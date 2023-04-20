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好傻好天真...對熟人毫無防備心星座！看誰容易被閨密奪愛？

聯合新聞網／ 綜合報導
假面閨密常常「人前手牽手，人後下毒手」，圖為閨密橫刀奪愛示意圖。圖片來源/ingiamge
假面閨密常常「人前手牽手，人後下毒手」，圖為閨密橫刀奪愛示意圖。圖片來源/ingiamge

都說防人之心不可無，有些人只要對親近的人就會毫無防範，很容易被害到。命理網站旺好運分享「對熟人，真的沒有警覺心的三星座」，快來那些星座最容易栽在自己人手上。

對於陌生人總是會有一些防範，但對於親近的人該要有嗎？「這些星座」對熟人，真的「沒有警覺心」！？

▎第三名：巨蟹座

巨蟹座性格很溫柔，對於需要幫助的人總是容易心軟，因此不管是熟人或是陌生人，都很容易騙到他們，因為他們太有同情心，利用這點他們就容易受騙。

▎第二名：天秤座

天秤座算是非常精明，要欺騙他們不是一件容易的事情，但他們還是有弱點，就是與自己很親近的人，他們總是過於信任而慘遭背叛。

▎第一名：雙魚座

雙魚座本身其實蠻聰明，而且有許多疑心病，但對於身邊的人卻沒有警覺心，而且非常容易心軟，所以反而會被熟人給欺騙，這方面需要提高一點警覺心。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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