每日星座運勢／射手事業不宜強出頭 不可盲目投資

2023-05-08

牡羊座

短評：訊息的掌握對今天很重要。

【整體運★★★★★】

愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的獎賞，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場消息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。

【愛情運★★★★★】

熱情如火又感性的一天。把你滿腔的熱情讓對方知道吧，他肯定會很感動。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算之類的工作，只要積極一點，你的想法容易被採納。

【財富運★★★★☆】

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心、勤快一點，對於金錢進帳會有幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 玉髓紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：不妨把派對當成結識朋友的好機會。

【整體運★★★★☆】

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

【愛情運★★★★★】

戀愛中的人，情感濃烈，彼此都離不開對方，即使需要在其他方面做一點犧牲也樂意。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個忙碌的一天。事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 薰衣草紫

開運方位：西北方向

雙子座

短評：切忌投機取巧。

【整體運★★☆☆☆】

工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不佳，投資風險較大，宜觀望為妙。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在穿著打扮上應講究一些，出門在外才容易吸引異性的目光，提升戀愛運！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運較低落，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

【財富運★★★☆☆】

莫管閒事、莫替人作保。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 石榴紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：貴人運很強。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間會為瑣碎之事而發生口角，不要太在意，當作是感情生活中的小插曲就好；財運頗旺，易從他人身上獲取利益；不放棄是最好的工作態度，即使遇到困難，也要勇往直前，這樣關鍵時刻才有峰回路轉的可能。

【愛情運★★☆☆☆】

想表白？還是再忍耐一下吧，心急吃不了熱豆腐，水到自然渠成。

【事業運★★★☆☆】

工作有效率，閒暇時間多，但你反而覺得空虛，不妨下班後約同事一起健身、娛樂，既能豐富生活還能增進感情。

【財富運★★★★★】

財運較旺盛，資金充足，有利落實投資計劃，會有一筆可觀收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 夕陽橙

開運方位：西南方向

獅子座

短評：遇事應隨機應變。

【整體運★★★★☆】

今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當場被對方戳破；投資上你過於謹慎，雖然不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計劃甚至需要做些改變。

【愛情運★★★☆☆】

今日你把愛情想像得太美好，致使現實中的相處讓你失望。多抱持平常心，同時用心去經營，愛情之花才會越開越稱心如意。

【事業運★★★☆☆】

想法不易得到採納，就算是合理的意見，最好先擱置一段時間，之後再向部門主管提出來。

【財富運★★★☆☆】

有破財的跡象，要管好自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘋果綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：運勢較差，情緒混亂的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捏緊荷包免得無法控制購物的衝動，致使錢財不知不覺流失。

【愛情運★★★☆☆】

倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！

【事業運★★☆☆☆】

有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 蘭花紫

開運方位：東北方向

天秤座

短評：粗心大意的一面突顯，失誤較多。

【整體運★★★☆☆】

工作狀態不佳，容易分心，判斷力較弱，若不及早調整好心態，會讓你頻頻出錯。財運平順，收支平衡，可以添置一些傢俱，會讓你感覺滿足。愛情運佳，已婚者易得到另一半的支持與理解。

【愛情運★★★★☆】

單身者可望尋覓到適合的對象；有伴侶的人與伴侶恩愛甜蜜，令身邊的人都羨慕不已。

【事業運★★☆☆☆】

在事業中樂於開闢不同管道，但運勢並不如期望中好，過多事務會讓你壓力大增，致使要相當依賴外部支援才能收場。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，別太輕信他人。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 辣椒紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：先做人，後做事。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會接觸到新的工作，但在新的工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者宜把握機會。

【愛情運★★★★☆】

有許多機會與異性朋友談天、玩樂，單身者應把握戀愛機會；已婚者小心伴侶吃醋。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，雜事頗多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

【財富運★★★☆☆】

投資目標變來變去，有如火燒鈔票般易把錢燒光光囉！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

射手座

短評：外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

【整體運★★★☆☆】

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，伴侶之間易產生爭端。切忌碎碎念，否則惹怒伴侶難以收場。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 玉米黃

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：精神不振，易感疲憊，注意調整作息。

【整體運★★☆☆☆】

情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對方感受。有許多接觸異性的機會，娛樂的時間增多，但要談情說愛還需深入交往才行。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人約會減少，戀人容易不高興；單身者常有異性主動示意，但你無心戀愛。

【事業運★☆☆☆☆】

今天很適合閱讀，從書籍中可讓你找到內心的寧靜，還會有新的感悟，對工作有益。

【財富運★★★☆☆】

省小錢花大錢，消費上出現脫軌行為。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 夕陽橙

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：心情開朗的一天，自信心十足。

【整體運★★★★☆】

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

【愛情運★★★★☆】

今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。

【事業運★★★☆☆】

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：做的不如想的好。

【整體運★☆☆☆☆】

「強摘的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排但最後他人都不能赴約。

【愛情運★☆☆☆☆】

有利獨處的一天，單身者想談戀愛不易；有伴侶者易跟對方鬧脾氣，不宜長時間待在一起。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不佳，悶悶不樂，工作慾望不強但偏偏有一堆事務等著你處理，還應打起精神來。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 蘭花紫

開運方位：西北方向

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