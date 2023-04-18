借問眾神明...簡少年教你：這樣拜拜才靈！解籤看「這個」、拜完別馬上走

很多人迷茫時，習慣到廟裡拜拜求籤，希望神明指點迷津。命運設計系系主任簡少年分享「如何解籤？拜拜不能忽略的眉角！」，教你如何正確拜拜，又該如何讀懂籤詩。

▎擲筊前先自我介紹

擲筊兩個蓋著是「陰筊」，代表不好，兩塊開著就是「笑筊」，代表神明在笑，一正一反是「聖筊」，代表OK的意思。

拜拜第一步，是向神明自我介紹，「XX神明您好，我是誰誰誰」，告訴神明你生日、家住哪裡，神明才能找到你。

接著問「請問神明可不可以告訴我一件事」，譬如可問工作運、愛情運如何。接著擲筊，如果蓋著，就代表神明不想告訴你，或是神明認為你不能問。原因一，可能是問題不精確。原因二，可能神明覺得你沒資格知道，也有可能是神明要你先懺悔，祂才覺得你孺子可教。

問完問題，萬一擲筊是蓋著，不要灰心。先確認你的態度端正嗎？是否戴帽子沒拿下來，這對神明是不禮貌的事。也可能你不夠認真，急著想獲得答案，而不夠誠意、恭敬。此時，請你再重複一次問題，告訴神明你很有誠意想問，再擲筊如果還是蓋著，大概神明覺得「你不該問這個問題」，祂可能想告訴你別的事。你可以反問神明「能不能給我其他指示」，「聖筊」的話，你就可以問新問題和擲筊。

如果是「笑筊」，就代表神明覺得你的問題微不足道，或是神明知道你大難臨頭所以祂笑，你可以繼續丟，直到一正一反聖筊，看各廟的規矩一個聖筊或三個聖筊，抽到OK你就可以去抽籤了。

抽出靈籤後，請記住號碼再擲筊問「是不是這一支籤？」如果蓋著，代表不是，就請你重抽，如果「笑筊」，就繼續問「是不是這一支」，如果一正一反，就代表「對，是這一支籤」。

▎注意籤詩故事

籤詩通常有四句話或兩句話，廟宇有解籤本，可以翻閱。解籤的時候，不要只在意上上籤、下下籤、大吉小吉，籤詩裡面藏有故事，也會代表你問事情的真相。老師建議拿到籤詩第一步，可以先查籤詩典故，說不定也會符合你要問的事情。

例如簡少年老師之前去問「拜祖先」的事情，抽到下下籤，詩文有「銅銀買紙靴、劉備入東吳」，意思是「弄假成真，賠了夫人又折兵」，一般情況這籤詩說的是被騙錢，但是卻很符合老師當時要問的「拜祖先做功德」的情境，「燒紙錢給祖先，就是弄假成真」，寓意反而是成好的。

▎籤詩答非所問 你問對了嗎？

有時候籤詩無法解惑，可能是「你沒正確問問題」。你需要很精細定義問題，譬如想問工作，「會不會加薪」、「會不會升官」，這是兩件事，不能一概而談。更不要抽一支籤，就很貪心想問全部事情，愛情、工作、財運、要把問題拆開。

▎籤詩文時間怎麼看

籤詩一般會有春夏秋冬，對應事情發生的季節，也有地支或是動物，譬如籤詩有「兔」就是應對地支卯，事情會發生在卯年或卯月，正確問問題，籤詩就會對應會發生的事情的時間。

例如，有人問工作運，籤詩有「遇到虎頭人」、「清江貴公子」，可能你的貴人生肖屬虎，或是名字有三點水。切記細細品味籤詩裡面每一個字和典故，結合你的生活場景，就知道神明要表達的事情。

▎問神達人：多抽幾支

簡少年老師也分享「問神達人」王崇禮老師的抽籤法，「神明的指示太多，可能一支籤表達不完」。此時可以繼續問神明「還有沒有要交代的」，有的話，就可以抽第二支、第三支籤詩，往下抽多支籤。問一個問題，可能會拿到很多支籤詩，代表未來一連串的進展。

▎記得問神明「我可以走了嗎」

簡少年老師提醒，拜拜完了記得要「感謝神明」，告訴神明你未來會多行善，為社會奉獻。最後，最重要的是一定要問神明「我可以走了嗎？」，問完要擲筊，如果不行，要一直問原因，神明說ＯＫ才能走，接著拍兩袖，拍一下腳就可以離開廟宇。

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