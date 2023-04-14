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姊弟戀新潮流？「4星座」最愛跨越年齡差 巨蟹男喜歡被另一半碾壓

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姊弟戀新潮流？這4星座最愛跨越年齡差(圖片來源：Shutterstock)
姊弟戀新潮流？這4星座最愛跨越年齡差(圖片來源：Shutterstock)

大家有沒有發現，這幾年不但影視作品中湧現大量姐弟戀相關題材，演藝界中的姐弟配更是比比皆是。現實生活中的熟女們，欣賞小鮮肉早已蔚為時尚。不過，你知道哪些星座的男女最容易陷入姐弟戀嗎？就讓科技紫微網為大家剖析！

雙魚座

雙魚座不分男女，都比較容易陷入姐弟戀。

對雙魚女來說，她們不會隨著年紀和閱歷的增長丟失掉自己的少女心。比起同齡人，她們不那麼在意世俗的眼光和評價，不論多大年紀，都一直保持著對愛情純粹的嚮往。年紀相差很多又如何？只要相愛就可以。跟弟弟相處，反而更容易勾起她們對愛情那種乾淨又青春的嚮往。

雙魚男也是一個不計較年齡的族群。他們通常比較晚熟，比同齡男性多一分敏感與多情。少女的天真他們當然也喜歡，只不過成熟的女性對象往往更能催生他們對愛情的渴望。有時帶著禁忌感的感情會讓人嚮往，大概是潛意識裡覺得這樣好像更浪漫吧！

巨蟹男

巨蟹男為什麼會喜歡姐弟戀？我想其中原因是不言而喻的。巨蟹男跟母親的關係都不差，由於從小就得到媽媽體貼的照顧，成年後自然會把對母親的依戀心理投射到親密關係中，所以會更喜歡年長、能照顧自己的姐姐類型的對象。

在巨蟹座看來，年齡並不是最重要的考慮。他們傾向與穩定、可信賴的人建立關係，而且對方還要能提供他足夠的安全感。對男性巨蟹來說，姐姐型的女生當然最能夠滿足這樣的條件。而且說真的，不少巨蟹男有點受虐傾向，喜歡能夠碾壓他們的女人，自己只要乖乖聽話就好了。

獅子女

子女不論在人生哪個階段，都渴望受到關注和肯定。但成熟的男人多半把生活重心放在事業上，無法提供獅子女所需要的情緒價值。在這個階段，小鮮肉剛好能夠填補獅子女內心的缺失，讓她有地方施展自己的女王氣場。

就算獅子女喜歡強者，偏好年長且能力強的男性，她們對弟弟的猛烈攻勢還是毫無抵抗力。年紀較小的男生，會比同齡或年長的異性更看重感情，且少了現實的考量，多了體貼和關愛，他們能帶給獅子女一種久違的被愛和被需要的感覺，簡直是直中命門。

處女男

比起有些男性偏好不諳世事的小女生，處女男似乎一直都比較中意溫柔懂事的輕熟女。放眼演藝圈就有不少例子，處女座男生如謝霆鋒、Akira、王家梁，都是找了比自己大的對象。

對處女男來說，那些偶像劇中粗手粗腳的女主角，動不動就大喊大叫，端個盤子也會摔倒，或許別人覺得可愛，但處女男只會覺得她們又笨又煩人。處女座的容忍度不高，並不樂意花時間陪一個小女生慢慢長大。而成熟的姐姐，已經褪去了小姑娘的懵懂，尚帶有幾分清新的少女氣質，又顯現出女人的優雅，對處女男來說根本就是剛剛好。

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