殺破狼週運勢／天秤陷入失控戀情 射手職場面臨風暴

殺破狼2023年4月17日～4月23日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

學習運方面，金星在學習、考試宮位持續行進，會進入一個較為舒適的學習環境，各種設備齊全，感覺學習狀況較為愉快。某些白羊座最近收到期中考的成績單，即便不拿手的科目也能跨越及格門檻。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，並受到日蝕的影響，隨身所需用的3C用品發生故障或是壽終正寢，必須要換新，荷包大失血。有些重要的資料尚未備份，會希望能搶救回來。

健康運方面，日蝕發生在命宮，並影響到金錢宮位，身體狀況發現異常，會花許多錢在醫療、健康檢查上。日蝕發生期間，可許下與身體健康以及金錢相關的願望，會獲得良好的能量庇佑。

感情運方面，日蝕發生在命宮，生命中非常重要的伴侶在此時離去，或是另有新歡。對於自己一直以來的任性感到自責。某些白羊座會邂逅一個十分嚴厲的人士，你卻非常喜歡他，然而雙方的身份是不允許發展的。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，收入增加，荷包滿滿，會想買些好東西犒賞自己。然而金星受到在人際關係宮位的土星影響，有些人情債也會在這段時間還一還，會請許多人吃飯，或是買禮物打點一些過去幫助過自己的人。

感情運方面，日蝕發生在心靈宮位，並影響到命宮，對某個人一見鍾情，彷彿前世就有因緣，有似曾相識的熟悉感。某些金牛座與前任再度聯繫，兩人有望復合。日蝕期間，可許下與情感、靈魂伴侶相關的願望，會獲得新月的祝福。

本週須注意的部分

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，駕駛車輛當心與人發生擦撞，衍生成嚴重的糾紛，這段時間被開罰單的機率較高。搭乘大眾運輸工具的金牛座也要當心重心不穩而受傷，或是遇到不愉快的事件，這段時間需特別注意交通安全。

工作運方面，水星在命宮退行，與天王星合相，受到日蝕能量的影響，工作所需的電子器材、3C用品在此時故障，甚至必須更換。處理某些文件有嚴重閃失，可能因此被資遣，這段時間處理各項事務需特別細心。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮行進，桃花旺盛，會有許多人對你表示好感，甚至大膽告白。感情穩定的雙子座，受到情感對象的寵溺，對方會為你打點好許多事情，感到很窩心。

本週須注意的部分

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，會有一個很重要的朋友突然離開你的生活圈，甚至逝世。某些雙子座離開自己的舒適圈，到異地尋覓新工作，人際關係重新洗牌。日蝕期間，許下與人際關係相關的願望，可獲得貴人幫助，

金錢運方面，火星在金錢宮位行進，預期外的開銷增加，還不到月底，荷包就已經阮囊羞澀。某些雙子座會感覺生活負擔加重，必須要把許多不需要的花費砍掉，收支才能平衡。

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，目前正在轉換跑道的過渡期，對於未來感到茫然。工作穩定的雙子座，目前擔任一個猶如雞肋一般的位置，對於日復一日的生活感到厭倦。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，與木星呈現合相狀態，職務在此時獲得升遷，或是被挖角、跳槽到更理想的單位，職涯會有新的開始。日蝕發生期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，水星在人際關係宮位逆行，同時受到日蝕能量影響，無意間與過去斷了音訊的朋友再度重逢，雙方恢復聯繫。某些巨蟹座則與絕交的朋友和解，放下恩怨，也放過自己。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的金星持續受到土星影響，陷入不能公開的秘密戀情中，對方是最理解你靈魂的人，然而雙方因為身份的關係，這段愛戀不允許被外界所知。

健康運方面，火星持續在命宮順行，每天體力大量被消耗，十分勞累，會有一些上火，產生嘴破、長疹子的現象。這段時間要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時要特別留意人身安全。

