紫微斗數問與答／我到底是誰？ - 談談六弱宮與六強宮

在經濟學的領域中，有總體經濟學（Macroeconomics）也有個體經濟學（Microeconomics）；前者以總體性的統計概念來分析經濟運行規律，後者則著重在以個體(消費者、廠商、企業)的經濟行為，探討供給與需求的影響與關聯性。

大部分的人在開始研究紫微斗數時，通常也以「著重個體」的角度出發: 我的個性、特質是什麼? 我會不會賺大錢? 我適合做什麼工作? 會不會升官? 我會不會脫單?

這個需求其實也不難理解，因此命宮、夫妻宮、財帛宮、官祿宮，便成了關注與討論的焦點。

而在紫微十二宮的分類中，命宮、夫妻宮、財帛宮、遷移宮、官祿宮、福德宮等六宮稱為強宮；兄弟宮、子女宮、疾厄宮、僕役宮、田宅宮、父母宮等六宮稱為弱宮。

被稱為「強宮」，固然代表它們的重要性，但是被稱為「弱宮」的宮位，難道就一點都不重要嗎?

如果不重要，那麼它們為什麼又要呈現在命盤中呢?

望文生義的宮位思維?

各個宮位的實際功能，其實遠大於宮位名稱表面上的意涵。

子女宮雖然談的是坐命者與子女之間的相處關係，但是對於沒有子女或是沒有打算養兒育女的人來說，子女宮就毫無意義或毫無作為了嗎?

廣義的子女宮所談的是坐命者與晚輩(或是後輩)之間的相處關係，這個「晚輩」可以是有血緣關係，如兄弟姊妹的子女，或是毫無血緣關係的學生(後輩)。

在實務分析中，這種與晚輩或是後輩的相處關係，合理地解釋了當坐命者本身並無子嗣，但子女宮有化祿或是祿存所會有的現象: 將資源及心力投注在手足的子女或是學生的身上。

用相同的邏輯來看父母宮，除了代表與父母親之間的相處關係外，也是坐命者與其他長輩或是提攜者的關係。

田宅宮表面上談的是坐命者的不動產，但是名下的不動產就一定是自己花錢買的嗎?

事實上，坐命者是否有機會承接祖產，也是田宅宮的觀察重點。既然是承接祖產，那麼主控權就不一定會在自己身上。

田宅宮也代表家宅的運勢以及宗族的活動狀況；因此，如果某一段時間坐命者田宅宮內的組合不佳，意味著不是居住品質不佳，就是家運不好，家中有人病痛纏身或是家人之間的相處並不和睦。

而單一宮位的分析，除了涉及它本身所代表的意涵之外，還要再考慮宮位的結構(例如三方四正)。而初學者在這些複雜的因素加乘之後，所得到的結論不是模稜兩可，就是矛盾複雜。

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如果先從「強宮」與「弱宮」開始理解，或許有助於我們在分析命盤或行運時，更能掌握重點。

命宮、夫妻宮、財帛宮、遷移宮、官祿宮、福德宮之所以稱為「強宮」，代表坐命者在這六個宮位擁有較多的主導權。

夫妻宮雖然可以代表與配偶或伴侶之間的相處關係，但更深層的意義是坐命者對於感情的態度，以及喜歡對象的類型。這種態度以及喜好，已經讓夫妻宮脫離了單純地去討論「對象是誰」(也就是誰是我的配偶或伴侶)的範圍。

而血親與姻親的差異性，也正好說明了在命盤中夫妻宮是列在強宮，而其他的親屬關係(兄弟、子女、父母)是列在弱宮。

財帛宮所代表的是: 理財的能力、求財的動力，以及物質享受的程度。廣義的財帛宮更代表著坐命者的價值觀，以及實踐這種價值觀的能力。

官祿宮所代表的是: 行業的選擇、事業的順逆與異動，以及對工作的態度。而這種態度通常與金錢報酬的關係並不深，反而是反映出坐命者自我實現的動機與動力。廣義的官祿宮更代表坐命的處事風格、手法與能力。

福德宮所代表的是坐命者的思考邏輯、動機，以及精神層面所追求的價值取向。一般來說，坐命者的行為模式、對於感情的態度、處事手法，較容易由其外在表現來觀察；但是福德宮的諸多表現，並不是那麼地顯而易見。

遷移宮所代表的是坐命者在外的發展運勢或是安危，它同時也代表當事者對外形象的呈現，或是潛藏的個性。廣義的遷移宮則代表坐命者對人生的環境、際遇轉變時的適應能力與處理能力。

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這也說明了: 為什麼遷移宮內組合還不錯的人，適合離開現居地或出生地在外發展。

