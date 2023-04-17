12星座「貴族氣質」排行榜！金牛追求品質、這星座一現身「到哪都是上流社交圈」
講到「貴族」，總是給人一種氣質典雅、品味高尚的形象。日本網站「占卜TV」近來就分析十二星座的人，「貴族氣質」的高低排行究竟是如何。
第12名 雙子座
雙子座做事講求方便，不太會關心外在氣質。
第11名 射手座
射手座外出旅遊時，吃住只要簡單划算的就好。
第10名 牡羊座
牡羊座崇尚極簡主義，與華麗的貴族嗜好格格不入。
第9名 巨蟹座
巨蟹座認為便宜就是王道，對於高級奢侈品不抱興趣。
第8名 處女座
處女座習慣的節約生活，自然與奢華的貴族嗜好無緣。
第7名 水瓶座
水瓶座碰到事情，總是能冷靜下來處理，展現出貴族餘裕的氣質。
第6名 天蠍座
充滿神秘的天蠍座，讓人有種與貴族相似的高級感。
第5名 獅子座
比起工作，獅子座更重視娛樂和興趣，有著懂得享受生活的貴族性格。
第4名 雙魚座
雙魚座不喜歡重勞動、流汗的事情，和一般對貴族的印象吻合。
第3名 金牛座
金牛座講究品質，好比說在購買名牌商品時，金牛座都會盡可能挑選最新、最堅固耐用的東西，而不是隨隨便便找個二手或網拍品等等。為了追求真正的高檔品，他們會選擇直接到知名品牌店面，仔細品味什麼東西才是好貨。
第2名 魔羯座
魔羯座給人一種日式古典貴族的氛圍，舉手投足都散發著優雅氣氛。譬如他們主辦活動時，常常都會挑選一些具有文化氣質的東西，例如穿和服觀賞古典戲劇等等，具有強烈的優雅貴族形象。
第1名 天秤座
落落大方的天秤座，本人也散發著強烈氣場。他們高雅的氣質，以及成熟的談吐，使得只要天秤座出現在群體之中，就能讓場面大為升級，一瞬間變成有如上流社交圈一般。
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