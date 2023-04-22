命理師湯鎮瑋解密居家風水！做對「這些事」旺家運又招財

命理師湯鎮瑋老師來到委託人家看風水，順便分享居家風水幾個重點，他分享居家風水最重要的就是門主灶(大門、主臥、廚房)，只要顧好這幾個格局，就能家運興旺、財運亨通，人丁沒煩惱。

很多人家一進門就是玄關，玄關代表守衛門，也是「內明堂」。玄關非常可貴，如果打開大門沒有玄關，開門見灶、見廚房，空間就會一覽無遺，如果有玄關，就會形成了「曲折有情、藏風納氣」，是很重要的地方。

如果家裡有空間，儘量要有完整的玄關比較好，或是放一個屏風也有幫助。

走進委託人房子裡面向大門，左手邊是龍邊，右手邊是虎邊，右邊虎邊正好是鞋櫃，也就是「虎邊碰壁」，可以放鏡子或是放遠景開闊的圖畫化解。

湯鎮瑋老師建議如果空間許可，鞋櫃裡面可以貼鏡子，或是在外面掛畫，或是打開玄關的燈，化解「碰壁」帶來的陰暗、氣場不開的問題。

大門打開的45度角是明財位，委託人家原本財位是窗戶，代表「見空」，屋主拉起不透光簾子，形成一個L型的角落，再加上一個立燈聚氣，建議燈常常打開，兼具聚財氣效果，把明財位補起來。

另外，玄關後面的空間有遮擋，就不會「見空」。玄關後方做成餐廳。委託人家是開放式廚房，後陽台和前面窗戶有窗簾擋住，如果沒有遮擋就會形成「穿堂風」，

老師看見，開放式廚房有窗戶，建議窗戶可以改貼霧面，也不要常開，因為「灶旁開窗容易有花錢慾望」。

老師建議爐灶上面的櫃子，可以放一對麒麟，左右各一隻，因為爐灶壓在房子西北角，也就是財庫所在位置，也壓在男主人的健康位。老師建議西北角放麒麟，補足男主人的氣，並且鎮守財庫。

臥房窗外看出去有水塔，一般覺得這樣是「藥罐煞」，對住戶健康不好。老師提醒要看窗外煞氣，不需要探頭去看，而是要以窗戶視線範圍內直接看到才算煞氣。以委託人家來看，臥房窗戶直接看到水塔、可以放九宮八卦鏡，對水塔有化煞作用。房子西北方也是財位，可以放撲滿、豬公、聚寶盆聚財氣。

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