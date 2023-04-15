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下周生肖運勢／狗有貴人 「兩生肖」超級旺！愛情、事業、財運都得意

旺好運／ 曼樺老師
屬牛屬羊的人，下周超級旺，愛情、事業、財運全都得意。圖片來源/ingimage
屬牛屬羊的人，下周超級旺，愛情、事業、財運全都得意。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，4/16-4/22各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.牛、羊

牛：本周運勢超級旺盛，為第一名。耕耘二年的專業項目，終於突破現境，取得最佳的合作模式，開啟業務大力推廣。

羊：本周運勢順風順水，同為第一名。共榮共贏的做事理念，讓商業合作者都喜歡你，大餅分食的概念，路才走得長遠。

NO2.狗：

本周運勢頗旺，為第二名。事業合作上貴人不少，要借勢造勢，借力使力，不要太多自我堅持，會有更好的結果。

NO3.鼠、豬

鼠：本周運勢逆勢上升，信心強大，為第三名。業務合作機會很多，要抓緊把握，主動搶先出擊，勝過被動失去。

豬：本周運勢不俗，同為第三名。市場經濟環境及掌控因素不如你想像順利進行，須隨時了解跟進，減少損失。

【財運前三名】

NO1.牛：

本周財運興旺，將興趣變成事業，並且連動相關產業，朋友看你越做越好，主動相加入股東一起合作。

NO2.狗：

本周財運大多靠貴人介紹而來，一職以來與人為善的觀念做事，時間久了，就是信任，也就能財源自來。

NO3.羊：

本周財運不差，積少成多，結算後的淨收入還是令你開心。現金為王在此時的市場經濟狀態下，還是保妥的。

【感情運前三名】

NO1.羊：

單身者愛情運上升，你欣賞暨獨立又依賴的女性，可以強勢也可以溫柔，可以開放也可以傳統，剛好她出現了。

NO2.牛：

家庭運甜蜜，因妻得貴的你，漸漸感受到並感恩，為你的人脈關係加分， 也獲得許多生意上的機會。

NO3.狗：

家庭運美滿，女兒是父親的前世情人，有了乖巧的女兒，另一半每天都乖乖下班，漸漸減少應酬了。

【健康運前三名】

NO1.羊：

健康運不錯，為了健康五穀雜糧飲自己動手做，從炒生豆到大麥，糙米，薏仁等樣樣自己來，越來越懂得養生了。

NO2.鼠：

健康運不錯，回復了該有的身材曲線，你體會到”食療”的重要與可貴，清楚知道自己可以選擇食物。

NO3.狗：

健康運很好，只要保持好心情，好衛生習慣，烹煮食物要全熟，少吃生冷食物，相信身體絕對健康。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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