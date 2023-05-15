每日星座運勢／雙子飯局千萬別貪杯 小心酒後失言
2023-05-15
牡羊座
短評：運勢平順，態度將決定今天的收獲。
【整體運★★★☆☆】
今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。
【愛情運★★★☆☆】
異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。
【事業運★★★☆☆】
會遇到一些較棘手的事情，但你能充分利用人際關係來解決，也多能平順過關。
【財富運★★☆☆☆】
基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不突出！心情不佳時，不妨花錢享受買快樂。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：1:00-2:00pm 睡蓮紫
開運方位：東南方向
金牛座
短評：眼見未必為實。
【整體運★★☆☆☆】
即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障；理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失；腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者感到不安，很想找個知心異性聊聊，只希望有人靜靜聽你說話、靜靜陪著你。
【事業運★★☆☆☆】
今天有什麼好意見就大膽地表達，這樣才不會輕易錯過機會。
【財富運★★★☆☆】
賺錢勞心費力，需要主動與人競爭方能得財。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-8:00pm 羽絨白
開運方位：西南方向
雙子座
短評：心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。
【整體運★★★★☆】
他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。
【愛情運★★★★☆】
今日對於戀愛充滿憧憬，單身者有機會接觸到帥哥、美女；有伴侶者有利約會。
【事業運★★★★☆】
事業運頗優，態度上雖然保守，可是良好的工作態度能使你快速地完成手邊的工作。
【財富運★★★☆☆】
今日在財務、帳單、利潤計算等方面發現問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：4:00-6:00pm 葡萄紫
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：運勢低落，需快速適應變動。
【整體運★★☆☆☆】
戀愛中的人花起錢來毫無顧忌，小心出現經濟危機，不僅自己苦惱，還會惹情人生氣，為錢爭論不休的機率高。單身者有機會遠距離戀愛，上網交友會有不錯的姻緣際遇。工作充滿變數，處變不驚者可輕鬆應對。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者多與另一半溝通，照顧對方的情緒；單身者獲得愛情的運勢較強。
【事業運★★☆☆☆】
因為想得太多，總想找到萬全之策，很容易錯過好的表現機會，應加強決斷力。
【財富運★★☆☆☆】
一時好運會激起你的貪念，愈賭愈大，別忘了十賭九輸的定律。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00pm 冷泉藍
開運方位：正東方向
獅子座
短評：無奈與追求共存，思想在爭論。
【整體運★★★☆☆】
雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！
【愛情運★★★☆☆】
愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。
【事業運★★★☆☆】
對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。
【財富運★★★★☆】
運勢頗佳，你所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00am 芙蓉晶粉
開運方位：正南方向
處女座
短評：多在形象上下功夫，可提升愛情運。
【整體運★★★★★】
裝扮上不用刻意追求時尚，只要穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的眼光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣哦！工作上特別積極，會迫不及待提出自己的見解，希望得到上司的認同。
【愛情運★★★★☆】
興旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！
【事業運★★★★☆】
今日事業運還不錯，雖然忙碌了點，可是能獲得肯定，易有成就感。
【財富運★★★★☆】
財富的獲得與競爭有關，必須勤勞耕耘並與人競爭。對於頭銜大、職位高的人，幫助較明顯。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：1:00-3:00pm 硃砂紅
開運方位：正西方向
天秤座
短評：與人合作易產生意見分歧。
【整體運★☆☆☆☆】
對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。
【愛情運★☆☆☆☆】
容易跟伴侶發生爭執，若能多包容、先認錯，會更快和解；如果互不相讓，則是互相傷害。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。
【財富運★★☆☆☆】
擅用智慧學識賺錢，宜防聰明反被聰明誤。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：1:00-2:00pm 墨玉綠
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：說話放溫柔點。
【整體運★★☆☆☆】
行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。
【愛情運★★★☆☆】
較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。
【事業運★★☆☆☆】
工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。
【財富運★★☆☆☆】
小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 鈦晶金
開運方位：東南方向
射手座
短評：易得好運之神眷顧。
【整體運★★★★☆】
今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。
【愛情運★★★★★】
今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者千萬別待在家理，多跟人接觸，就有機會邂逅良緣喔！
【事業運★★★☆☆】
事業運不錯，有利放鬆心態，注重工作效率。完成自己的任務後，可以多協助同事唷。
【財富運★★★★☆】
令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對商務、業務、開發工作者的影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-9:00am 艷棗紅
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：不要畏懼困難，要勇敢向前。
【整體運★★★☆☆】
工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。
【愛情運★★★☆☆】
閒暇之時多與另一半互動，經過一番嬉戲打鬧會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。
【事業運★★☆☆☆】
多與經驗豐富的前輩交流，在他們的幫助下，工作危機才有可能化解。
【財富運★★★☆☆】
雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心夜路走多了會遇到鬼。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00pm 琥珀橙
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：平靜的一天，享受安靜的感覺。
【整體運★★★☆☆】
財運平順，收入穩定的同時，對金錢也能有合理的支配，還能有點小積蓄。愛情來得有些晚，耐心等待就好。工作較拚命，但你的努力卻不會受到特別眷顧，不要抱怨，付出終會有回報。
【愛情運★★★☆☆】
感情平淡的日子。單身者有機會與性格開朗的異性結緣，可深入交往，培養感情。
【事業運★★★☆☆】
對於上司的指責批評會很不甘心，但公然與之頂嘴，會讓你的印象分數降得更低，還是服從較好。
【財富運★★★☆☆】
出門在外，多留心自己的錢包。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00pm 遠洋藍
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。
【整體運★★★★☆】
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。
【愛情運★★★☆☆】
今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。
【事業運★★★★☆】
在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。
【財富運★★★☆☆】
會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00am 萊姆黃
開運方位：西北方向
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