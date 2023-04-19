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你今天許願了嗎？許願迷思...大部分的人都許下不適合自己的願望

尖端文化／ 文‧澤誼
圖為許願示意圖，圖非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為許願示意圖，圖非新聞當事人。圖片來源/ingimage

思考一下，最近許下的願望是什麼？在這些許願的時刻，你許下了什麼願望？問問自己，你是真心想要這個願望嗎？當我在課堂上這樣問學生時，一開始眾人喧鬧興奮地想要許願的心情，好像被潑了一桶冷水，忽然間沈默下來。

大部分的人似乎都沒有深思過，許下願望背後的原因是什麼？通常是任由慾望情緒、本能反應，還有羨慕他人的心情下，很直覺甚至草率地許下心願，自然不會對於「是否真的需要這個願望」有所思考。日常生活中有太多洗腦大眾「應該需要」的大量資訊，塞滿人們的潛意識跟意識，囫圇吞棗吸收這些資訊垃圾，因此不會有空間去釐清，你「想要」的是不是真正「需要」的？

每日打開社群媒體時，看到健美到不合理的身材，於是你懊惱最近體重又增加了；年紀才三十歲的同學買房買車，照片裡的人就像人生勝利組一樣快樂地笑著，好像在嘲笑你的失敗。你決定關掉社群，打開韓劇想逃避現實，卻看到男女主角浪漫又多金的戀情，透過螢幕不斷冒著粉紅泡泡……這些排山倒海的訊息，在不知不覺中進入了你的意念， 於是你選擇麻痺真正的感受， 才不會感到窒息，但就算關閉情緒的雷達，它們仍然無聲無息地進入你的意念之中，操控著你。

在沒有覺知下的許願，往往被這些鋪天蓋地而來的訊息所影響。不要小看這種潛移默化的可怕，它會掩蓋掉個人真正適合、想要的願望。這種來自錯誤的認知與情緒，會讓人嚮往進而拚命想要達成目標，但是這個願望跟目標，往往都是羨慕、嫉妒別人而來的。當然你可以選擇崇拜某位很有成就的人物，效法這位成功者的長處，但是你終究不可能變成對方。你擁有的環境、你的能力跟行為，都跟對方差異很大，卻許下想要變成那樣的心願，等於否定自己的長處、天賦跟資源，願望自然是很難成真的。

《許願I wish：從起心動念到得償所願的10堂課》。圖／尖端出版提供
《許願I wish：從起心動念到得償所願的10堂課》。圖／尖端出版提供

許願的第一個法則，刪除不必要的願望清單。仔細思考，你的願望到底是不是真心想要的，排除各種資訊的影響， 檢視你的能力與所擁有的資源， 這個願望真的是你所需要的嗎？想要的願望可以有一千個，但真正需要的願望只要幾個，就能夠改善生活與生命的品質。為什麼有那麼多想要的願望，卻連三個需要的願望都想不到？是不是你早就遺忘了能夠獲得滿足的幸福感是什麼，所以才需要那麼多別人所擁有的，來當成自身想要的呢？

刪除不必要的願望清單，這是在許願裡值得好好覺察的第一個要素，也唯有真心地承認需求，才能許下最適合個人的願望。

(本文摘錄自《許願I wish：從起心動念到得償所願的10堂課》，尖端出版，未經同意禁止轉載。)

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