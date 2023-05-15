每日星座運勢／雙子飯局千萬別貪杯 小心酒後失言

2023-05-15

牡羊座

短評：運勢平順，態度將決定今天的收獲。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些較棘手的事情，但你能充分利用人際關係來解決，也多能平順過關。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不突出！心情不佳時，不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

金牛座

短評：眼見未必為實。

【整體運★★☆☆☆】

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障；理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失；腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到不安，很想找個知心異性聊聊，只希望有人靜靜聽你說話、靜靜陪著你。

【事業運★★☆☆☆】

今天有什麼好意見就大膽地表達，這樣才不會輕易錯過機會。

【財富運★★★☆☆】

賺錢勞心費力，需要主動與人競爭方能得財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 羽絨白

開運方位：西南方向

雙子座

短評：心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

【整體運★★★★☆】

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

【愛情運★★★★☆】

今日對於戀愛充滿憧憬，單身者有機會接觸到帥哥、美女；有伴侶者有利約會。

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，態度上雖然保守，可是良好的工作態度能使你快速地完成手邊的工作。

【財富運★★★☆☆】

今日在財務、帳單、利潤計算等方面發現問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 葡萄紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：運勢低落，需快速適應變動。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人花起錢來毫無顧忌，小心出現經濟危機，不僅自己苦惱，還會惹情人生氣，為錢爭論不休的機率高。單身者有機會遠距離戀愛，上網交友會有不錯的姻緣際遇。工作充滿變數，處變不驚者可輕鬆應對。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者多與另一半溝通，照顧對方的情緒；單身者獲得愛情的運勢較強。

【事業運★★☆☆☆】

因為想得太多，總想找到萬全之策，很容易錯過好的表現機會，應加強決斷力。

【財富運★★☆☆☆】

一時好運會激起你的貪念，愈賭愈大，別忘了十賭九輸的定律。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 冷泉藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：無奈與追求共存，思想在爭論。

【整體運★★★☆☆】

雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。

【事業運★★★☆☆】

對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。

【財富運★★★★☆】

運勢頗佳，你所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

處女座

短評：多在形象上下功夫，可提升愛情運。

【整體運★★★★★】

裝扮上不用刻意追求時尚，只要穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的眼光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣哦！工作上特別積極，會迫不及待提出自己的見解，希望得到上司的認同。

【愛情運★★★★☆】

興旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，雖然忙碌了點，可是能獲得肯定，易有成就感。

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關，必須勤勞耕耘並與人競爭。對於頭銜大、職位高的人，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 硃砂紅

開運方位：正西方向

天秤座

短評：與人合作易產生意見分歧。

【整體運★☆☆☆☆】

對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

【愛情運★☆☆☆☆】

容易跟伴侶發生爭執，若能多包容、先認錯，會更快和解；如果互不相讓，則是互相傷害。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。

【財富運★★☆☆☆】

擅用智慧學識賺錢，宜防聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 墨玉綠

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：說話放溫柔點。

【整體運★★☆☆☆】

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

【愛情運★★★☆☆】

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

【事業運★★☆☆☆】

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 鈦晶金

開運方位：東南方向

射手座

短評：易得好運之神眷顧。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者千萬別待在家理，多跟人接觸，就有機會邂逅良緣喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運不錯，有利放鬆心態，注重工作效率。完成自己的任務後，可以多協助同事唷。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 艷棗紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：不要畏懼困難，要勇敢向前。

【整體運★★★☆☆】

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

閒暇之時多與另一半互動，經過一番嬉戲打鬧會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。

【事業運★★☆☆☆】

多與經驗豐富的前輩交流，在他們的幫助下，工作危機才有可能化解。

【財富運★★★☆☆】

雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心夜路走多了會遇到鬼。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：平靜的一天，享受安靜的感覺。

【整體運★★★☆☆】

財運平順，收入穩定的同時，對金錢也能有合理的支配，還能有點小積蓄。愛情來得有些晚，耐心等待就好。工作較拚命，但你的努力卻不會受到特別眷顧，不要抱怨，付出終會有回報。

【愛情運★★★☆☆】

感情平淡的日子。單身者有機會與性格開朗的異性結緣，可深入交往，培養感情。

【事業運★★★☆☆】

對於上司的指責批評會很不甘心，但公然與之頂嘴，會讓你的印象分數降得更低，還是服從較好。

【財富運★★★☆☆】

出門在外，多留心自己的錢包。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 遠洋藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

【愛情運★★★☆☆】

今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。

【事業運★★★★☆】

在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。

【財富運★★★☆☆】

會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 萊姆黃

開運方位：西北方向

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