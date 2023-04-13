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煩死了超鐵齒！「眼見為憑」不信邪3星座...沒遇過的事怎麼說都不信

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人天生不信邪，不管別人怎麼勸說，只要他沒經歷過的事情一律不相信。圖為示意圖。圖片來源/ingiamge
有些人天生不信邪，不管別人怎麼勸說，只要他沒經歷過的事情一律不相信。圖為示意圖。圖片來源/ingiamge

有些人很堅持「眼見為憑」，他們耳朵超硬，對於自己沒經歷過的事物，都覺得是「無稽之談」，無論別人怎麼說就是不相信。旺好運網站分享「最不信邪」星座前三名，快來看看到底都有誰。

▎第三名：摩羯座 說跟做不同

摩羯座非常喜歡靠感覺行事，因此有時候說的跟做的總是不同，雖然不是有意的，但也因此得罪了不少人，會讓人覺得說的時候很會說，但真的要執行起來卻是很大的問題。

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▎第二名：牡羊座 就是要嘗試

牡羊座有種天不怕地不怕的性格，他們認為許多事情都是被人去定義的，總是覺得都要親自嘗試才能知道確切的情況，是不會盲目的被人誤導。

▎第一名：水瓶座 眼見才相信

水瓶座通常只相信眼前的事物，或是有根據的事情，他們不太參與八卦或是謠言的話題，因此只要自己沒有親眼所見或是經歷，他們是不太可能會去相信。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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