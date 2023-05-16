每日星座運勢／獅子會議多注意發言 不適合開玩笑

2023-05-16

牡羊座

短評：保持空氣暢通，有利於減少流感的發生。

【整體運★★★★☆】

伴侶體貼入微的關懷將成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作品質，增加重做的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，戀愛中的人可望與戀人談論未來的生活，是結婚的好時機。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的互動，以免因為溝通不良而引發後遺症。

【財富運★★★☆☆】

進財狀況不穩定，卻有散財的跡象；趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 香檳金

開運方位：正東方向

金牛座

短評：多站在對方立場上考慮。

【整體運★★★☆☆】

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

【愛情運★★☆☆☆】

易產生失落感，渴望被疼愛，可是多會事與願違。需要適時表達需求，別被動等待。

【事業運★★★★☆】

鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。

【財富運★★★★☆】

很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 淺海藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

【愛情運★★★★☆】

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

【事業運★★★★☆】

考試或工作能否順利，端視你調節心態的應變能力。

【財富運★★★★★】

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子。創意工作者特別有財氣。有小小的賭運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 秋葵綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：回顧和總結是必不可少的環節。

【整體運★★★☆☆】

學習上急需總結與回顧，若一昧往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，準能讓你笑逐顏開。

【愛情運★★☆☆☆】

別再鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，抽些時間去散散心，除去一身的疲憊，調整好心情以便更好地投入工作。

【財富運★★★★☆】

在投資上與異性合作易有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 桐花白

開運方位：東南方向

獅子座

短評：今天心情不錯，應保持良好的狀態。

【整體運★★★★☆】

工作上的事情完成得比較順利，例行會議多注意發言，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛慾望強烈，但是難有機會遇到合適的對象。有伴侶者溝通不良，雙方都需冷靜。

【事業運★★★★☆】

雖說不是萬事大吉，但也算得心應手了，做什麼都比較順利，跟同事之間的相處也頗為愉快。

【財富運★★★☆☆】

財運佳，有機會得到貴人相助，急需資金周轉者只要開口就能獲得援助。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 珊瑚橙

開運方位：正東方向

處女座

短評：將感情轉移到工作上。

【整體運★★☆☆☆】

易受情緒影響而造成身體不適，閒暇時間多做運動；事業運勢平穩，只需耐心等待，有晉升的機會哦；此日感情頗為不順，過於感情用事或是用情過深，而導致自己受困於感情無法脫身。

【愛情運★☆☆☆☆】

一想到過往的情感經歷，你多會不自覺地陷入負面情緒中，難以邁開愛的腳步。

【事業運★★★☆☆】

很會運用智慧去做事情，讓你減輕了體力負擔，加快了工作效率。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流動性轉強，有頻頻周轉的跡象，務必量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 羽絨白

開運方位：正南方向

天秤座

短評：享受平靜日子帶來的快樂。

【整體運★★★★☆】

熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷呢！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，適合將人脈資源重新整合，以助日後的事業發展。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 水晶紫

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：睡眠品質影響生活品質。

【整體運★★★☆☆】

操心太重，夜晚的睡眠品質較差，白天覺得頭很重；上班時打不起精神，思路一片空白，影響辦事效率；今天的桃花運挺不錯的，對你明暗示好的人一個接一個，不過你不願招惹的人也可能來湊熱鬧。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與優雅大方的異性結緣，與對方的溝通良好，可望發展一段穩定的戀情。

【事業運★★★☆☆】

處事多進行變通協調，將有助於職場關係的融洽，以及獲得他人助力。

【財富運★★★☆☆】

別為金錢不開心，還有更重要的事等著你去做唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 蕃茄紅

開運方位：正南方向

射手座

短評：心裡有點小疙瘩，越在意就越顯得受傷。

【整體運★☆☆☆☆】

切忌因個人情緒而全盤否定朋友提出的建議，意見雖不全對，但有其參考的價值，根據自己的實際情況，總能找到一條合適自己的。對另一半有成見，顯得有些死心眼，小心到頭來受傷的只是自己。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人易看到另一半的缺點，千萬別因一時口快責罵對方，小心感情受損。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運較背之日，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 蘭花紫

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：緊張忙碌的一天。

【整體運★★☆☆☆】

與另一半有約會應按時赴約，沒時間就別隨便答應對方的要求，以免發生不愉快的爭吵。有許多繁瑣的工作需要盡快處理，應沉靜下來認真對待，心情浮躁會讓你頻頻出錯。購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人要特別注意自己的言行，易被戀人誤解；單身者小心情色誘惑。

【事業運★★★☆☆】

若是能積極主動一點，全心全意，全力以赴，工作上將會更有收獲。

【財富運★★☆☆☆】

不太適合跟會或替人做保，否則恐有無妄之災。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 雪花銀

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：工作快樂，但是財運不樂觀。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

【愛情運★★★★☆】

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！

【事業運★★★☆☆】

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 珠貝白

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：學會改變。

【整體運★★☆☆☆】

有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作與學習中尋找樂趣。

【愛情運★★★☆☆】

感情較平穩，請注意克制自我的一面，多關心另一半，愛情生活才會更甜蜜、溫馨。

【事業運★★☆☆☆】

顯得自我，容易自我設限，不願與他人互動，會讓你變得有點偏執，對工作不利。

【財富運★★☆☆☆】

易因為感情之事、鑽牛角尖、情緒化等因素而使財神遠離。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 祖母綠

開運方位：西南方向

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