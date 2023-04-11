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就是懶得社交！「3星座」只要想躲沒人找得到 第一名自我保護力超強

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
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有人喜歡團體活動，相對的也有人會喜歡單獨行動，在只有自己存在的空間哩，會感到特別自在放鬆。也許你我身邊，也有人遇到事情，總是找不到人，躲了好久，才被發現。這次我們就來看看，哪三大星座，很難被發現人躲在哪？！

TOP 3：水瓶座

水瓶座雖然很有創意和進取心強，很難不被察覺他們的存在，但同時也是個獨立性極強的星座，很注重隱私和自由，所以喜歡保持獨立自主的生活方式，不愛被其他人控制或限制。會想要用自己的想法跟方式來生存。因此會運用自己的想像力和創意，創造自己的空間，來建立自己的世界。

當水瓶座想要躲藏時，他們通常會選擇一個隱蔽的地方，例如一個寧靜的公園、一個僻靜的咖啡店或一個安靜的圖書館，或是自然環境的地方來放鬆身心，特別會選擇躲藏在山林或海濱等自然環境中。

所以水瓶座出於自己的需要，會選擇一個隱蔽的地方，並保持自由和獨立的生活方式，以避免與現實世界接觸。

TOP 2：天蠍座

天蠍座常表現得獨立、堅強、神秘和充滿熱情。他們也有很強的直覺力和感知能力，能夠預先知道事情可能的發展，特別是對自己不利的時候，會有先見之明，知道何時該離開，以及如何避免被追蹤。

他們選擇一個極度私密的地方，例如自己的房間、大家比較少出現的地點，或是一個秘密的藏身處。這時候可能會使用各種方法來保持隱蔽，例如使用假名字、假身份或假文件來保護自己的身份，以避免被發現。再加上天蠍座也很少會向他人透露自己的真實情感和想法，因此即使有人試圖尋找他們，也很難找到他們的蹤跡。

不難看出，天蠍座想要躲藏的原因，可能是出於保留自己的隱私，來保護自己的一切，並選擇一個極度私密的地方，除非不得已，不然很難被發現身在何處。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座是個情感極為敏感的星座，對別人說的話，和表現的行為，都容易有細微的解讀，因此很容易玻璃心。但同時他們卻也是非常善解人意，還有自我保護性強的星座，會用一個堅固的外殼來保護自己，特別是感到受到威脅或情緒不穩定時。

若是情況允許，他們會找個地方獨處躲起來，做一些自己感興趣的事，或可以放鬆情緒壓力的事情，聽音樂、看電影或是讀書之類的。而這會是一個讓自己感到安全的地方，通常是一個舒適的家或一個私人空間。

總之，巨蟹座想要躲藏的原因可能是出於保護自己的需要，他們可能會尋找一個安全的地方來獨處，同時也會採取謹慎的行動，及最小限度的行動，以降低被發現的風險。

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