每日星座運勢／水瓶遇麻煩切忌急躁 以免影響判斷

2023-05-01

牡羊座

短評：將複雜的事情簡單化，你會豁然開朗。

【整體運★★★★☆】

今天很在意另一半的一舉一動，會隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪，會有意外驚喜。聽著鋼琴曲入睡，能讓你的心靈變得寧靜。

【愛情運★★★★☆】

情侶間易有爭吵，但多是小打小鬧。不必想得太嚴重，有時吵架也是一種溝通。

【事業運★★☆☆☆】

工作難以集中精神，易被周圍的事物吸引，有躁動傾向，需要他人提醒才能穩定下來。

【財富運★★★★☆】

長期關注市場狀態者，今日適合短線進出，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 石榴紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：今天頭腦清醒，情緒高亢。

【整體運★★★★★】

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

【愛情運★★★★★】

異性緣是很不錯啦，不過，仍要注意容易遇到特殊的戀情！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順利。

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；一般上班族的力量則不大。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 石榴紅

開運方位：正南方向

雙子座

短評：首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。

【整體運★★★☆☆】

男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費、控制自己的購買慾是你要做好的功課。

【愛情運★★★★☆】

已婚者聚少離多，容易從另一半身上獲得驚喜；單身者多參加社交活動可提升桃花運。

【事業運★★☆☆☆】

凡事都要親力親為，雖然是很認真的工作態度，但無疑也給自己增加負擔，不如放手讓他人做。

【財富運★★☆☆☆】

財來財去，常常不知道把錢花哪去了！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 橄欖綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：頭腦較清醒，容易有成績。

【整體運★★★★☆】

頭腦轉動得靈活又迅速，尤其對資訊的消息更為敏感。適合下載收音機app，利用上班途中聽聽晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧！給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

【愛情運★★★☆☆】

有心事會向另一半傾訴，但對方也需要被關心，今日就是你表現的時候了，做個傾聽者吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運勢很不明朗，看待事物過於主觀，難以正視背後潛藏的危機，但毅力可嘉；能否交出好成績，就看你能否把握住身邊的貴人了！

【財富運★★★★☆】

財運旺盛，借出的款項可望收回。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 竹葉青

開運方位：東北方向

獅子座

短評：快樂要自己製造。

【整體運★★★★☆】

有默契的情侶即使坐在沙發上聊白日夢也會感到溫馨浪漫，因為有對方在身邊相伴已是心滿意足；事業上先前的努力與付出，可望在今天得到回報；財運方面維持現狀，不會有太大的變化。

【愛情運★★★★☆】

夫妻生活會出現一些小波動，但影響不大；單身者多參加聯誼活動，易有奇緣。

【事業運★★★★☆】

工作上你會產生一種緊迫感，讓你能更積極主動地去工作。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，然而理財上宜藏不宜顯，切莫四處炫耀或嚼舌，以免自擋財路。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 蕃茄紅

開運方位：正西方向

處女座

短評：感情困擾多，應把重心放在其他事務上。

【整體運★★★☆☆】

今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。

【愛情運★★☆☆☆】

你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。

【事業運★★★☆☆】

凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來的只會是對方幼稚的自得其樂。

【財富運★★★★☆】

財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：壓力較大，覺得不堪負荷。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快也幻滅得快，徒然令自己難受。財運方面相當穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。今天可以做點輕量運動，舒緩下身心。

【愛情運★★☆☆☆】

對方的情緒低落或壓力甚大時，多給予關懷與正面意見，別讓暗藏企圖者有機可乘！

【事業運★★★☆☆】

運勢平穩，對工作沒有太多慾望，只求穩重，做事踏實。只是略欠創造力，工作上不易有突破。

【財富運★★★☆☆】

喜歡以小搏大，投機意念較強，不把小錢看在眼裡。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 硃砂紅

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：做真實自己。

【整體運★☆☆☆☆】

今天你很在乎戀人的感受，反而讓自己變得很累，說出自己想法做自己喜歡的事，其實對方會更喜歡你純真的感覺。工作上帶來的巨大壓力讓你喘不過氣來，靜下心來將能找到應對的辦法。財運不盡人意，付出的精力卻得不到相應的回報，還是先休養生息等待時機吧。

【愛情運★☆☆☆☆】

太過主觀強勢，易讓伴侶感覺被管得太多、太嚴。還應尊重對方，給對方面子。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會很高。

【財富運★☆☆☆☆】

滿腦子想賺錢也想花錢享受，但財運不佳，勿衝動、投機，安穩度日才是上策。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 蘑菇灰

開運方位：正東方向

射手座

短評：誤會冰釋的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收獲頗多！

【財富運★★☆☆☆】

沒有進財管道，不妨努力累積實力，作為日後賺錢的籌碼。適合整理財務，催討欠款。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 石榴紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：不要把黑鍋往他人身上推哦！

【整體運★★☆☆☆】

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

【愛情運★★★☆☆】

愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。

【事業運★★☆☆☆】

情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。

【財富運★★★☆☆】

因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：遇到麻煩時切忌急躁，以免影響判斷。

【整體運★★☆☆☆】

今天別聽信讒言，小心被小人惡語中傷或是挑撥離間，讓你跟伴侶產生嫌隙和矛盾。遇事多跟伴侶溝通協商，千萬別被周圍人的言行所影響。學習、工作遇到更大的挑戰，容易引起身體疲憊，要注意作息規律。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者有機會遇到桃花，但多是爛桃花。對伴侶別輕易允諾，如果不能兌現會影響彼此的感情。

【事業運★★★☆☆】

工作中突發事件較多，應保持清醒的頭腦，隨時做好應戰準備，別被困難嚇倒。

【財富運★★☆☆☆】

破耗之運，易有財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 金桔綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：公關不宜出擊，還是靜守為妙。

【整體運★★★☆☆】

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運亨通，正財、偏財運都不錯。

【愛情運★★☆☆☆】

要表白？台詞背熟了嗎？小心關鍵時刻變得結巴。

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏不定，總一副耐性不足的樣子，行動力很弱，工作看不到成效。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，有機會獲得不錯的商機，收到紅包、禮物的機會多！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 硃砂紅

開運方位：正北方向

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