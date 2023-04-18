求好心切「和他當同事」有夠累的星座！獅子常在瞎忙、這星座總拉別人入坑

有些人天生責任感爆棚，求好心切、使命必達，在工作上或生活上很容易一不小心給自己或別人太大的壓力。命理網站旺好運分享「這些星座想把事情做好，卻總是累死自己？」，快來看看你身邊的人有沒有上榜吧！

▎第三名：獅子座

獅子座一旦有任務或事情在身，他們就會想用實力證明自己，所以他們會突飛猛進的去完成，不過這樣的好勝心有點太強烈，久了也會讓自己身心疲憊，甚至不知道自己到底在瞎忙什麼。

▎第二名：處女座

處女座決定要做一件事情之後，就會非常的認真去執行，而且超級刁鑽與龜毛，不僅強迫的要求自己要達到理想成果，甚至會想拉身邊的人一起入坑，最後把自己累死就算了，還連同身旁的人一起。

▎第一名：摩羯座

摩羯座對自己的事情或工作是非常有責任的，所以一接收到任何的任務就會全力去把它給完成，雖然每次都完成得很好，也讓人放心，但讓自己承擔的壓力過多，導致把自己累得半死。

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