獅子座：

整體運勢

遠行運方面，日蝕發生在遠行宮位，並影響到志業宮位，會接獲通知需要外派到海外工作或出差，需要外出好一段時間。某些獅子座則是有旅行的計畫。日蝕發生期間，可許下到海外發展、旅行的願望，會獲得良好能量祝福。

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，會有許多交際應酬的邀約，許多人會對你抱持著好感，需要幫忙時也會有貴人出手相助。然而金星持續受到土星影響，有時參與一些活動，純粹是因為要還一些人情債。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的土星受到人際關係宮位的金星影響，與人發生財務糾紛，甚至必須尋求法律途徑解決。有投資習慣的獅子座切勿聽信小道消息，容易踩到地雷，套牢在高點，甚至因此負債累累。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在遠行宮位的日蝕能量影響，會需要遠距戀愛一陣子，對方會對於關係的發展感到悲觀。某些獅子座則對於喜歡的人佔有欲過於強烈，使對方想藉由距離拉遠彼此之間的關係。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，同時也影響到海外宮位，有些在海外刷卡的帳務，或是投資，需要重整，要花許多時間跨國交涉。日蝕發生期間，可許下與財務、投資有關的願望，會獲得良好能量幫助。

工作運方面，金星在志業宮位行進，目前正執行一項光鮮亮麗的任務或案件，手上握有許多資源。然而金星亦受到在夥伴宮位的土星影響，容易被同事嫉妒，甚至背後扯你後腿。

本週須注意的部分

遠行運方面，水星在遠行宮位退行，並受到日蝕能量影響，遠行計畫會因為突發事故，臨時取消或延遲，使你生活也大亂。某些處女座則是因為不可抗力之因素受困在異國。

感情運方面，在感情宮位的土星受到在志業宮位的金星影響，因為工作所需，取消與情感對象或伴侶之間重要的約會，引發對方的不悅。某些處女座會覺得與目前的對象交往沒有未來可言，對於這段關係食之無味，很想分手。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，金星在遠行宮位行進，出遠門旅行會享受高規格的食宿，並到想朝聖的景點打卡。但由於金星受到在工作宮位的土星影響，某些天秤座因工作所需到外地出差，差旅待遇雖然很優渥，但所到之處生活機能較為不便。

學業運方面，金星在學業宮位行進，期中考成績不錯，就算是不拿手的科目也能跨越門檻過關。但由於金星受到土星影響，即便對自己的功課要求不高，指導者對你的要求會較為嚴格，學業壓力較大。

本週須注意的部分

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，與木星合相，與情感對象發生嚴重的爭執，而閃電分手，某些天秤座陷入一段失控的戀情中，心情卻常常不知所措，日蝕期間，可許下與情感相關的願望，關係會明朗化。

金錢運方面，水星在財務宮位退行，受到日蝕能量影響，會捲入財務糾紛中，投資的錢血本無歸，須尋求法律途徑解決。有投資習慣的天秤座，會因為全球市場動盪不穩定，造成帳面上嚴重的損失，套牢在高點。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，善用信用卡的紅利點數，可買到物超所值的東西，覺得很划算。但由於金星受到土星影響，某些天蠍座會因為遭受一些傷害或疾病的困擾，獲得保險理賠。

感情運方面，水星在感情宮位逆行，受到日蝕能量影響，與過去交往對象再度重逢，雙方舊情復燃，會捨棄一些東西，與對方重新開始。日蝕發生期間，可許下與戀情有關的願望，與前任的恩怨可獲得和解。

本週須注意的部分

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，受到在家宅宮位的冥王星影響，會因為職務的調動，需要搬家到外地。某些天蠍座則是因為家庭的需求，放棄目前的工作，專心照顧家人。

