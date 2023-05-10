每日星座運勢／處女人際關係趨緊張 需要拿出誠意

2023-05-10

牡羊座

短評：眼光敏銳，適合購物。

【整體運★★★☆☆】

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。

【愛情運★★★☆☆】

感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

【事業運★★★☆☆】

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

【財富運★★★★☆】

多了解市場訊息，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 碧空藍

開運方位：東北方向

金牛座

短評：對自己多一些自信。

【整體運★★★☆☆】

當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發生一些失誤，你的勇於承認和積極處理會讓上司寬大處理；與父母的關係有點僵化，別繼續彆扭下去，主動認個錯很快能得到他們的原諒。

【愛情運★★★☆☆】

對感情的投入逐漸減少，更喜歡與好友在一起。別疏忽了另一半，對方需要你的關愛！

【事業運★★★★☆】

表現積極，力爭上游，主動找事情來做，上司、同事都看在眼裡，易獲得好評。

【財富運★★★☆☆】

花錢地方多，大多把錢花到朋友身上去了啦！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 玉髓紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：人際關係融洽，有機會結識新朋友。

【整體運★★★★☆】

今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚，既能增進感情，又能經朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。

【愛情運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會很多，若想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

【事業運★★★★☆】

工作幹勁十足，希望獲得同事、上司認可的慾望強烈，因此會盡力表現你積極的工作態度，能挑不敢想、不敢做的事情來做，令人刮目相看。

【財富運★★★☆☆】

工作上有經手錢財的機會，然而多是過路財神，不是自己的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 薰衣草紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：注重人情，聯繫舊友。

【整體運★★☆☆☆】

單身者有種逃避現實的想法，害怕內心的情感被人察覺，敢想卻不敢愛；找個格調明亮的咖啡廳，那裡對你而言是個洽談生意的好地方；好機會不會站在原地等你，此時身邊的朋友會助你把握住機遇。

【愛情運★★☆☆☆】

是不是特別渴望清閒獨立而不被干擾的空間呢？郊外和湖邊小徑就是你的最佳選擇。

【事業運★★★☆☆】

時常感覺腦子裡空空的，不太容易專心，會不經意的神遊，小心因此無法保證工作進度喔！

【財富運★★★☆☆】

有強烈的投機慾念，稍有外界的引誘就可能一觸即發。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 苔蘚綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：對愛應多一分包容和珍惜。

【整體運★★★☆☆】

愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。

【愛情運★★☆☆☆】

渴望戀愛，可是太挑剔會招致反效果。多看到對方的優點，可加速戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。

【財富運★★★☆☆】

容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 蕃茄紅

開運方位：東南方向

處女座

短評：放棄便也是開始。

【整體運★★☆☆☆】

看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半顯得有些嘮叨，你可別表現出不耐煩的神情，他是為你好才會嘮叨說你喔！

【事業運★★☆☆☆】

在上司面前過於表現，小心讓別人誤以為你愛出風頭。

【財富運★★★☆☆】

稍有不慎易因官災而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 羽絨白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：整體運氣依然很好。

【整體運★★★★☆】

桃花朵朵開，陌生的人對你滋生愛意是不無可能的，不過要小心別摘採到爛桃花；外出洽談，不妨越級與對方上級談判，或許有意外的收穫；任務上稍做一下編排，工作便能有條不紊的順利進行。

【愛情運★★★★★】

今日你與戀人彼此明白對方的心意，誰也不想做愛情的霸主，相互坦誠的面對，感受到的總是溫馨浪漫的氣氛，還有無窮的情趣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有無心工作的傾向，多是硬著頭皮把一天的工作任務完成。

【財富運★★★☆☆】

偏財喜歡光顧人際活躍的人，頻繁的人際關係會給人帶來意外的驚喜，而你今天在這一點上做得還不夠，所以偏財運也差一點喲！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 鉑金灰

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：掌握方法技術，會讓事情事半功倍。

【整體運★★★☆☆】

愛情升溫，單身者遇到興趣相投的異性，可主動靠近，感情會有正面進展。學習他人謹慎的處事方法，對你的財運會有不小的提升。工作時，你的態度對你的工作效率有直接的影響，不可馬虎行事。

【愛情運★★★★☆】

愛情不請自來，單身者只要主動一點，就有機會談一場令人陶醉的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

對同事的要求較嚴苛，不滿意時會嚴厲批評，易惹人反感，應注意言詞！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西請先緩一緩，省得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 薰衣草紫

開運方位：正北方向

射手座

短評：今天遇事不夠冷靜，容易衝動。

【整體運★★☆☆☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人佈下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。

【愛情運★★★☆☆】

常有異性主動示意，單身者容易受到誘惑，要特別注意控制好感情，以免遭遇爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

會面臨不少挑戰，易遭逢小人破壞或強敵競爭，宜用專業技術來證明自我價值，勿逞口舌之快。

【財富運★★☆☆☆】

貪心者，謹防因小失大，佔了小便宜卻失去人心。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 象牙白

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：過去擱置的計劃可在今日提出。

【整體運★★★★★】

今天是感情的幸運日哦！無需過度顧忌在對方面前的表現，自然的你早已深得他的歡心；工作運會在正午之後掀起小高潮，好的建議和意見能得到同事的認同，滿足感強烈；偏財運不佳，不適合參與賭博類活動。

【愛情運★★★★★】

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧！單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

【事業運★★★★★】

事業運很好耶！有差遣他人辦事的力量，也要注意自己的態度，免得太強勢會引來反感！

【財富運★★★☆☆】

投資應顧全大局，有些細節可不予考慮，切莫因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 芒果黃

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：不可妄加猜測別人的行為。

【整體運★☆☆☆☆】

在同事的言詞還沒有表達清楚之前不要輕舉妄動，不然很容易聽錯話會錯意，從而發生不愉快的事。與朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間也許就能從中發現投資的新方向。

【愛情運★☆☆☆☆】

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說了！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好，易被繁雜瑣事纏身，內心煩亂異常。應平心靜氣應對，尋求外力協助。

【財富運★★☆☆☆】

不容易掌握賺錢機會，甚至容易抓到錯誤的機會，宜守成，以不變應萬變！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 芥末黃

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：運勢旺盛，諸事順利的一天。

【整體運★★★★☆】

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖然收入不如預想，但相對平衡。

【愛情運★★★★☆】

單身者多留意關係良好的異性朋友，從友情發展成為愛情的機率高。

【事業運★★★★☆】

運勢較好，諸事皆順利，認真處理手中的工作會收到不錯的效果，但切忌急功近利。

【財富運★★★☆☆】

今日在財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 墨玉綠

開運方位：正南方向

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