每日星座運勢／天蠍注意別將自己的 標準強加於人

2023-05-13

牡羊座

短評：運勢一般，切忌暴飲暴食。

【整體運★★★☆☆】

今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。

【愛情運★★★☆☆】

渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！

【事業運★★★☆☆】

在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。

【財富運★★★★☆】

在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 和闐玉白

開運方位：正東方向

金牛座

短評：吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。

【整體運★★★☆☆】

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

【愛情運★★☆☆☆】

熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。

【事業運★★★☆☆】

有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。

【財富運★★★★☆】

有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 朝霞紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：心情平和，做事冷靜。

【整體運★★★☆☆】

戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對感情生活表現得較平淡。你對另一半的冷靜也許會讓對方覺得你不在意而有所誤解喔！

【事業運★★★☆☆】

昏昏欲睡，打不起精神來。找些有挑戰性的事情來做，讓自己充滿鬥志，精神抖擻。

【財富運★★★★☆】

小財亨通，偏財運挺不錯，不妨多收集發票用於未來對獎。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 檸檬綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：有利獻出愛心，多幫助身邊的人。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己哦！財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易遇到讓你傾心的對象，倘若能好好珍惜，不難圓一段美好姻緣。

【事業運★★☆☆☆】

感受力強，對他人說的話較敏感，易傷感，對有些人、有些話不必太在意，以免操心煩神。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有機會從異性朋友口中獲得商機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 鈦晶金

開運方位：東南方向

獅子座

短評：主動與人交往，內心充實。

【整體運★★★★☆】

今天與人群接觸可為你帶來好運。容易看到他人身上的優點，與朋友相處愉快，而且，你很想見到的人，會突然出現在你眼前。下午會有奇遇，單身者有機會在浪漫的場所遇到令你心動的對象，表白會獲得圓滿的結果。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半少了問候與關心，希望對方來噓寒問暖。還好對方沒有怨言，滿足你的要求。

【事業運★★★★☆】

有許多表現的機會，口才佳，但要注意表達方式，過於誇張會適得其反唷！

【財富運★★★★☆】

財富多來自於意料之中，正財運稍強。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 葡萄紫

開運方位：正東方向

處女座

短評：適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。

【整體運★★★★☆】

遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。

【愛情運★★★★☆】

單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。

【事業運★★★★☆】

人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！

【財富運★★★☆☆】

眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 竹葉青

開運方位：正北方向

天秤座

短評：大膽追求激情。

【整體運★★★★☆】

性愛方面兩人的交流較重要，放下羞怯心理，坦誠積極地追求美妙新鮮感覺，能助愛情歷久彌新；投資運旺盛，證券投資易獲較高利潤，不過要對產品慎重選擇，加強風險承受能力；學生思緒比較混亂，應適當放鬆。

【愛情運★★★★☆】

桃花氣勢如虹，約會不斷。新鮮的約會地點能讓你玩的很開心，就算再忙也要抽空赴約唷！

【事業運★★★★☆】

行事果決，超強的行動力讓你「過五關，斬六將」，讓身邊的人驚歎不已。

【財富運★★★★☆】

正財、偏財運都不錯，小小賭注也能贏得樂觀回報。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：EQ頗高，有利交友。

【整體運★★★★★】

利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。

【愛情運★★★★☆】

單身者有時間不妨多安排戶外娛樂活動，或是時常到郊外走一走，容易有艷遇喔！

【事業運★★★★☆】

處理事物的能力與情緒都能保持好的狀態，不過得注意別將自己的標準強加於人，以免對方達不到要求時你會大失所望。

【財富運★★★★☆】

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值的好東西。今日也適宜追債喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 玳瑁棕

開運方位：東南方向

射手座

短評：閱讀也是種享受。

【整體運★★★★☆】

愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。

【愛情運★★★★☆】

戀情有變數時，回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，多用心交流，心境就會變得明朗！

【事業運★★★★☆】

苦盡甘來的一天，幸運女神向你露出了燦爛的微笑，要把握機會將所有難關一次解決。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，能夠做到分析情勢，冷靜對待。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 杜鵑粉

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

【整體運★★★☆☆】

敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

【愛情運★★★☆☆】

容易結識談天說地的異性朋友，有時也會向你訴苦，這讓你有種被需要的快樂感。

【事業運★★★☆☆】

善用你良好的人際關係，將會讓今天要處理的事情更為順利，也有機會結識興趣相投的夥伴。

【財富運★★☆☆☆】

花錢如流水，不懂得節省。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 羽絨白

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：外出機會多，感受豐富多采的生活。

【整體運★★★☆☆】

今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的話題。

【愛情運★★★☆☆】

保持心情開朗，自然大方的與異性相處，可提升戀愛運。已婚者彼此多溝通，以免感情變淡。

【事業運★★☆☆☆】

處理事務的過程中容易遇到一些小麻煩，面對突如其來的變動應懂得隨機應變。

【財富運★★★☆☆】

財運平穩，如果到銀行貸到一些款項，能得到合理的利用。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 辣椒紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：桃花運旺盛。

【整體運★★★★☆】

單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也頗高，去書店轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，也容易發生曖昧不清的關係。若沒有戀愛的想法，請盡快與對方保持距離。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，應採取積極主動的態度，在穩定中求發展；多向他人學習，提高能力。

【財富運★★★☆☆】

善心大發時，出手闊綽，錢財流失較快。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 辣椒紅

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】