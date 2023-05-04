每日星座運勢／天秤事業中機遇頗多 切忌眼高手低

2023-05-04

牡羊座

短評：快樂伴隨你左右。

【整體運★★★★☆】

今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過維持這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成「一著不慎，滿盤皆輸」的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。

【愛情運★★★★☆】

愛情運挺不錯的，有許多喜悅的事情發生。如果沒有遇到，就主動創造吧！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，在職場上能夠開心工作，還有機會在吃喝玩樂中獲得有利資訊。

【財富運★★★☆☆】

散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都是要花錢，花在自己身上豈不是更好！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

金牛座

短評：大膽去嘗試。

【整體運★★★☆☆】

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的資金；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

【愛情運★★★☆☆】

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此沉溺於工作而忽略對方喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，無太大工作壓力，業務工作者、生意人想有好的業績還得積極挖掘商機。

【財富運★★☆☆☆】

留不住錢，趁今日主動請客吧，把錢花在活絡人際關係上，建立錢財貴人的人脈網吧。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 芥末黃

開運方位：正西方向

雙子座

短評：生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

【整體運★★★★★】

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資上，可以選擇股市或房地產方面，也算是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

【愛情運★★★★★】

不缺跟異性對象接觸的機會，只是，想要有進一步的感情發展卻需要付出較大心力。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過，較適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時，也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★★★☆】

財神來報到，有多元得財的機會。收益頗豐，有幸運之神隨侍在側的優越感。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：很有志氣，不服輸的一天。

【整體運★★★☆☆】

想要證明自己的能力，你便卯足了勁埋頭苦幹，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有成就感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者會有心儀對象出現的機遇，但需主動才有希望。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★★☆】

事業進展得十分順利，良好的口才使得他人都願意和你在工作上積極配合。

【財富運★★★☆☆】

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 冷泉藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：愛情溫馨又甜蜜的日子。

【整體運★★★☆☆】

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

【事業運★★★☆☆】

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到侷限，工作進展較緩慢。

【財富運★★☆☆☆】

容易感受到經濟上的壓力，要勒緊褲帶過日子，應把壓力化為賺錢動力。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 香吉士黃

開運方位：正西方向

處女座

短評：應把壓力轉化為動力。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易猜疑另一半，小心出現冷戰；單身者有機會獲得異性主動邀約，別錯過良機。

【事業運★★★☆☆】

顯得比較嚴肅，而且個人主張比較強烈，給人不易親近的感覺。

【財富運★★☆☆☆】

對市場動態無法深入瞭解，容易失算唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 乳酪白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：鄰里關係也挺重要，別太冷漠。

【整體運★★★★☆】

成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯。多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

【事業運★★★★☆】

情緒很高昂，能夠妥善完成交付給你的重任。但疑心過重，常常去打探對方心裡的想法，容易讓他人生厭。

【財富運★★☆☆☆】

理財上顯得漫不經心，因為不重視，即使有好的機會，也容易錯過。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 鈦晶金

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

【整體運★★★☆☆】

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！

【事業運★★☆☆☆】

顯得憂心焦慮，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。

【財富運★★★★☆】

只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 檸檬綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：注意自己的言行。

【整體運★☆☆☆☆】

今天有點衝動，很容易與對方發生爭端，如果沒有特別的事情，今天適宜單獨行動，有點距離也是好事。財運方面表現不佳，出門在外錢財需注意妥善保管，以免丟失。玩玩遊戲可調劑一下緊張的生活節奏。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者要學會分享對方的心情，以一顆柔軟的心溫暖另一半；單身者會有異性在身邊默默關心。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，情緒波動大，可能被一隻蚊子叮一口就會讓你心情不爽！而且今日的依賴心比較重，可別成為同事的拖油瓶了。

【財富運★☆☆☆☆】

偏財運弱，還是抱著娛樂的心態走進賭場吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 櫻桃紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：情緒波動較大，小心過激行為。

【整體運★★☆☆☆】

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

桃花運雖不是很旺，但是辦公室的浪漫戀情就是和你有緣，有機會擦出愛情火花。

【事業運★★☆☆☆】

有機會接到拿手的任務，讓你可以好好表現，但要處處謹慎，以免有人有意或無意的作梗。

【財富運★★☆☆☆】

破財之日，賭性、貪念大發或縱於玩樂。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 檸檬綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：今天心情愉快，做事也很順利。

【整體運★★★★☆】

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

【愛情運★★★☆☆】

有異性邀約，就大方赴約吧，不必刻意打扮；太過客氣、講究，反而容易令對方不悅！

【事業運★★★★☆】

貴人助力強。工作上遇到困難，可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，易收到好友的贈禮。別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 水晶紫

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：無生活負擔的單身貴族容易盲目消費。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋了過度消費，會很容易讓你消費時沒有節制觀念；今天在工作中特喜歡發號施令，眼高手低，讓下屬或同事心裡極為不爽，你們之間的關係出現僵持；心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望戀愛，容易有較衝動的行為，與異性交往應從朋友開始，別太心急。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情需要親力親為，讓你備感壓力，與其硬撐，不如紓解壓力，放鬆心情。

【財富運★★☆☆☆】

財務問題頗多，處理起來也較不順心，易因口舌是非惹來財務糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 芥末黃

開運方位：正東方向

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