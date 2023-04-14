死不加薪又一堆鳥事？塔羅占卜：現在的工作適合我嗎？

對於現在的工作，你常覺得很茫然嗎？好久沒加薪、日子一天過一天，你問自己「該換工作了嗎？」。塔羅占卜師 rubytarot2020 在IG分享工作占卜「現在的工作適合我嗎」，快來看看天使們給你什麼建議。

請先深呼吸放鬆心情，在心中想著現在的工作，請天使給予工作建議。

再選擇一個最吸引你的圖片。

（第一頁是意象圖，第二頁是天使卡牌，請依自己喜好選擇其中一頁，詳解是一樣的。）

選擇Ａ的朋友

📍目前的工作狀況

選擇Ａ的朋友，比較沒有在思考工作適不適合，而是專注地想要把工作做得更好。

也就是說選擇Ａ的朋友，比較需要留意工作和生活間的平衡，適度的休息放鬆才能讓工作充滿靈感唷！

📍天使的建議（超覺知力）

請您每日撥出一些時間與自己相處，在平靜舒適的狀態裡，留意我們送到您身邊的機會或點子。

選擇Ｂ的朋友

📍目前的工作狀況

您的工作遇到新的轉化，可能是在新領域遇到挑戰、工作進度受阻，有想換工作的念頭。

如有在思考換工作的朋友，請放慢腳步分析利弊。

📍天使的建議（拿回你的力量）

當身邊的選擇和意見越來越多時，請試著往後退幾步，讓自己從紛擾中抽離出來，可能會發現您希望從他人身上尋找的特質或期待，都能由自己創造出來。您是有能力的拿回自己的力量，照顧好自己的。

做任何的決定時，天使們都是支持你的。

選擇Ｃ的朋友

📍目前的工作狀況

目前的工作狀態是舒服滿意的，也有些新機會在向您招手。

但選擇Ｃ的人，對於新事物是感到不安全的，不敢敞開心胸去嘗試的。

📍天使的建議（極佳的點子）

放下過多的期待，敞開心胸的去採取行動，您必會有意想不到收獲

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