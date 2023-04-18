十二星座最愛傳LINE排行榜！水瓶看心情、這星座「早中晚都要問好」

現代人無論好友聊天，還是交代工作事項，用LINE傳訊已經是非常普遍的狀況，甚至對有的人來講，可說是生活已經離不開LINE了。近來日本媒體「占TV」就分析十二星座的人，排行誰最喜歡三不五十就緊盯著LINE傳訊。

第12名 金牛座

金牛座只會在有必要時傳LINE，當他們判斷「這應該不用回」時，就會停止傳訊。

第11名 牡羊座

牡羊座雖然會稍微用LINE閒聊，但開LINE的頻率本來就不算高。

第10名 水瓶座

水瓶座用不用LINE全看心情，有時會乾脆直接打電話聯絡對方。

第9名 射手座

射手座有時傳LINE，只是為了想給對方一個驚喜，就算沒回應也能自得其樂。

第8名 魔羯座

魔羯座不喜歡在LINE上交際，不過跟工作有關的事情，就可能會用LINE催促。

第7名 天秤座

由於社交廣泛，天秤座經常得用LINE和人保持聯繫。但如果是別人傳的LINE，會認為有點干擾。

第6名 獅子座

獅子座喜歡「關心他人」，稍微有些興致來了，就會傳LINE給對方。

第5名 雙子座

雙子座怕孤單，會不時傳LINE給其他人，並期待得到對方回應。

第4名 天蠍座

重感情的天蠍座，不僅會用LINE噓寒問暖，還很容易不時打出長篇大論傳給對方。

第3名 巨蟹座

巨蟹座平時雖然冷靜，但要是有了感情上的對象，就會變得異常積極。三不五十就傳LINE給另一半，也是再正常不過的事。為的就是要讓對方瞭解，自己的心意有多麼熱情。

第2名 處女座

講究一切完美的處女座，自己在傳LINE之前，一定會再三評估內容。相對地，他們也會要求對方收到LINE後，也要認真的去應對。要是被看到已讀不回，絕對會再三催促，直到有讓人滿意的回覆為止。

第1名 雙魚座

雙魚座注重和人的聯繫，因此生活中稍微出現些空檔，就會讓他們坐立難安。所以他們，不管是早上問好，中午分享餐點照，還是入夜道聲晚安等等，都是雙魚座每天的必備事項。