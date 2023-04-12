天生業務高手！ 金牛拚誠懇、處女賣分析、第一名主打「這件事」

你知道很多大老闆，包括鴻海創辦人郭台銘都是業務出身嗎？基層的業務經驗，也讓他們在後來的創業路上走得更遠。命理網站旺好運分享「原來很適合當業務的三星座」，來看看他們各自有什麼絕招，讓客人心甘情願「買下去」。

第三名：金牛座 我先試用看看

金牛座非常腳踏實地，而且會自己先試用自家產品，再來決定如何銷售，且懂得把自家產品優點及缺點斟酌講解，這樣的行銷方式容易深得人心，是非常適合當業務的一群人。

第二名：處女座 分析頭頭是道

處女座如果當上業務很會分析自家的東西，總是可以把產品的優點發揮出來，而且他們懂得累積自己的客戶，最後就會用這些成績來銷售，這樣也能更容易說服別人。

第一名：獅子座 霸總氣場全開

獅子座的氣場很強，而且他們非常有企圖心，尤其是如果當了業務，更會想說服別人買下自己的產品，因為成功達標，對他們來說是很有榮譽且可以享受到被人崇拜的感覺。

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