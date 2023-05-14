每日星座運勢／天秤展現才能好時機 留意市場訊息

2023-05-14

牡羊座

短評：時間觀念有待提升。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚的人感情平穩發展，有時間不妨陪伴侶探親訪友，與親友共享的時光是非常快樂的。

【事業運★★☆☆☆】

表面平靜，內心卻翻江倒海，一句話、一件小事都會讓你大發雷霆，急需控制好情緒。

【財富運★★★★☆】

有一夕致富的機會。別寄希望於賭博上，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 遠洋藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：今天可是你的幸運日。

【整體運★★★★☆】

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

【愛情運★★★★☆】

愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！

【事業運★★★★☆】

有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。

【財富運★★★★☆】

多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 珊瑚橙

開運方位：西南方向

雙子座

短評：將心靈的視窗調至快樂頻道。

【整體運★★★☆☆】

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人，彼此相處還算融洽。只要不過多計較，彼此的愛意會更加濃烈。

【事業運★★★☆☆】

頭腦靈活、心情舒暢，保持良好的精神狀態投入要處理的事務中，會有意想不到的收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

對於獨立經商者，可以與人配合來迎接穩定發展的局面。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 古銅青

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

【整體運★★★★☆】

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半別要求太高，這會給對方造成壓力；單身者有機會與爽朗的異性結緣。

【事業運★★★☆☆】

建立良好的人際關係是今日重點，有朋友主動邀約別拒絕，以免錯過一些不錯的機會。

【財富運★★★★☆】

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。尤其是有小小的賭運，但宜見好就收！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 深茄紫

開運方位：正東方向

獅子座

短評：人間自有公道，付出終有回報。

【整體運★★★☆☆】

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

【愛情運★★★☆☆】

顯得有些粗心，不易洞悉另一半的心思，對另一半的關心也有所減少，這讓對方有點生氣喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢不太妙，原定計劃容易遭到突如其來的變化而被迫中斷，應懂得隨機應變。

【財富運★★☆☆☆】

心態上較輸不起，若有損失，內心較難平復。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 玉米黃

開運方位：正北方向

處女座

短評：對待他人還是寬容些較好。

【整體運★★★★☆】

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

【愛情運★★★☆☆】

別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起衝突。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。

【事業運★★★★☆】

機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。

【財富運★★★★☆】

由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 鈦晶金

開運方位：西南方向

天秤座

短評：盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！

【整體運★★★☆☆】

感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人了解局勢，朋友有好的推薦不妨考慮跟進。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運不錯，單身者可到社交場合走走看看，有機會遇到讓你心動的對象，好好把握。

【事業運★★★★☆】

今天是展現才能的好時機，有機會發揮領導、溝通能力，並獲得肯定喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢的地方不多，多多留意市場訊息，可發現許多進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 玳瑁棕

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：精神交流讓自己受益匪淺。

【整體運★★★★☆】

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

【愛情運★★★☆☆】

注意調養，適合獨處，單身者別與過多的異性糾纏，那樣只會讓你身心疲憊。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。

【財富運★★★★☆】

求財慾望強烈者，能汲取多方經驗，為自己爭取到更多的財路。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 玳瑁棕

開運方位：正東方向

射手座

短評：運勢平順，有利展現才華。

【整體運★★★☆☆】

今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。

【愛情運★★☆☆☆】

容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起衝突。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！

【財富運★★★☆☆】

適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 桐花白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：總運走勢較平順。

【整體運★★★☆☆】

順風順水，即使會犯一些小錯誤，也多能得到大家的諒解和幫助，要記得心存感激。在甜蜜愛情的滋潤下，無端的厭倦和煩惱很容易就煙消雲散。和朋友一起聚會，你的表現雖然會有點慌張，但卻能搏得異性的好感，單身者有不錯的際遇。

【愛情運★★★☆☆】

有逢場作戲、拾得新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過於草率容易受到傷害！

【事業運★★★☆☆】

有機會表達創見，盡量把你的意思表達清楚，抓住重點說清就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★★★☆】

積極進取者容易得財神眷顧，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 香吉士黃

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：把握尺度很關鍵。

【整體運★★★☆☆】

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有思緒混亂的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉陞的機會。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望愛情，看到中意的對象，會立即發動猛烈攻勢。注意把握分寸，別嚇著對方。

【事業運★★★★☆】

思考力與分析能力都有所增強，就算遇到技術難題也能輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

不適合變化快速型的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 白鋼銀

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：異性助力強，處處受到照顧。

【整體運★★★☆☆】

今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從的一面，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留住，不過，花些錢能交到好朋友，很值得。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展順利；單身者不妨打電話陪喜歡的人聊天，會讓你感到輕鬆愉快。

【事業運★★★☆☆】

有機會接觸新事物，偶爾會讓你迸發出奇異的靈感，別讓好的創意溜走，好好把握才行。

【財富運★★☆☆☆】

變化快速的金錢遊戲不太適合，所以選擇股票時宜遠離投機色彩明顯的類股。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

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