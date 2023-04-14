死不加薪又一堆鳥事？塔羅占卜：現在的工作適合我嗎？
對於現在的工作，你常覺得很茫然嗎？好久沒加薪、日子一天過一天，你問自己「該換工作了嗎？」。塔羅占卜師 rubytarot2020 在IG分享工作占卜「現在的工作適合我嗎」，快來看看天使們給你什麼建議。
請先深呼吸放鬆心情，在心中想著現在的工作，請天使給予工作建議。
再選擇一個最吸引你的圖片。
（第一頁是意象圖，第二頁是天使卡牌，請依自己喜好選擇其中一頁，詳解是一樣的。）
選擇Ａ的朋友
📍目前的工作狀況
選擇Ａ的朋友，比較沒有在思考工作適不適合，而是專注地想要把工作做得更好。
也就是說選擇Ａ的朋友，比較需要留意工作和生活間的平衡，適度的休息放鬆才能讓工作充滿靈感唷！
📍天使的建議（超覺知力）
請您每日撥出一些時間與自己相處，在平靜舒適的狀態裡，留意我們送到您身邊的機會或點子。
選擇Ｂ的朋友
📍目前的工作狀況
您的工作遇到新的轉化，可能是在新領域遇到挑戰、工作進度受阻，有想換工作的念頭。
如有在思考換工作的朋友，請放慢腳步分析利弊。
📍天使的建議（拿回你的力量）
當身邊的選擇和意見越來越多時，請試著往後退幾步，讓自己從紛擾中抽離出來，可能會發現您希望從他人身上尋找的特質或期待，都能由自己創造出來。您是有能力的拿回自己的力量，照顧好自己的。
做任何的決定時，天使們都是支持你的。
選擇Ｃ的朋友
📍目前的工作狀況
目前的工作狀態是舒服滿意的，也有些新機會在向您招手。
但選擇Ｃ的人，對於新事物是感到不安全的，不敢敞開心胸去嘗試的。
📍天使的建議（極佳的點子）
放下過多的期待，敞開心胸的去採取行動，您必會有意想不到收獲
◎本文內容已獲 rubytarot2020 授權，未經同意禁止取用轉載。
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