「賣掉你還讓你幫數鈔票？」三大雙面人星座 第一名一臉天真超意外

常言道「明槍易躲，暗箭難防。」你在生活或職場遇過雙面人嗎？他們往往「說一套，做一套」，以自己利益優先，有些人嚴重到「被他們賣了，你還在幫他們數鈔票」。旺好運網站分享最容易成為「雙面SPY代表」的星座，請小心服用。

▎第三名：天蠍座

天蠍座雖然算口風很緊，但如果與他們分道揚鑣或者不再友好，那麼這些秘密，可能就會被他拿來換取一些他想得到的東西，對他們來說這就是事實罷了，一點也不重要。

▎第二名：水瓶座

水瓶座非常會察言觀色，總是可以把一件事情處理得很好，但也因為這樣聰明的腦袋，他們很懂得在裡面搞一些小花樣，甚至出賣自己的朋友，只為了得到一些好處。

▎第一名：射手座

射手座總是喜歡誇下海口，但其實他們並沒有很上心，總是在每個人面前說一套做一套，雖然剛開始會讓人覺得很真誠，但到最後會發現其實做人沒那麼真誠且過於挑撥。

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