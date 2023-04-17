4月桃花爆炸星座！雙子旅行有豔遇、這星座當心變小三

桃花桃花4月開！占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』4月份桃花爆棚！！最有望脫單的星座，這些星座4月桃花超旺，建議參考太陽、上升星座。

▎牡羊座 行走的發電機

4月的牡羊是充滿魅力的發電機，如果想談戀愛，記得關鍵是「要親切，臉上笑容多一點，不要擺架子」。4月牡羊舉手投資都會吸引到別人的注意力，如果遇到有好感的人，切記因為過分太害羞而有反常舉動，表現得越親和、越平易近人，越容易開啟新戀情。

建議牡羊多參加朋友聚會，認識新對象，你幽默風趣的談吐、可愛的個性會討人喜歡，認識新朋友大方一點、放鬆一點。

有些牡羊座對不熟的人，常會不經意板起一張臉，建議拿掉戒心和緊繃的情緒，就會很容易開啟新關係，迎接甜蜜幸福的4月。

▎天秤座 確認對方否單身

天秤4月桃花很猛烈，可能有好的也有壞的，會不會看人非常重要，想談戀愛記得千萬不要太急，雖然4月很容易一見鐘情，但是建議天秤認識對象，要把時間拉長多保留一點，千萬不要傻傻一下子就對人掏心掏肺。

要注意的是，4月會和天秤來電的對象，你們之間是有點差距的，可能是身分地位或是年齡的差距，天秤會容易被這樣的人吸引。

提醒天秤多認識人、多交朋友是好事，切記不要太快投入，把觀察期拉長，會比較有保障。另外，建議談戀愛前，要確認對方是否是真的單身，如果選擇錯誤，很容易捲入多角複雜的戀愛關係，建議眼睛睜大一點，慢慢來會比較好。

▎摩羯座 要勇敢一點

4月會認識到很多不錯的朋友，可能是藉由工作、出差外派認識的，對方也會積極主動表達愛意。

想談戀愛的摩羯建議勇敢一點，因為摩羯在感情世界太理智、想太多，建議稍微感性點一點，遇到好對象可以給對方一個機會，多聊聊有可能聊出愛的火花。

另外摩羯也很有機會和前任復合，前任的態度會很積極，建議自己思考衡量。

▎射手座 一見鐘情機率高

4月射手很容易漏電，常常不小心電到人自己卻不知道。射手幽默的個性很容易吸引人，招來仰慕者，會有幾個人跟你特別聊得來，讓你覺得有被照顧的感覺。戀愛的選擇權在射手身上，對象也不少，一見鐘情機率也很高。

建議射手座4月好好管理自己，包括外在內在的形象，內在言之有物，外在也不要太過隨性，不修邊幅，內外兼具會大加分，會吸引更好的對象。

▎雙子座 旅行、旅行、旅行

4月11日金星會進入雙子的本命宮，金星能量很強，所以雙子在4月人際關係會很好，認識的人也會變多。

雙子魅力無窮，也很容易陷入愛的輪迴裡，需要斷捨離。雙子愛情能量很強，不要白浪費能量用在不對的人身上，一定要釐清做正確判斷，脫單機率很高。如果雙子正有曖昧對象或是剪不斷理還亂的感情，不太可能有結果的那種，建議快斷捨離，清理好舊的、複雜的關係，新關係才會順利。

雙子桃花不錯，但若是很悶、宅在家是沒有幫助的，單身的雙子可以多旅行，旅途可能會認識不錯的對象，有浪漫的邂逅。有另一半的雙子也可以安排旅行，讓感情更深溫。提醒有伴的雙子4月要多經營感情，就會看的感情急速升溫，反之如果懶得經營，4月會是考驗。

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