健康運方面，日蝕發生在健康宮位，與木星呈現合相，工作或是處理許多雜事十分操勞，當心心血管方面的疾病。某些天蠍座會因為代謝不良，有發福、水腫的狀況產生，需注意肝功能的問題。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，同時日蝕也發生在戀愛、子女宮位，與喜歡的對象相處甜蜜，親密關係頻繁，懷孕機率較高。日蝕發生期間，可許下與情感關係，或是生兒育女相關的願望，會獲得強大的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，並受到日蝕能量影響，文件處理出錯率較高，或是不斷需要來回修正。同時職場目前面臨裁員風暴，稍微不謹慎，也會影響到自己的飯碗。日蝕發生期間，可為工作許下願望，祈求平安順心。

金錢運方面，火星在財務宮位行進，信用卡或是任何消費帳單會有錯誤的帳目，要花很多時間與銀行，或是收帳單位來回對帳、確認。有投資習慣的射手座，目前帳面不斷在虧損，會猶豫是不是該設停損點。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，居住環境會遇到不友善的鄰居，或是麻煩的修繕問題，而感到十分困擾。某些射手座的家人需要照顧，很擔心至親之人的身心狀況。

摩羯座：

整體運勢

戀愛運方面，水星在戀愛宮位退行，受到日蝕能量影響，會與前任再度聯繫，雙方舊情復燃，會有意修補這段情感，兩人重新再來。日蝕期間可許下戀愛方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星在工作宮位行進，會執行一項光鮮亮麗的工作，需要到外地出差，差旅待遇頗佳，受到許多人羨慕，然而金星受到在交通宮位的土星影響，當心遇到一些不可抗力之因素，受困在異地。

本週須注意的部分

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，注意家人身體健康與人身安全，容易發生讓你擔憂的事件。某些摩羯座居住的環境會有些麻煩的問題要處理。日蝕期間，也可許願為家人祈福，或是許下與住宅相關的願望，可保家宅平安。

健康運方面，在健康宮位的金星受到交通宮位的土星影響，當心著涼感冒，或病毒感染，造成喉嚨發炎。同時注意交通安全，一旦受傷，會使你行動受限好一段時間。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛、子女宮位行進，與戀愛對象處在熱戀階段，生活就算辛苦，每天卻都很快樂。某些水瓶座會煞到新的偶像，或是被毛小孩收編，心情可獲得療癒。

本週須注意的部分

家宅運方面，日蝕發生在家宅與手足宮位，兄弟姊妹之間很容易發生爭執，甚至因此造成家庭的憾事，日蝕期間，對待越是重要的人要越有耐性，可許下家庭相關的願望，為親人祈福。

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，工作有過勞的傾向，每天都十分疲憊，甚至假日都需要加班。當心發生職業性傷害，或是因為過度勞累，免疫系統變弱而生病。

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，受到日蝕能量影響，某個家人的身體狀況舊疾復發，令你十分擔憂。某些水瓶座則是住宅有些問題需要修繕，或是重要的家電壽終正寢，需要換新。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，會添購一些新傢俱或家飾，或是購買新家電，生活會因此煥然一新。某些雙魚座生病的家人，身體狀況有好轉的跡象，感到比較放心。

本週須注意的部分

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，當心掉錢包，或一些貴重的物品，造成生活拮据。某些雙魚座會找新的兼差，多賺一些錢貼補家用，但要當心遇到詐騙，害你做白工，甚至捲入是非之中。

感情運方面，火星持續在戀愛、子女宮位行進，與戀愛對象常常處在關係緊張的狀態，容易吵架，所幸都是床頭吵，床尾和。有小孩或是養寵物的雙魚座，孩子常常吵鬧，讓你心煩，但看到他們無辜的眼神，氣就消了。

旅遊運方面，水星在旅遊宮位逆行，並受到日蝕的能量影響，這段期間千萬不要出遠門，會遭遇突發事件，無法順利出發，或是受困在外地無法回家。日蝕發生期間，許下旅程平安順利的願望，遇到任何麻煩都能化險為夷。

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