這些宮位的諸多意涵，其實都反映出坐命者自身的主導性；至於是好是壞，則要看這些宮位內的組合。

而這些「強宮」宮內的星曜，都是同一種屬性。

如果命宮是陽性主星(或雙星組合)，各個強宮之內的星曜，也會是陽性主星(或雙星組合)。同樣地，如果命宮是陰性主星(或雙星組合)，各個強宮之內的星曜，也會是陰性主星(或雙星組合)。

這種「強宮」宮內的星曜與命宮星曜同一屬性的現象，更強化了這些宮位由坐命者主導的說法。

而分析命宮時，也要參考命宮「三方四正」的各宮；而「三方四正」自然也包括了財帛宮、遷移宮和官祿宮，也呼應了這些「強宮」與命宮相互倚賴的關聯性。

兄弟宮、子女宮、疾厄宮、僕役宮、田宅宮、父母宮等六宮稱為「弱宮」，顯示坐命者在這六個宮位的主導性並不如強宮，頗有被動接受之意。

在「弱宮」裡的大多數宮位，主導了坐命者的人際關係，而這些人際關係也包含了親屬、家庭中的關係。

或許有些人會提出質疑: 疾厄宮代表坐命者的身體與健康狀況，為什麼也歸類在主導性較低的「弱宮」?

雖說身體是坐命者自己的，但是「身體髮膚，受之父母」的說法，說明了身體的體質(甚至是帶有遺傳性的體質或疾病)，往往不是坐命者自己能夠取捨或控制的。

再者，光是「減重」或是「維持體重」這件事就已經超過一般人的能力所及了，我們真的相信身體是可以由自己所控制的嗎?

六強宮所主導的是坐命者的個性、才能、性情，六弱宮則反映了坐命者的人際關係。

如果要探究更深一層的意涵，六強宮可以說是我們眼中的自己；六弱宮則像一面鏡子，透過與他人的互動關係，覺察我們看不見、不自知的自己。

只看強宮，我們可能落入了自以為是、自我感覺良好的氛圍而不自知；只看弱宮，我們可能陷入毫無自信、父子騎驢、人云亦云的窘境。

強宮與弱宮的交互作用

「強宮」與「弱宮」的觀點，從本命命宮的角度出發，各自成為一群，有種涇渭分明，橋歸橋、路歸路的界線感。

但是這種界線感，在人生不同階段的行運時便會逐漸減弱，而產生交互作用。

假設坐命者第二大限的命宮在本命的父母宮，那麼代表主導性極強的大限命宮便會與人際關係相關的本命父母宮重疊，大限的強宮(命宮)與本命的弱宮(父母宮)就產生一定程度的關聯性。

第二大限

宮內如果有化權，這種關聯性就會演變成一種衝突與矛盾。

大限命宮的化權，代表坐命者在第二大限主觀意識強、固執，甚至聽不進別人的建言。父母宮化權，則代表父母(至少是父親)以一種嚴格管束的模式來管教坐命者。

因此，「一個化權，各自表述」的戲碼就此展開，坐命者要固執地以自由意志行事，父母則以嚴格管束的方式來回應。

你也不難想像，為什麼傳統命理思維中的吉星「化權」，有時候也代表爭執與衝突?

第四大限

假設坐命者第四大限的命宮在本命的田宅宮，那麼大限的財帛宮便會與本命的兄弟宮重疊，大限的僕役宮便會與本命的財帛宮重疊。

因此，列為強宮的財帛宮，便會與被視為弱宮的兄弟宮及僕役宮產生一定程度的關聯性。

以實際的案例來看，坐命者與手足或朋友之間有金錢往來、借貸關係、合夥投資，正是這種關聯性的具體呈現。至於這種關聯性所造成的結果是好是壞，則要視各個宮內的星曜組合而定。

有些人與朋友一起合夥投資失利，有些人則以金錢資助手頭不甚寬裕的手足，更有些人殷切地詢問: 「我的兄弟會不會和我爭產?」

化祿雖然是吉星，但也只有在化祿未與化忌、煞星同宮的情況下，雙方才會在這種關聯之下互蒙其利。否則，化祿僅代表坐命者單方面地付出，未必能得到預期的結果或回饋。

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如果宮內有化忌，則代表這種關聯有是非、並不平順；煞星則代表這種關聯性會產生某種程度的傷害。

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對比有人詢問兄弟是否會和他爭產，有人卻樂觀大方地表示: 如果對兄弟有所幫助，自己損失一些金錢也不算什麼大事!

這也正好說明了: 我們不也透過這種「強宮」與「弱宮」的關聯性，更深入地瞭解自己對金錢的態度，進而更瞭解自己的個性與價值觀嗎?

同時，也透過「強宮」與「弱宮」的關聯性來提醒我們: 個別宮位的分析或許只能知道發生的現象，整體宮位的分析才有機會瞭解事件的來龍去脈與影響層面。

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