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甜言蜜語好困難？越愛越難說出「我愛你」的星座 花心代表意外上榜！

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座很難把「我愛你」說出口，圖為示意圖，圖片來源/ingimage
有些星座很難把「我愛你」說出口，圖為示意圖，圖片來源/ingimage

每個人表達愛意的方式不一樣，有的人甜言蜜語掛嘴上，但也有人談戀愛超嘴殘。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』越愛你💓越說不出口的星座，建議參考太陽星座、金星。

▎水瓶座

水瓶座談戀愛，很容易矛盾、糾結，當水瓶座喜歡上一個人，他會盡力去滿足對方，但是當水瓶座越愛一個人，他會越愛越沒有把握，這來自於他的不自信。

水瓶座在感情裡很需要安全感，如果太愛一個人會胡思亂想，他會想「現在很愛，但是愛能維持多久呢」，不是對對方沒信心，是對自己沒信心。水瓶座愛情要幸福的關鍵，是要讓水瓶座很愛很愛對方，願意去付出。

在感情裡，水瓶座不會承諾自己做不到的事，說了就會做到。所以當問水瓶座「你愛我嗎」，有時候他們會遲疑或猶豫，其實他們正在反問自己「真的是愛嗎？還是只是喜歡」，水瓶的愛情一開始不會那麼濃烈，需要時間堆疊。和水瓶座戀愛需要平衡，你對他太好反而會造成他的壓力。

當有一個水瓶座說我很愛你，請你好好珍惜。水瓶座不是打嘴砲的人，要到一個程度才會願意表達愛意。

▎射手座

平常愛玩的射手座會打打鬧鬧練肖話，張口說出「我愛你」不是難事，他們一開始常是分不清楚愛和喜歡的。射手座是典型的越愛越會說不出口的人，平常瞎扯說「愛你」，聽聽就算了，不用認真。

如果剛開始戀愛，你就告訴射手「我很愛你」，會觸發射手座的的思考開關。當對方先說出「我愛你」，射手會思考那「我有愛對方嗎」，會造成射手不小的壓力。

和射手座戀愛很好玩，他們的節奏很快，進攻的速度也很快，但其實射手座的感情也需要醞釀，尤其牽扯到愛。玩咖型的射手座聽到「我愛你」，會有巨大壓力，逃都來不及。但是當射手座用很認真嚴肅的態度說「我愛你」，就是真的分清楚喜歡和愛的差別，可信度百分百。

▎土象星座：金牛、處女、魔羯

土象星座的感情很容易談著談著就昇華成家人的感情，說出「我愛你」，對土象星座來說，除了是承諾也是責任。土象進入感情前有很多道關卡，需要時間好好觀察對方，除非是想玩玩的土象星座，否則他們要的通常是細水長流的感情。

一旦戀愛了，土象不只把對方當成談戀愛的對象，是要可以成為家人的。土象星座想要變成家人的感情，不是變淡了，是讓你成為無法被取代，生命中很重要的人。

如果是戀愛中希望天天聽到甜言蜜語，那土象絕對不適合你。

土象會用行動再證明他的愛，甜言蜜語對他們來說是光說不練，他的愛會體現在小細節上，為愛付出。

不要逼土象說我愛你，對他來說不切實際，也不要因為土象星座嘴巴不甜就埋怨，要看他們為你做了什麼。

▎天蠍座

天蠍座非常需要愛情，但是又常常懷疑愛情。天蠍座在感情需要很大的安全感，他們平常看起來精明，一碰到感情，常常「愛到卡慘死」。

要取得天蠍的信任，你必須給他一段很長的時間，天蠍座自尊心超強，就算他們很愛你，他也不會一下子攤開給你看。天蠍座如果說出「我愛你」，代表一種責任，代表「你今後是我的人，我保護你，我挺你。」

如果天蠍習慣對你表達愛意，代表他們對你有十足的信任。如果天蠍覺得你們的愛不對等，他的自尊心不允許他說出「我愛你」這句話。

天蠍座是習慣故作冷靜，但內心奔騰的星座，天蠍外表像冰塊依樣，天蠍不會把甜言蜜語掛嘴邊，但是當他主動表達愛意，可信度也很高，否則天蠍很難說出肉麻的話。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座 愛情

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