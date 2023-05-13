每日星座運勢／天蠍注意別將自己的 標準強加於人
2023-05-13
牡羊座
短評：運勢一般，切忌暴飲暴食。
【整體運★★★☆☆】
今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。
【愛情運★★★☆☆】
渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！
【事業運★★★☆☆】
在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。
【財富運★★★★☆】
在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00pm 和闐玉白
開運方位：正東方向
金牛座
短評：吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。
【整體運★★★☆☆】
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
【愛情運★★☆☆☆】
熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。
【事業運★★★☆☆】
有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。
【財富運★★★★☆】
有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-1:00pm 朝霞紅
開運方位：西南方向
雙子座
短評：心情平和，做事冷靜。
【整體運★★★☆☆】
戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者對感情生活表現得較平淡。你對另一半的冷靜也許會讓對方覺得你不在意而有所誤解喔！
【事業運★★★☆☆】
昏昏欲睡，打不起精神來。找些有挑戰性的事情來做，讓自己充滿鬥志，精神抖擻。
【財富運★★★★☆】
小財亨通，偏財運挺不錯，不妨多收集發票用於未來對獎。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00am 檸檬綠
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：有利獻出愛心，多幫助身邊的人。
【整體運★★★☆☆】
今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己哦！財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易遇到讓你傾心的對象，倘若能好好珍惜，不難圓一段美好姻緣。
【事業運★★☆☆☆】
感受力強，對他人說的話較敏感，易傷感，對有些人、有些話不必太在意，以免操心煩神。
【財富運★★★★☆】
財運佳，有機會從異性朋友口中獲得商機。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00am 鈦晶金
開運方位：東南方向
獅子座
短評：主動與人交往，內心充實。
【整體運★★★★☆】
今天與人群接觸可為你帶來好運。容易看到他人身上的優點，與朋友相處愉快，而且，你很想見到的人，會突然出現在你眼前。下午會有奇遇，單身者有機會在浪漫的場所遇到令你心動的對象，表白會獲得圓滿的結果。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半少了問候與關心，希望對方來噓寒問暖。還好對方沒有怨言，滿足你的要求。
【事業運★★★★☆】
有許多表現的機會，口才佳，但要注意表達方式，過於誇張會適得其反唷！
【財富運★★★★☆】
財富多來自於意料之中，正財運稍強。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00pm 葡萄紫
開運方位：正東方向
處女座
短評：適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。
【整體運★★★★☆】
遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。
【愛情運★★★★☆】
單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。
【事業運★★★★☆】
人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！
【財富運★★★☆☆】
眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-7:00am 竹葉青
開運方位：正北方向
天秤座
短評：大膽追求激情。
【整體運★★★★☆】
性愛方面兩人的交流較重要，放下羞怯心理，坦誠積極地追求美妙新鮮感覺，能助愛情歷久彌新；投資運旺盛，證券投資易獲較高利潤，不過要對產品慎重選擇，加強風險承受能力；學生思緒比較混亂，應適當放鬆。
【愛情運★★★★☆】
桃花氣勢如虹，約會不斷。新鮮的約會地點能讓你玩的很開心，就算再忙也要抽空赴約唷！
【事業運★★★★☆】
行事果決，超強的行動力讓你「過五關，斬六將」，讓身邊的人驚歎不已。
【財富運★★★★☆】
正財、偏財運都不錯，小小賭注也能贏得樂觀回報。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-6:00am 蜜瓜黃
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：EQ頗高，有利交友。
【整體運★★★★★】
利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。
【愛情運★★★★☆】
單身者有時間不妨多安排戶外娛樂活動，或是時常到郊外走一走，容易有艷遇喔！
【事業運★★★★☆】
處理事物的能力與情緒都能保持好的狀態，不過得注意別將自己的標準強加於人，以免對方達不到要求時你會大失所望。
【財富運★★★★☆】
金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值的好東西。今日也適宜追債喔！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00pm 玳瑁棕
開運方位：東南方向
射手座
短評：閱讀也是種享受。
【整體運★★★★☆】
愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。
【愛情運★★★★☆】
戀情有變數時，回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，多用心交流，心境就會變得明朗！
【事業運★★★★☆】
苦盡甘來的一天，幸運女神向你露出了燦爛的微笑，要把握機會將所有難關一次解決。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，能夠做到分析情勢，冷靜對待。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00am 杜鵑粉
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：發展態勢良好，生活中會小有驚喜。
【整體運★★★☆☆】
敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。
【愛情運★★★☆☆】
容易結識談天說地的異性朋友，有時也會向你訴苦，這讓你有種被需要的快樂感。
【事業運★★★☆☆】
善用你良好的人際關係，將會讓今天要處理的事情更為順利，也有機會結識興趣相投的夥伴。
【財富運★★☆☆☆】
花錢如流水，不懂得節省。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-8:00am 羽絨白
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：外出機會多，感受豐富多采的生活。
【整體運★★★☆☆】
今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的話題。
【愛情運★★★☆☆】
保持心情開朗，自然大方的與異性相處，可提升戀愛運。已婚者彼此多溝通，以免感情變淡。
【事業運★★☆☆☆】
處理事務的過程中容易遇到一些小麻煩，面對突如其來的變動應懂得隨機應變。
【財富運★★★☆☆】
財運平穩，如果到銀行貸到一些款項，能得到合理的利用。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：12:00-1:00pm 辣椒紅
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：桃花運旺盛。
【整體運★★★★☆】
單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也頗高，去書店轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，也容易發生曖昧不清的關係。若沒有戀愛的想法，請盡快與對方保持距離。
【事業運★★★☆☆】
平順的一天，應採取積極主動的態度，在穩定中求發展；多向他人學習，提高能力。
【財富運★★★☆☆】
善心大發時，出手闊綽，錢財流失較快。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-4:00pm 辣椒紅
開運方位：東北方向
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