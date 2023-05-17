每日星座運勢／巨蟹與人合作的事務 容易看到成效

2023-05-17

牡羊座

短評：留意周圍環境變化，保持警覺。

【整體運★★★☆☆】

戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，會有許多喜悅的事情發生。閒暇時，不妨到娛樂場所玩樂一番，會有好運喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，務必克制一下自己的情緒喔！

【財富運★★★☆☆】

手頭比較寬裕就想花錢買東西、和朋友出去玩，一不小心就會大手大腳而為錢苦惱哦！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 玫瑰紅

開運方位：正東方向

金牛座

短評：備好糧草，有所準備再出發。

【整體運★★☆☆☆】

商談的對象會趁隙提出無理的要求。調整好心態，多想想以前成功的案例。要鬥智鬥勇，十八般武藝都搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

【愛情運★★★☆☆】

單身者身邊時常圍繞著異性，但多為吃喝玩樂的夥伴，想戀愛還應擦亮眼睛。

【事業運★★☆☆☆】

按部就班地工作，還需要多動腦，改進工作方法會有更多的收穫。

【財富運★★☆☆☆】

錢都花在享受上，對外人斤斤計較！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 祖母綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：太懶散容易喪失積極性！

【整體運★★☆☆☆】

走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半聚少離多，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。

【事業運★★★☆☆】

適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。

【財富運★★☆☆☆】

與人合作，若功於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 玫瑰紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：財運佳，投資易有收穫。

【整體運★★★★★】

今天容易有不錯的收入，特別是與人合作的事務，容易看到成效，收益不錯。偏財運也很旺盛，可以玩玩樂透試試手氣。今天少有時間談情說愛，會把心思投入到工作當中，動力很強，易有成就感。

【愛情運★★★★☆】

今日是談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會，都很不錯咧！

【事業運★★★★☆】

今天是事業忙碌的一天！這會讓你感到辛苦喔，可是辛苦中能得到快樂的成就感。

【財富運★★★★★】

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是，今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：西北方向

獅子座

短評：狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

【整體運★☆☆☆☆】

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦等等；特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！

【財富運★☆☆☆☆】

錢財宜進不宜出，對於親友提供的投資專案應審慎評估，輕易投資易蒙受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 香吉士黃

開運方位：正南方向

處女座

短評：微笑將是你的招牌。

【整體運★★★★☆】

今天的你，心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

今日應多約會增進感情。宜到遊樂場、電影院等輕鬆的環境約會、談情說愛。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極進取，有所堅持，才能在工作中看到希望，有所收穫。

【財富運★★★★☆】

打起精神做生意，大訂單其實離你不遠了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 鉑金灰

開運方位：西南方向

天秤座

短評：善於發現生活中的亮點。

【整體運★★★☆☆】

憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用能招財進寶。對愛情充滿期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。

【愛情運★★★☆☆】

戀人、夫妻整天黏在一起，感情衝突較多；採取若即若離的相處方式，可化解不合。

【事業運★★☆☆☆】

遇事三思而後行，不能被表面現象所迷惑！多向年長人士請教，他們的經驗能助你突破職場混沌不明的狀況，更易於打開新局面。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以買兩注彩券試試手氣！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 脆梅青

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：平靜安穩的一天。

【整體運★★★★☆】

工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀的對象約會，別只顧著自個滔滔不絕地說話，當個傾聽者才更受歡迎。

【事業運★★★☆☆】

想要推行新計劃，過程會比較艱辛，別急於一時，宜放慢腳步慢慢推進。

【財富運★★★★☆】

業務工作者有出門洽商的機會，有機會結識重量級人物，為你帶來不錯的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 芥末黃

開運方位：西北方向

射手座

短評：敢於開創是成功關鍵。

【整體運★★★☆☆】

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運佳，爭取經費、申請貸款等會很順利。學習熱忱高漲，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率頗高。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想要靠近愛情，就要主動創造與異性接觸互動的機會。

【事業運★★★★☆】

在實施計劃的途中，看似困難重重，實則充滿契機，不放棄、堅持下去就會看到希望。

【財富運★★★☆☆】

暗財運弱，正大光明的賺錢才實際！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 苔蘚綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。

【整體運★★★★☆】

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會經親友介紹而結識一些有身份、有背景的異性朋友，真誠相待才可望深入交往。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默地耕耘。

【財富運★★★☆☆】

偶爾花些錢滿足一下口腹之慾無可厚非，但千萬不可嘗試賭博！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 蘋果綠

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：運勢較弱，各方面都不太順遂。

【整體運★★☆☆☆】

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

【愛情運★★★☆☆】

曖昧不清的關係令你著急、不知所措，不妨試著冷靜下來重新審視眼前的人。

【事業運★★☆☆☆】

缺乏堅持不懈的決心，一旦遇到了挫折就會放棄原有計劃，這樣只會讓你達成不了目標。

【財富運★★☆☆☆】

無事少外出，以免亂花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 冷泉藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：身體比較勞累，注意多休息。

【整體運★★★☆☆】

今天與戀人能相處融洽，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，也能與同事保持良好的關係。可適當補充一些營養品，有助於恢復體力。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運不錯，不用懷疑自己的感情，喜歡對方就大膽的靠近，想得太多反而會錯過良緣。

【事業運★★★★☆】

行動力轉強，有機會挑戰新奇冒險的任務，不妨放下心理障礙去實踐「一直想做卻不敢做的事情」。

【財富運★★☆☆☆】

在錢財上易吃力不討好，不宜花太多心思在金錢往來上，有錢還是存起來比較穩妥。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

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