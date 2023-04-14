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「人都死者幹嘛拜？」笑弟弟拜祖先是無知 億萬富翁下場慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
祭拜祖先象徵飲水思源、慎終追遠，在華人社會是一項重要的傳統習俗。示意圖／ingimage
祭拜祖先象徵飲水思源、慎終追遠，在華人社會是一項重要的傳統習俗。示意圖／ingimage

祭拜祖先對於華人來說是一項重要的傳統習俗，祈求過世的祖先們能庇蔭後代子孫。命理師江柏樂分享真實案例，一位做生意的客戶認為「人都死了，拜那些幹什麼？」，得罪了祖先，賠光數億身家，勸告「切記一定要拜祖先」。

命理師江柏樂在臉書分享遇到的真實案例，指曾有一對兄弟，哥哥是在美國做生意，經營得順風順水，有一天回台灣時，看到弟弟在拜祖先，大哥就說「人都死了，怎麼信這些有的沒有的」、「拜那些幹什麼？」搞得家裡都是煙塵，覺得這些行為很無知。

之後，大哥回到美國繼續做生意，沒想到才1年多的時間，從身價數億的生意人，賠到兩袖清風，成了無業漢，整日在家的閒人，至今已3年多了。

江柏樂表示，這個案例是提醒「百善孝為先」，雖然祖先們過世了，不應忘記他們生前對後代的照顧，「如果他們過得好，我們陽世子孫就必定過得很好」，而故事中的大哥不僅不拜祖先，還無視他們的存在，甚至指責弟弟妹妹無知，最後「事業陸續失敗也是應該的」，提醒大家「切記一定要拜祖先」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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