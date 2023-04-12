這4星座快把握時機！接下來30天桃花最旺 摩羯戀愛機會藏在這

4月，一個很適合脫單的魔法月份！經歷過土星變動帶來的疲憊，隨之而來的是生機勃勃的春季氣候。你們對愛情的渴望是不是也正在日夜滋長著呢？那麼就敞開懷抱，迎接愛的到來吧！跟著科技紫微網一起來看看，本月哪幾個星座會被邱比特的愛情之箭所射中？

摩羯座

摩羯座的朋友們，本月桃花運勢非常不錯哦，有很多的戀愛機會。在職場或者社交場合中，你很有可能遇到心儀的異性，如果能去異性較多的場合逛一逛就更好了，有人主動向你搭訕的機會很高喔。



如有心儀的對象，可以適度的衝動些。別設想太多還未發生的事情，把戀愛當成輕鬆的體驗就好。與其過於理智而錯過機會，不如勇敢表達自己的想法和感受，說不定就能另有一番機緣喔。

射手座

射手在接下來的一段時間，會遇到不止一個聊得來的異性。可以多在社交網路上活動，有時候機緣就藏在一來二去的評論互動裡。也可以多參加一些現實聚會，增加自己的人緣和桃花運。裝扮方面，除了打扮和修飾自己的外表之外，內在的能量和氣質也很重要喔！



本月在與人溝通的過程中，試著多把話題引導到你擅長的領域。你自信的樣子最有魅力，會讓人想要深入瞭解你。另外，如果你已有心儀對象，不妨大膽出擊。反省一下，先前你是不是曾經因為心態過於佛系而錯過不少桃花？不要再因為過於自由散漫，而錯過機會了。

天秤座

月初你的桃花還沒有明顯展露，但到月中左右，氣氛開始變得輕鬆，你將比較容易遇到相處愉快、聊得來的異性，不過這些對象可能沒那麼適合長遠發展，還需要多多接觸才能確定。不要對一個人有過度美好的幻想，那種「網戀很上頭，見面卻翻車」的例子，比比皆是。



本月被表相迷惑的機率大，尤其要注意辨別年齡稍長的異性是否單身，否則容易陷入複雜的多角關係，帶來不必要的麻煩。但，你也不要因此就提心吊膽，把遇到的所有異性都看成可疑份子。可以把短線轉為長線，把對方身邊的朋友轉成自己的潛在發展對象。注意保持一定的分寸，才更能抓住機會。

雙子座

4月中旬金星會進入你的命宮，所以趕快行動起來吧，別再等了！金星會發揮它最大的能量，讓你更有興趣往外界活動，更樂意參加各種聚會，可說是天時地利人和都齊備了。積極的心態能讓你的魅力值飆升，得到異性的稱讚或示好。加把勁擴大社交圈，去認識更多的人。多點選擇，就能多提高脫單的成功率。



但最近也要小心，可能會發生口舌之爭，影響你的人緣。若有較為偏激的觀點，少表達出來，較為穩妥。另外本月也是徹底斬斷舊愛的好時機，不管是糾纏不清的前任，還是遲遲沒有進展的曖昧對象，本月儘快解決吧。戀愛這件事情，時機很重要，錯過了就錯過了，向前看，別回頭，才不會損耗寶貴的精神。

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