每日星座運勢／水瓶工作應調整心態 耐心等待時機

2023-05-09

牡羊座

短評：身體健康是第一要事，注意保養。

【整體運★★☆☆☆】

你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者感情生活較平淡，應想辦法製造一些浪漫環境，挑動彼此的情緒。

【事業運★★☆☆☆】

做事太過急躁，在工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態去面對，難題會逐漸得以解決。

【財富運★★★☆☆】

財運不濟，賺錢上也不夠積極。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 萊姆黃

開運方位：正西方向

金牛座

短評：感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。

【整體運★☆☆☆☆】

夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。

【愛情運★★☆☆☆】

感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還破壞了職場上的和諧度。

【財富運★☆☆☆☆】

宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 苔蘚綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：做什麼事都要把握好「尺度」。

【整體運★★★☆☆】

有心儀對象者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；朋友的忠言對你來說雖然會有些難聽，有理的話還是應該虛心接受。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬梆梆的話自己會吃悶虧的。

【事業運★★★☆☆】

心情會有一些起伏，對工作和生活都有所影響，應平靜心情，維持積極向上的心態才好。

【財富運★★★☆☆】

錢財周轉不過來時，別心急，想想是否可以請親友援助。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 脆梅青

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：感情甜蜜，溫馨的一天。

【整體運★★★★☆】

多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。

【愛情運★★★★★】

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中的人可以使出新花招，為這段感情製造新樂趣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極地執行計劃，符合預定進度，則可在穩定中發展。

【財富運★★★★☆】

財運佳，會有意外財主動找上門來；別錯過與人合作的機會，易有實質收益。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 寶石藍

開運方位：西南方向

獅子座

短評：普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

【整體運★★★☆☆】

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活顯得有些沉悶，與伴侶互動時試著多表現感性的一面，可讓感情升溫。

【事業運★★★★☆】

創意十足，進行策劃工作能夠有很好發揮。懷著一顆學習的心去接受並嘗試新事物，會有實質性收獲。

【財富運★★★☆☆】

交友需慎重，誤交損友小心一借不還喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 杜鵑粉

開運方位：正東方向

處女座

短評：愛情走到盡頭，應學會放手。

【整體運★★★★☆】

苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題唷！

【事業運★★★★★】

事業運還不錯，多能得到外界的助力，適合群策群力型或是對外接觸型的工作喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題。可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 夕陽橙

開運方位：正北方向

天秤座

短評：今天狀態良好，個人魅力讓對方難以招架。

【整體運★★★★★】

愛情上浪漫而甜蜜，你的一舉一動都散發著魅力，能讓對方與你熱情相擁。好財運源於好的情報，各種場合都要記得豎起耳朵，將有用的財經消息一網打盡，以期投資獲利達到最大。今日宜求職，能力的凸顯加上勇於表現，是今日求職成功的關鍵，切忌不可畏首畏尾。

【愛情運★★★★★】

一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的，不是嗎？想談戀愛的人，趁著今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，積極一點，冷靜一點，你會有很大的斬獲喔！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財，惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 燻鮭紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：對感情有些心不在焉。

【整體運★★☆☆☆】

約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者的愛情還處在等待階段，可到人多的地方尋找戀愛機會；已婚者與另一半易有磨擦。

【事業運★★☆☆☆】

因工作的關係，與長輩談話的機會較多，但常因彼此不同的觀點而引起小小的誤解。

【財富運★★★☆☆】

錢不見大多是自己花掉了，很少便宜到別人。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

射手座

短評：今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

【整體運★★★☆☆】

兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。

【愛情運★★☆☆☆】

今天面對感情特別容易情緒化，也易感傷，不利談情說愛，宜運動健身、自我調節。

【事業運★★★☆☆】

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而不得不延遲。

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，所以不適合盤算、計劃私下且額外的賺錢之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 蘋果綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：凡事皆有轉機。

【整體運★★★★☆】

跟戀人展開的冷戰即將告一段落，電影票是改變的關鍵所在；工作中留下來的問題，得到旁人的指教，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，容易受到異性朋友的關注和幫助，單身者有機會邂逅意中人。

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，易有突發奇想，工作上可運用奇招取勝。

【財富運★★★☆☆】

今天的生意不要強求成交，應該多花時間做好基本的功課，與客戶加強情感交流。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 金桔綠

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：別把情緒帶到工作中。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日容易吃醋，對伴侶不放心。其實，越緊張越容易出問題，擺正心態最重要。

【事業運★★☆☆☆】

運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。

【財富運★★☆☆☆】

新開發的方向獲利上顯得費力。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 臘梅白

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：今天的情緒不太好。

【整體運★★★☆☆】

工作上的事情猶如一團亂麻，理不出個頭緒，情緒煩躁到了極點；下班後接另一半一起回家吧，你的突然出現會使他的心變得暖暖的；今天極易因用腦過度而引起頭疼腦脹，要注意讓大腦適當的休息。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很不錯，但桃花太多也讓你有些不知所措。學會拒絕，別太被動。

【事業運★★☆☆☆】

工作計劃有被拖延的傾向，小心不能及時完成任務而被上司責備唷！

【財富運★★★☆☆】

從事大筆投資時，可要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 蘋果綠

開運方位：正北方向

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