單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性接觸頗感輕鬆，魅力彰顯，易吸引到有緣人靠近，正是體驗愛情的日子。

【事業運★★☆☆☆】

易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。

【財富運★★★☆☆】

生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 玉米黃

開運方位：正北方向

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