每日星座運勢／雙魚小心自己的言行 不要盲目投資
2023-05-12
牡羊座
短評：得到的暗示，頗為受用。
【整體運★☆☆☆☆】
另一半在面對你時多採取逃避的方式，讓你很灰心，時間是驗證愛情的最佳方式，順其自然就好。情緒略顯不穩定，易因一時衝動而大手筆花錢。貴人近在眼前，良好的鄰里關係也能為你帶來不錯的事業運。
【愛情運★★☆☆☆】
在感情上顯得鑽牛角尖，夫妻感情易出現裂痕；單身者與異性接觸頻繁。
【事業運★★☆☆☆】
情緒較低落，難以集中精神，導致忙中出錯。在涉及契約文書、票據相關事務時要特別小心。
【財富運★☆☆☆☆】
今天不宜投資或是借人錢財，有利把手邊的帳單清一清，合理分配錢財。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00am 玳瑁棕
開運方位：西北方向
金牛座
短評：情緒溫和，待人謙虛有禮。
【整體運★★★☆☆】
今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，心意滿滿的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作上能保證進度，若想更上一層樓，還需積極拓展。
【愛情運★★★★☆】
你很想得到對方的關心，但很難把要求說出口，會在背後默默為對方付出。
【事業運★★☆☆☆】
工作懶散，小心渾水摸魚被上司抓個正著。勤勤懇懇、埋頭苦幹者反而易有收穫。
【財富運★★★☆☆】
要務實一點的過日子，進行知識投資。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-11:00am 湖水綠
開運方位：西北方向
雙子座
短評：相信明天，把握今天，懷抱希望。
【整體運★★★★☆】
很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。
【愛情運★★★☆☆】
今天容易為感情的事而傷心，有不願面對現實的傾向，沉浸在一段舊關係中不能自拔。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，可以多運用邏輯、推理來提升工作績效。
【財富運★★★★☆】
充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00pm 青金石藍
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。
【整體運★★★☆☆】
錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。
【愛情運★★★☆☆】
戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。
【事業運★★★★☆】
思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。
【財富運★★☆☆☆】
不適合投資理財的一天。除了容易收到錯誤的訊息外，一旦操作錯誤也容易心生懊悔。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-9:00am 艷棗紅
開運方位：西南方向
獅子座
短評：很有衝勁，積極進取。
【整體運★★★★☆】
今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。
【愛情運★★★☆☆】
關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！
【事業運★★★★★】
事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。
【財富運★★★★☆】
投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-8:00pm 櫻桃紅
開運方位：正南方向
處女座
短評：貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。
【整體運★★★☆☆】
今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。
【愛情運★★☆☆☆】
遇到不太喜歡的桃花機率高，別因為寂寞而戀愛，對於無感的桃花直接拒絕為妙。
【事業運★★★★☆】
工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。
【財富運★★★☆☆】
投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00am 萊姆黃
開運方位：正北方向
天秤座
短評：常存感恩之心。
【整體運★★☆☆☆】
你先前的工作經驗無法使你進步，反而還會使你喪失創新性，不如將自己歸零，以初學者的心態工作會有驚喜出現；戀情太平淡，因貴人的幫助而有所突破，要心存感恩哦；財運不妙，進帳不多反而花銷如流水，以後得理性消費才行。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者易產生空虛感，不妨專心投入到自己喜歡的事物上，會倍感充實！
【事業運★★★☆☆】
工作上易有小狀況，會有越來越忙的傾向，感受到被時間追著跑的壓力，應安排好進度。
【財富運★☆☆☆☆】
破財日，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00pm 葡萄紫
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：無力感強烈的一天。
【整體運★★☆☆☆】
花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者容易因為異性的關心而快速投入一段感情；已婚者易陷入感情糾紛。
【事業運★★★☆☆】
任何問題都想靠自身的能力獨立解決，不願意接受來自周圍人的好意。
【財富運★☆☆☆☆】
財運頗為受阻，浮沉不定。逢此運不要玩變化快速的金錢遊戲。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00am 杜鵑粉
開運方位：正東方向
射手座
短評：所得結果比預期來得要好。
【整體運★★★★★】
與配偶的感情相當和諧，懂得利用節目來增進雙方的感情；投資運優，只要稍微投入心思，就能在投資市場上大獲豐收；工作上處理事情乾淨俐落，尤其在客戶投訴這塊，能做到讓客戶和公司皆大滿意。
【愛情運★★★☆☆】
今日跟伴侶互動溝通時，說話一定要三思，不經大腦、收不住嘴易說錯話。
【事業運★★★★☆】
今天極有可能需要處理對你來說是零經驗的事務，應虛心請教有經驗的同事。
【財富運★★★★★】
辛苦耕耘日，先付出才能創造賺錢的機會。投資者可以採取多元化的投資方式來降低風險，可以勇敢的小賭一場！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00pm 鉑金灰
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：腦到心到，四肢勤快。
【整體運★★★★☆】
今天向心儀對象表白的成功機率很高哦，要好好把握；過去用的那套理財方法，今天看來已經過時，不如嘗試新的方法，效果會更佳；工作熱情高漲，說到的事想急於做好，辦事效率頗高。
【愛情運★★★★☆】
與異性朋友的關係頗為融洽，有戀愛機緣；單身者有暗戀對象，可大膽表達愛意。
【事業運★★★★☆】
精力充沛，活力十足，專心於工作，必可完美達成任務。
【財富運★★★☆☆】
今日與錢特別有緣，雖然不見得有實際收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-9:00am 金桔綠
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：貴人相助，事業可望有新的發展。
【整體運★★★☆☆】
創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。
【愛情運★★★☆☆】
異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。
【事業運★★★☆☆】
工作上，中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。
【財富運★★★☆☆】
花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00am 古銅青
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。
【整體運★★☆☆☆】
投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！
【愛情運★★★☆☆】
單身者渴望戀愛，但又常常待在家裡，桃花難以盛開。應多出門活動才會有機會喔！
【事業運★★☆☆☆】
容易感到孤獨，遇到難題時難得人助，別太愛面子，稍微低頭就會有所改觀。
【財富運★★☆☆☆】
流動性強、有頻頻周轉的跡象，不容易存下來，提防因小失大。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00pm 羽絨白
開運方位：西北方向
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