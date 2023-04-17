快訊

飼主險淚崩！賣水果被刷負評無奈下架 阿金不知情「仍賣力裝箱」

蘋果電腦危險了！駭客出macOS首款勒索軟體 「這款」處理器全陷危機

評／美英澳聯盟合作發展潛艦 劍指中國這項罩門

12星座「貴族氣質」排行榜！金牛追求品質、這星座一現身「到哪都是上流社交圈」

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座舉手投足都散發著貴族氣氛。圖片來源／ingimage
有些星座舉手投足都散發著貴族氣氛。圖片來源／ingimage

講到「貴族」，總是給人一種氣質典雅、品味高尚的形象。日本網站「占卜TV」近來就分析十二星座的人，「貴族氣質」的高低排行究竟是如何。

第12名 雙子座

雙子座做事講求方便，不太會關心外在氣質。

第11名 射手座

射手座外出旅遊時，吃住只要簡單划算的就好。

第10名 牡羊座

牡羊座崇尚極簡主義，與華麗的貴族嗜好格格不入。

第9名 巨蟹座

巨蟹座認為便宜就是王道，對於高級奢侈品不抱興趣。

第8名 處女座

處女座習慣的節約生活，自然與奢華的貴族嗜好無緣。

第7名 水瓶座

水瓶座碰到事情，總是能冷靜下來處理，展現出貴族餘裕的氣質。

第6名 天蠍座

充滿神秘的天蠍座，讓人有種與貴族相似的高級感。

第5名 獅子座

比起工作，獅子座更重視娛樂和興趣，有著懂得享受生活的貴族性格。

第4名 雙魚座

雙魚座不喜歡重勞動、流汗的事情，和一般對貴族的印象吻合。

第3名 金牛座

金牛座講究品質，好比說在購買名牌商品時，金牛座都會盡可能挑選最新、最堅固耐用的東西，而不是隨隨便便找個二手或網拍品等等。為了追求真正的高檔品，他們會選擇直接到知名品牌店面，仔細品味什麼東西才是好貨。

第2名 魔羯座

魔羯座給人一種日式古典貴族的氛圍，舉手投足都散發著優雅氣氛。譬如他們主辦活動時，常常都會挑選一些具有文化氣質的東西，例如穿和服觀賞古典戲劇等等，具有強烈的優雅貴族形象。

第1名 天秤座

落落大方的天秤座，本人也散發著強烈氣場。他們高雅的氣質，以及成熟的談吐，使得只要天秤座出現在群體之中，就能讓場面大為升級，一瞬間變成有如上流社交圈一般。

日本 星座

延伸閱讀

12星座誰最愛放閃？天蠍只想低調帶過 第一名炫耀到讓人超煩

12星座「提升工作運」解析！雙子需多點熱忱、這星座小心糾紛

12星座「四月戀愛運」排行榜！金牛宜主動出擊、這星座遇「熟悉的陌生人」擦出火花

「價值觀最像」情侶星座TOP3！這兩星座簡直有「心電感應」

相關新聞

12星座「貴族氣質」排行榜！金牛追求品質、這星座一現身「到哪都是上流社交圈」

講到「貴族」，總是給人一種氣質典雅、品味高尚的形象。日本網站「占卜TV」近來就分析十二星座的人，「貴族氣質」的高低排行究竟是如何。

4月桃花爆炸星座！雙子旅行有豔遇、這星座當心變小三

桃花桃花4月開！占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』4月份桃花爆棚！！最有望脫單的星座，有五個星座4月桃花超旺，建議參考太陽、上升星座。

唐綺陽星座運勢週報：天秤職場戀情機會佳 獅子有升官好運

太陽進金牛，評估卡關的事情，如何以更值得的方法來進行，每個人要好好面對金錢及理財的人生關係。水星逆行在金牛，翻出過往與金錢、健康有關的舊東西。冥王星停滯，考驗各個組織是否體制健全。

本週「生肖+血型」財運最旺TOP5！第一名組合「極為旺盛」：數錢到手軟

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能找到適合自己的工作，為未來的財庫鋪路，有人則是如魚得水，享有美好財運的一週，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／水瓶適合推行新計劃 擴展新的業務

2023-04-17牡羊座短評：自我提升的一天。【整體運★★★★☆】外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會在路上收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採

小心大災難！迎水逆+冥王星逆行+木星遇難 命理師：未來半年會有點虐

下周四(4/20)節令進入了穀雨，屬於春天最後一個節氣。國際天星風水命理專家邱彥龍老師提醒，接下來星象將有三個轉變，影響著整個大環境，小至個人，大至國家領袖，都將共同承載著星象變化帶來的運勢衝擊，第一階段是水逆，財富容易被盯上，第二階段是冥王星逆行，小人充斥，第三個階段則是木星遇難，將有大災難發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