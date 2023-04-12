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愛情是生命！「3生肖女」沒有男人就活不下去 屬狗特別害怕孤單

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
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男歡女愛，食色性也，感情是人生的一部分，但也不宜強求，不過有些女孩子就是不能沒有另一伴，生命中缺少了男人，就會變成沒有養分的花朵，枯萎凋零，來看看前三名的生肖女是哪幾位。

第三名：生肖狗

屬狗人待人忠誠，有情有義，喜歡群體生活，願意和大家互相打鬧，同進同退，因此內心深處，有一種莫名的依賴感，希望身邊有人陪伴，所以特別容易害怕孤單，尤其是單身的女性朋友，當看到其他情侶互相依偎時，自己就會感到特別寂寞，好希望也能有一個伴侶可以倚靠，不再只是一個人，可惜你逞強又好勝，不願意讓人看到這些脆弱，總裝得一副堅強的樣子，其實你很需要感情的滋潤，建議你，喜歡就去追求，別再讓矜持錯過了自己的情緣。

第二名：生肖蛇

蛇寶寶常給人冰冷高貴的磁場，讓人感到不易接近，而他們也會將很多心事埋藏在心中，所以又帶有神祕的特質，其實蛇寶寶是很有熱情的，特別是女性朋友，在眼神裡擁有獨特的魅力，能夠不斷放電去吸引男人注意，就像在等待獵物上門一樣，只要你一動心，很快就會被蛇寶寶給降伏了，蛇寶寶的精神意識非常強烈，特別渴望能和自己心靈交流的男人，如果找不到那樣的人，那麼人生在世，就像沒有靈魂的軀體，生命永遠無法圓滿。

第一名：生肖虎

熱情大方又有朝氣的屬虎人，在感情上特別容易動心，常常見獵心喜，主動出擊，為的就是一種感情上的甜蜜浪漫，以及征服的感受，而在情慾的感官世界裡，虎寶寶也特別重視，因為這是佔有慾的展現，同時也能發揮極具爆發力的刺激感，這些視覺以及觸覺的感受，讓虎寶寶沉迷喜愛，也是自己綻放性感魅力的時候，所以沒有另一伴的女性朋友，就容易感到孤枕難眠，好希望枕邊人能趕緊出現，別再獨守空閨，只能自己跟自己說晚安。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

單身 情侶 生肖運勢

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