今節氣「穀雨」 命理師：6生肖有好運氣 名利雙收「玩樂發大財」

今天(20日)進入穀雨，天氣陰晴不定，溫度快速飆升，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，穀雨時節，包含祖先香火問題、小孩夭折、陰靈、流產、墮胎等等這些無形的磁場會影響到人的運勢，需要妥善解決，對未來運勢會有改善。

邱彥龍老師並引用《易林·屯之睽》卦曰：『伯蹇叔盲，莫與守床。失我衣裘，伐民除鄉。』提醒大家，這段時間事情會很繁多，但不要因此被絆住而不行動甚或放棄，哪怕走慢一點，都要抱持正向光明的心態往前進，只要有動就好。

不過，邱彥龍老師指出，有6個生肖，這段時間(4/20-5/6)反而是幸運之星，分別是兔、狗、雞、馬、豬、鼠。

Top6 ： 鼠

屬鼠的朋友，在這段期間事業、財富有短期和長期的機會與收益，只要開心的工作會有不錯的成績，切記不要好面子與心態不平衡，否則容易惹出不小的風波。

Top5 ： 豬

屬豬的朋友，在這段期間有大財運的機會，需要多溝通協調，不要一昧的霸道行事，以雙方開心愉悅為目標就能成事，偶爾也要懂得灌灌迷湯、多多捧捧人家，這樣面子、理子、銀子皆得，何樂而不為。

Top4 ： 馬

屬馬的朋友，在這段期間在大環境、團體中，會成為關注矚目的焦點，名聲遠播，事業、工作都會自動找上門，事業財非常旺，但太出名也會遭人忌妒與陷害，該給人家面子也不要吝嗇唷！

Top3 ： 雞

屬雞的朋友，在這段期間正財、偏財皆得，不論是藉由官位、名氣或俊俏美麗的外貌，都能獲得不少財富，但該大方也要大方，累積自我的人脈資源對以後的事業絕對有幫助，切記不要貪於美色或做違法之事，否則會破大財。

Top2 ： 狗

屬狗的朋友，在這段期間會因為學術或技術上等專業而得到非常好的人緣，名氣有大大的提升，並且有升官發財之勢，長期的投資與努力，將有良好的收穫，但切記和氣能生財，勿說是非之言，才可飛黃騰達。

Top1 ： 兔

屬兔的朋友，在這段期間在學習上有很大的提升與進步，尤其是藝術、娛樂及跟美有關的事物，像是溝通、行銷、銷售、音樂、繪畫等都會有長足進步，但不要給自己太大壓力，抱持學中玩，玩中學是最好的心態；穀雨期間，屬兔者事業與財運都有非常不錯的成績，並且有大財運，但切勿借錢給他人或者花在不熟悉的投資上，會入坑，要謹慎防範。

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